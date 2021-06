David Bravo y reforma de pensiones: “Con esta calidad de la política, honestamente, preferiría que no se haga ninguna discusión”

A nueve meses de que finalice el gobierno de Sebastián Piñera, el Ejecutivo busca darle un reimpulso a la reforma previsional, la cual está en pausa en el Congreso, y reflota la idea de una Pensión Básica Universal. En este contexto, el economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, David Bravo, cree que es poco probable que haya avances en esta materia en el último año de administración.

“No creo que haya avances para ser bien franco. Si no nos podemos poner de acuerdo en algo tan básico como abordar la crisis sanitaria (...) si no podemos ponernos de acuerdo en esto, cómo nos vamos a poner de acuerdo en un tema donde evidentemente ha habido muchas discrepancias como es el tema de la reforma de pensiones, por mucho que el gobierno pueda ponerle urgencia o no al proyecto que tiene”, dijo el académico a Pulso TV.

El experto insistió en lo complejo que supone avanzar en la reforma, consierando el poco tiempo que le queda a la actual administración.

“Ya lo vivió la presidenta Bachelet en su oportunidad. Es muy difícil que algo así ocurra, es muy difícil además porque está dando vuelta el tema de los retiros de pensiones, el daño que eso generó en las pensiones (...) conversaciones se pueden hacer, ojalá me sorprenda en esto, pero en verdad no tengo muchas expectativas”, afirmó.

Retiros

Además el fantasma de los retiros de pensiones vuelve a estar en el horizonte, luego que Pamela Jiles y otros diputados opositores presentaran un proyecto para un retiro del 100% de los fondos con un tope de $40 millones. Con estas iniciativas como telón de fondo, David Bravo es crítico de poner en tabla la reforma previsional.

“Esta es una generación de actores políticos y el gobierno involucrado que básicamente frente al enorme desafío de aumentar las pensiones, lo que hizo fue disminuir las pensiones”, sostuvo el economista.

Y apuntó sus dardos hacia la forma en que se ha llevado a cabo la discusión de este tipo de políticas públicas en el país.

“Con esta calidad de la política, honestamente, yo preferiría que no hagan ninguna discusión previsional, porque me da la impresión de que no están las condiciones para legislar con seriedad, incluyendo la propuesta que mencionas que va en la misma línea que habla del retiro del 100%”, indicó.

“No es muy alentador el entorno en que nos encontramos, porque precisamente es el que nos ha llevado a adoptar políticas equivocadas. El primer retiro, el segundo y el tercero van a ser la peor política pública de la que tenemos registro, bueno con mayor razón si esto continúa, y creo que es un error de esta generación de actores políticos que van a traer consecuencias futuras”, enfatizó.

Una de las alternativas que baraja el gobierno para reflotar la reforma de pensiones es incluir la Pensión Básica Universal en la discusión. Sobre este punto, dijo que se debe evaluar con seriedad, debido a la gran cantidad de recursos que significa.

“Moverse hacia una PBU implica tomar decisiones relevantes de recursos que comprometen a generaciones futuras, o sea es liviano decirlo sí vamos adelante ningún problema alguien lo va a pagar en algún momento de la vida. No, eso se tiene que hacer bien como lo hemos hecho en Chile regularmente en esta materia, con algunas excepciones como han sido estas decisiones livianas sobre los retiros de pensiones”, señaló el economista.