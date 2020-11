Comisión del Senado despacha a sala proyecto del gobierno para retirar el 10% y queda más similar a la reforma de oposición

Finalmente esta tarde las comisiones unidas de Hacienda y Trabajo del Senado despacharon a la sala de la Cámara Alta el proyecto del gobierno para retirar el 10% de las AFP. Eso sí, sufrió varios cambios en la votación, por lo que quedó muy similar a la iniciativa de la oposición sobre esta misma materia.

En la mañana se aprobó la idea de legislar con siete votos a favor y tres en contra. Y durante esta tarde se votó en particular, artículo por artículo, donde se rechazaron las restricciones que ponía el gobierno para que retiren personas que tengan una remuneración inferior a UF100, y también se rechazó que sea solo para afiliados activos y no para pensionados.

De esta manera, el proyecto del gobierno quedó universal, es decir, todos los afiliados en AFP pueden retirar, sin requisitos. Eso sí, habrá tributación.

Por otro lado, se subió el monto máximo a retirar desde las UF100 que planteaba el gobierno, a UF150.

También se bajó el plazo que planteaba el gobierno para que se concreten los pagos. La iniciativa del Ejecutivo hablaba de 60 días hábiles desde que se hace la solicitud, pero finalmente las comisiones aprobaron reducirlo a 15 días hábiles para el pago de la primera mitad del monto, y desde entonces otros 15 días hábiles para pagar el restante 50% del dinero.

Esta última era justamente la propuesta que había sido aprobada en la Cámara de Diputados, ya que allí se planteó que sean 30 días hábiles en total para los pagos, pero finalmente se acortó a 15 días hábiles en total en la Comisión de Constitución del Senado.

Asimismo, se rechazó uno de los artículos más polémicos: la obligatoriedad de reintegrar los fondos retirados. Es más, pese a que la reforma de oposición señala que esto es voluntario, y se plantea un mecanismo de cotización adicional de 5% para quienes deseen hacerlo, en el proyecto del gobierno se rechazó de plano, por lo que tampoco será voluntario.

Otro tema que se rechazó, es el planteamiento que había hecho el gobierno en el proyecto para que las personas que tuvieran ahorro voluntario (como en APV o Cuenta 2) tuvieran que retirar primero esos dineros, y luego si faltaban recursos para completar su 10%, podrían acudir a retirar fondos de su cuenta individual.

También se aprobó que no puedan retirar los funcionarios públicos de altas rentas, como parlamentarios, ministros, entre otros.

El gobierno en la votación

Como este es un proyecto que versa sobre seguridad social, y según la Constitución solo el Ejecutivo puede hacer cambios sobre esta materia, todas las indicaciones que ingresaron los senadores fueron declaradas inadmisibles durante la sesión.

Sin embargo, el Ejecutivo tiene claro que para poder seguir adelante con esta iniciativa, necesita ceder en varios puntos, y así se lo hicieron ver los senadores en la instancia.

Es por esto que los cambios que se aprobaron durante la sesión, ocurrieron porque el gobierno salió a respaldar indicaciones que habían sido ingresadas por algunos parlamentarios de Chile Vamos.

Eso ocurrió, por ejemplo, con el alza del monto máximo a retirar, que quedó en UF 150. También sucedió lo mismo con el plazo para el pago, que bajó de 60 a 30 días hábiles en total.

Asimismo, el Ejecutivo permitió votar por separado la palabra “activos” en el primer artículo, por lo que los senadores eliminaron esa palabra, y el retiro quedó disponible no solo para afiliados activos, sino que también para pensionados.

Donde el gobierno no quiso respaldar indicaciones de Chile Vamos, fue en el reintegro: el gobierno quería que fuera obligatorio, y si bien existían indicaciones del oficialismo para hacerlo voluntario, no quisieron suscribirlas.

Si bien en las comisiones unidas hay diez senadores, hubo solo 9 votos en todos los artículos. Esto, porque la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), se abstuvo en el primer inciso del primer artículo (el que solo señala que se permite el retiro de un 10% de los fondos), y luego anunció que no votaría ninguno de los artículos. Es más, se retiró a de la instancia.

La senadora argumentó que no votaría porque “yo hasta que no vea la indicación del Ejecutivo concreta, no voy a votar (...) el patrocinio quiero verlo por escrito, ese es mi único punto”.

Esto, porque el gobierno lo que hizo fue mencionar en la sesión los cambios que estaba dispuesto a respaldar, pero no los ingresó por escrito sino hasta que terminó la votación.

¿Cómo quedó el proyecto?

Con todos estos cambios, la iniciativa del gobierno que fue despachada a la sala del Senado señala que todos los afiliados en AFP podrán retirar hasta un 10% de los saldos que tienen en su cuenta individual, con un mínimo de UF35 y máximo UF150.

En caso de que un afiliado tenga menos de UF35 en el total de su cuenta, podrá retirarlo todo.

Los únicos que no pueden acceder a este retiro, son los funcionarios públicos de altas rentas, como ministros y parlamentarios, por ejemplo.

Habrá un plazo de 365 días para solicitar el retiro de fondos. Los retiros tributarán, pero esto dependerá del ingreso que tenga cada persona.

Las AFP deberán realizar el pago de la mitad del monto solicitado en 15 días hábiles desde que el afiliado hace la solicitud, y el restante 50% del dinero en los siguientes 15 días hábiles desde el primer pago.

Asimismo, no habrá que reintegrar los fondos retirados.