    Compras informales online superan los US$ 1.100 millones y las redes sociales concentran las transacciones

    El gasto en compras digitales informales creció 19% en 2025 pese a mayor regulación, según el balance de la CNC.

    David Nogales
    A cuánto llegaron las ventas informales online.

    Las compras informales a través de plataformas digitales en el comercio minorista totalizaron US$1.118,6 millones en 2025, lo que representa un alza de 19% respecto de 2024, de acuerdo con el informe del cuarto trimestre elaborado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC).

    Solo entre octubre y diciembre, el gasto digital -considerando plataformas nacionales e internacionales y excluyendo turismo y entretención (T&E) y Servicios— alcanzó US$ 3.525 millones, un crecimiento de 16% anual. De ese monto, US$ 280 millones correspondieron a compras informales, en línea con igual trimestre del año previo.

    Según el reporte, un 8,2% de las transacciones digitales del retail en el cuarto trimestre fueron informales. En términos de monto, esto equivale a que $9 de cada $100 gastados en e-commerce se destinaron a este tipo de operaciones.

    La gerente de Estudios de la CNC, Bernardita Silva, señaló que “un resultado clave del trimestre es la fuerte diferenciación entre informalidad nacional e internacional. Mientras la informalidad en plataformas nacionales se mantiene elevada, en el canal internacional se observa una caída significativa, asociada directamente a la entrada en vigor del cobro de IVA a las compras menores a US$41, lo que modificó los incentivos y redujo los espacios de evasión”.

    En sus conclusiones, la ejecutiva indicó que “los resultados del cuarto trimestre de 2025 confirman que la informalidad digital se mantiene como un fenómeno persistente dentro del comercio electrónico, con niveles que no logran reducirse pese al mayor dinamismo del canal”. Agregó que el fenómeno “representa cerca de $9 de cada $100 gastados en e-commerce, lo que en magnitud implica montos relevantes para el sector y para la recaudación fiscal”.

    Nacional versus internacional

    Durante el cuarto trimestre, el 8% de las transacciones realizadas en plataformas nacionales se estimaron como informales, un punto porcentual más que en igual período de 2024.

    En el caso de las operaciones internacionales —que representaron el 16,7% del total— un 11% presentó algún grado de irregularidad, cifra que mostró una caída significativa frente a trimestres anteriores.

    En términos de gasto, entre octubre y diciembre se destinaron US$3.045,6 millones a plataformas nacionales, de los cuales US$228,8 millones habrían sido informales, con un alza anual de 7%.

    Compras internacionales y pago de IVA

    Aliexpress, Shein, Temu entre los comercios que comenzarán a cobrar IVA en todas las compras.

    En paralelo, las compras en portales internacionales como Amazon, AliExpress, Temu, Shein, entre otras, sumaron US$ 479,9 millones, un incremento de 31% anual, impulsado en parte por un adelantamiento de compras en octubre previo al inicio del cobro de IVA a importaciones menores a US$41.

    Dentro de ese total, US$47,9 millones correspondieron a adquisiciones con algún grado de irregularidad, lo que implica una caída de 27% frente a igual trimestre de 2024.

    La CNC indicó que este comportamiento es consistente con la evidencia administrativa del Servicio de Impuestos Internos, que reportó una recaudación superior a US$41,8 millones en IVA por compras internacionales de bienes en los primeros meses de aplicación de la normativa.

    Categorías y canales

    Por categoría, el 42% de las transacciones informales del cuarto trimestre correspondió a Vestuario, nueve puntos porcentuales más que un año antes. Le siguieron Accesorios y Regalos (17%), Mascotas (7%), Artículos de Entretención (6%) e Infantil (6%).

    Al analizar la tasa de informalidad dentro de cada categoría, Accesorios y Regalos alcanzó un 22%. También se registraron tasas de 18% en Mascotas, 14% en Artículos de Entretención y 12% en Automotriz. En contraste, Calzado redujo su tasa de informalidad desde 11% a 7%, mientras que Belleza y Cuidado registró un 4%.

    En cuanto al monto gastado informalmente, Accesorios y Regalos destacó con $22 de cada $100 considerados como gasto informal. En Vestuario la proporción fue de $15 por cada $100, y en Automotriz y Artículos de Entretención de $14 por cada $100.

    El poder de las redes sociales

    Por canal, el 40% de las transacciones informales se realizaron a través de redes sociales, 12 puntos porcentuales más que en el trimestre previo y 16,1 puntos más que un año atrás.

    Las plataformas internacionales concentraron el 28% de la informalidad digital, los marketplaces un 11%, otras tiendas nacionales un 14% y tiendas especializadas un 7%.

    FILE PHOTO: A logo of mobile application Instagram is seen on a mobile phone, during a conference in Mumbai, India, September 20, 2023. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo Francis Mascarenhas

    Dentro de cada canal, el 52% de las transacciones efectuadas en redes sociales fueron informales. En plataformas internacionales, el 19% de las compras presentó algún grado de irregularidad, mientras que en marketplaces la cifra alcanzó 9%.

    Silva sostuvo que “la evolución reciente muestra que la informalidad digital responde de manera sensible a cambios regulatorios bien diseñados, como quedó en evidencia en el comercio transfronterizo”. No obstante, añadió que “en el mercado nacional persisten brechas normativas y operativas, especialmente en canales de venta menos regulados, que facilitan la entrada y permanencia de vendedores informales”.

    Medios de pago y perfil

    La tarjeta de débito lideró tanto en transacciones formales (58%) como informales (55%). En estas últimas, su participación aumentó 13 puntos porcentuales en un año. En el ecosistema informal, las tarjetas de crédito y las transferencias representaron un 5% cada una.

    Por perfil sociodemográfico, la tasa de informalidad alcanzó 6% en mujeres y 3% en hombres. Por edad, la generación Z registró un 15%.

    En nivel socioeconómico, el segmento D concentró una tasa de 19%, aumentando frente al año anterior.

    En este contexto, Silva afirmó que “el principal desafío hacia adelante es evitar que la informalidad digital siga desplazándose hacia los espacios menos regulados, particularmente las redes sociales, replicando en el ámbito nacional los avances logrados en el comercio internacional”.

    Añadió que enfrentar el fenómeno “requiere una estrategia integral que combine fiscalización inteligente, incentivos a la formalidad y educación digital”.

