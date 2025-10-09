SUSCRÍBETE
Pulso

Dólar extiende su caída luego que el precio del cobre alcanzara un máximo histórico

La moneda estadounidense retrocedía $2 a $948,6 anotando su menor nivel desde el 23 de septiembre.

Por 
Patricia San Juan
Dólar extiende su caída tras máximo histórico del cobre. JAVIER TORRES/ATON CHILE

El precio del dólar extendía su caída este jueves en línea con la escalada del cobre, el que tras seis días consecutivos de alzas hoy finalmente alcanzó un máximo histórico.

La moneda estadounidense retrocedía $2 a $948,6 anotando su menor nivel desde el 23 de septiembre, de acuerdo a los datos de la Bolsa Electrónica de Chile (BEC).

Con ello el tipo de cambio se encaminaba a completar de su cuarta jornada consecutiva de descensos y acumula en lo que va del año una caída de $43,9.

“La baja se explica principalmente por el fuerte avance del cobre, que impulsa al peso chileno pese a que el dólar global sigue firme”, dijo Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica.

Récord histórico

La cotización al contado del cobre subió 1,2% a US$4,9289 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, superando el anterior récord del 20 de mayo de 2024 y registrando el precio nominal más alto desde que se tiene registro, según los datos de Cochilco.

La escala en los precios se ha dado por problemas imprevistos por el lado de la oferta con disrupciones en la producción de importantes yacimientos a nivel mundial, en medio de una demanda creciente del metal ante el cambio a energías más limpias.

En Indonesia, la mina Grasberg, operada por Freeport-McMoRan, debió suspender sus faenas tras el deslizamiento de tierra ocurrido el mes pasado, a esto se suma la inundación que ocurrió en mayo en el complejo Kamoa-Kakula, en la República Democrática del Congo, mientras que en Chile, Codelco aun no retoma al 100% las operaciones en El Teniente tras el fatal accidentes de julio y Teck Resources recortó ayer su previsión anual de producción para Quebrada Blanca.

“Estos factores, junto con expectativas de nuevos recortes de tasas en Estados Unidos, fortalecen la demanda por metales industriales y presionan a la baja al dólar local", agregó Sepúlveda.

Edificio de la Reserva Federal en Whashington. Joshua Roberts

Minutas de la Fed

El descenso del dólar a nivel local era sustentado además por un contexto de estabilidad en los mercados externos.

Al respecto Bci estudios señaló en un informe que “al igual que jornadas anteriores, el cierre del gobierno (en Estados Unidos) ha ido moderando su impacto negativo sobre los mercados, mientras que la minuta de la Fed de ayer, refuerza las expectativas sobre próximos recortes de tasa”.

El dollar index, que mide el comportamiento de la divisa frente a las seis monedas más importantes a nivel mundial, subía 0,29% a 99,14 puntos.

