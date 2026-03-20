Mercados globales extienden su baja por incertidumbre en Medio Oriente, y en Chile la bolsa opera estable

La bolsa chilena recortaba sus pérdidas este viernes pese al nuevo retroceso de los mercados internacionales mientras se incrementaba la aversión al riesgo de los inversionistas ante la incertidumbre por la extensión del conflicto en Medio Oriente y su impacto en los precios del petróleo y el gas natural.

El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, caía un leve 0.07% a 10.466,96 puntos, con lo que se encaminaba a completar su tercera sesión consecutiva de bajas.

Entre las alzas de la sesión destacaban las acciones de Parque Arauco, Banco Santander y Salfacorp con aumentos de 1,85%, 1,33% y 1,17%, respectivamente.

En tanto dentro de los descensos resaltaban los papeles de Aguas Andinas serie A, Vapores y CAP con bajas de 4,54%, 3,13% y 2,15%, cada uno.

Mercados y bolsas caen por aranceles y guerra comercial ANGELA WEISS

Tensión en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cargar este viernes contra sus aliados en la OTAN por su negativa a apoyar al país en su ofensiva contra Irán, incluida la posibilidad de ayuda para mantener la navegación en el estrecho de Ormuz, afirmando que estos países son cobardes.

Por su parte el ejército iraní fijó entre sus objetivos a zonas de recreo, centros de ocio y destinos turísticos visitados por estadounidenses e israelíes como medida de represalia a los ataques de Estados Unidos e Israel que han matado a figuras de la vida política iraní tan destacadas como el fallecido líder supremo Alí Jamenei o, más recientemente, el secretario de Seguridad Nacional, Alí Lariyani.

En este contexto en Wall Street los principales indicadores operaban con pérdidas. El promedio industrial Dow Jones caía 0,57%, el selectivo S&P perdía 0,76% y el tecnológico Nasdaq retrocedía 1,32%.

En Europa el Euro Stoxx 50 anotaba un descenso de 1,07% y en Asia el mercado de Japón estuvo cerrado por el feriado de equinoccio de primavera mientras que en China continental el CSI 300 cayó 0,35%.

JAVIER TORRES/ATON CHILE

Dólar retoma las alzas

En el mercado cambiario el dólar retomaba las alzas presionado por el retroceso en el precio del cobre, la principal exportación del país, y el avance de la divisa a nivel global.

La moneda estadounidense subía $14,25 a $924,55 de acuerdo a datos de la Bolsa Electrónica de Chile (BEC).

El precio contado del cobre cerró con un avance de 1,65% a US$5,45286 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Pero las cotizaciones a tres meses, que el mercado mira con mayor atención perdían 2,75% a US5,33 la libra.

El dollar index, que mide el desempeño de la divisa frente a una canasta de monedas líquidas, incluyendo el euro, avanzaba 0,4% a 99.60 puntos.