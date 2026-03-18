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    Exministro Grau celebra cifra de crecimiento 2025 y dice que con estos nuevos datos la deuda pública bajó

    “¡Buenas noticias! Datos oficiales de cuentas nacionales dan un 2,5% de crecimiento del PIB. Esa era la proyección de Hacienda”, dijo el extitular de las finanzas públicas.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Santiago, 6 de diciembre de 2022. El ministro de econom’a, Nicolas Grau, participa en el Foro de Inversiones organizado por InvestChile. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La economía creció más de lo que se esperaba. Con el cierre preliminar de los Imacec se proyectaba una expansión de 2,3%. Sin embargo ahora subió levemente.

    El Banco Central publicó las Cuentas Nacionales del cuarto trimestre del 2025 y con ello, el cierre de año, donde reflejó que la economía chilena se expandió a un ritmo de 2,5%.

    El 2025 presentó un día menos que el 2024, año que fue bisiesto, y un día hábil más, resultando un efecto calendario de -0,1 puntos porcentuales.

    El resultado anual reflejó la incidencia tanto del consumo como de la inversión, en un contexto en que la demanda interna aumentó 4,2%.

    En detalle, la inversión total tuvo un alza de 7,0% siendo su mejor desempeño desde 2021 (16%), mientras que el consumo 2,8%.

    3 DE MARZO DEL 2026 MINISTRO NICOLAS GRAU DURANTE COMISION MIXTA DE PRESUPUESTO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Y si bien no ha dado entrevistas después de dejar el cargo sí ha utilizado su red social x para comentar la coyuntura. Se trata del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien afirmó: “¡Buenas noticias! Datos oficiales de cuentas nacionales dan un 2,5% de crecimiento del PIB. Esa era la proyección de Hacienda”.

    Asimismo, añadió en su comentario que “con ese dato la deuda pública relación al PIB queda en 41,5% del PIB menor al 41,7% del cierre preliminar y de la que había en 2024. Es decir, logramos bajar la deuda luego de 18 años”.

    Con este resultado, el crecimiento del PIB para el periodo de 2022-2025 fue de 2%, superando al 1,8% de Michelle Bachelet. Pero por debajo del 7,4% del gobierno de Patricio Aylwin; del 5,5% de Eduardo Frei; del 4,8% del período de Ricardo Lagos; del 3,5% de Michelle Bachelet 1 y del 5,4% y 2,5% de los gobiernos de Sebastián Piñera.

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