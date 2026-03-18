Exministro Grau celebra cifra de crecimiento 2025 y dice que con estos nuevos datos la deuda pública bajó
“¡Buenas noticias! Datos oficiales de cuentas nacionales dan un 2,5% de crecimiento del PIB. Esa era la proyección de Hacienda”, dijo el extitular de las finanzas públicas.
La economía creció más de lo que se esperaba. Con el cierre preliminar de los Imacec se proyectaba una expansión de 2,3%. Sin embargo ahora subió levemente.
El Banco Central publicó las Cuentas Nacionales del cuarto trimestre del 2025 y con ello, el cierre de año, donde reflejó que la economía chilena se expandió a un ritmo de 2,5%.
El 2025 presentó un día menos que el 2024, año que fue bisiesto, y un día hábil más, resultando un efecto calendario de -0,1 puntos porcentuales.
El resultado anual reflejó la incidencia tanto del consumo como de la inversión, en un contexto en que la demanda interna aumentó 4,2%.
En detalle, la inversión total tuvo un alza de 7,0% siendo su mejor desempeño desde 2021 (16%), mientras que el consumo 2,8%.
Y si bien no ha dado entrevistas después de dejar el cargo sí ha utilizado su red social x para comentar la coyuntura. Se trata del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien afirmó: “¡Buenas noticias! Datos oficiales de cuentas nacionales dan un 2,5% de crecimiento del PIB. Esa era la proyección de Hacienda”.
Asimismo, añadió en su comentario que “con ese dato la deuda pública relación al PIB queda en 41,5% del PIB menor al 41,7% del cierre preliminar y de la que había en 2024. Es decir, logramos bajar la deuda luego de 18 años”.
Con este resultado, el crecimiento del PIB para el periodo de 2022-2025 fue de 2%, superando al 1,8% de Michelle Bachelet. Pero por debajo del 7,4% del gobierno de Patricio Aylwin; del 5,5% de Eduardo Frei; del 4,8% del período de Ricardo Lagos; del 3,5% de Michelle Bachelet 1 y del 5,4% y 2,5% de los gobiernos de Sebastián Piñera.
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