El dólar extiende su racha a la baja y se alista a su nivel de inicios del conflicto de la guerra en Irán

El dólar se alista a cerrar una nueva semana a la baja y seguir sosteniendo su tendencia a las pérdidas. El tipo de cambio en Chile retrocede en medio del mejor ánimo de los mercados ante la tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán.

En la primera parte del día, el dólar caía $6,10 respecto al cierre de este jueves en la Bolsa Electrónica de Chile (Bec) y llega a un valor de $888 la unidad. De seguir así, la divisa anotaría cinco jornadas consecutivas a la baja.

Además, el tipo de cambio en Chile se alistaba a anotar tres semanas a la baja.

Otro de los hitos es que el dólar se acerca al valor que registró en la primera jornada hábil marcada por el actual conflicto en el Medio Oriente ($882,1). Durante el periodo, el dólar ha subido $16,80 y su momento más alto al cierre fue de $916,01, el 12 de marzo pasado.

“En una jornada sin referencias económicas locales. El movimiento responde en parte a una menor presión del dólar a nivel global, en un contexto donde el mercado evalúa señales mixtas desde Estados Unidos”, dijo Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB, quien apuntó a que se conoció este viernes el dato inflacionario de Estados Unidos, que subió en línea de lo esperado y trepa a su nivel más alto en dos años.

Sin embargo, la divisa alcanzó a marcar un mínimo de $886,02 en el día y luego moderó su caída.

Por su parte, el dólar en el mundo caía. El índice del dólar, que mide la divisa frente a las monedas más importantes del mundo, caía 0,23%. “Manteniéndose en niveles bajos tras el impacto del reciente dato de inflación en Estados Unidos y un entorno donde el mercado sigue ajustando expectativas de política monetaria”, dijo Felipe Sepúlveda Soto, jefe de análisis para Admirals Latinoamérica.

El peso chileno también se fortalecía en medio del avance del cobre, uno de sus principales soportes. El valor spot en la Bolsa de Metales de Londres subió 1,65% a US$5,74 la libra.

En tanto, Thomas Naeter, analista de mercado Capitaria, resaltó que en la jornada pesa el inicio aún incierto de negociaciones en Pakistán y la publicación del dato de inflación en Estados Unidos.

“Persiste el bloqueo en el Estrecho de Ormuz, lo que mantiene la presión sobre el petróleo y limita el apetito por riesgo a nivel global (...) En este contexto, el tipo de cambio podría mantenerse presionado a la baja, aunque condicionado por la evolución del conflicto geopolítico y el comportamiento del petróleo”, agregó.