Nuevo presidente de la Asociación de Ciudades Puerto fija como prioridad insistir con el royalty portuario

Hace cerca de dos semanas que la Asociación de Ciudades Puerto y Borde Costero de Chile (Ancpch), realizó su asamblea anual, donde renovaron el directorio para los próximos 4 años. Quien liderará el gremio de municipalidades sería el alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri. El presidente de la agrupación, apuntó a que seguirán impulsando la implementación del royalty portuario.

“Yo creo que es la madre de las batallas. A nuestro juicio es un desafío que nos planteamos poder darle empujar el royalty portuario y también apelar a mayor responsabilidad de las empresas portuarias. Tanto en la administración de sus suelos como también en las concesiones que tienen con las empresas privadas que son las que operan los puertos en Chile”, dijo Manouchehri.

El alcalde de Coquimbo menciona que en dicha comuna, los recursos que reciben de parte de los puertos es únicamente el pago de una patente que suma $30 millones, que se pagan trimestralmente.

Manouchehri explica que con el crecimiento de los puertos, por los cuales pasa el 90% del comercio internacional en Chile, no se ha desarrollado de la misma forma la infraestructura para poder soportarlo, por ejemplo, el materia vial. “La ciudad no está preparada para poder resistir el crecimiento que ha tenido el puerto. Y eso se va replicando en muchas de las ciudades de Chile”, afirma.

“Hoy día no hay una planificación ni del Ministerio de Obras Públicas, ni de vialidad para poder trabajar en un plan que permita mejorar la infraestructura de ingreso a los puertos”, añade.

Por esto, el gremio insistirá en un impuesto a la carga, similar al royalty minero, y que esos recursos sean repartidos entre las ciudades puerto. Una de las fórmulas que se está estudiando es que “lo que se paga a nivel central se refleje en una devolución en esa relación de tasa que queremos que vuelva a nuestras comunas; es decir, que los impuestos que se pagan a nivel central, un 50% —a lo menos— vaya dirigido a las comunas portuarias y que sea, no de libre disposición, sino para invertir y desarrollar nuestras localidades. Que sea de inversión, que le llegue a la gente”.

Anteriormente los gremios portuarios mostraron su rechazo a la medida asegurando que atenta contra la productividad. El alcalde señala que “nosotros seguimos los municipios y la comunidad absorbiendo los problemas ocasionados por el desarrollo portuario y por lo mismo no solo queremos compartirlos problemas, sino que también queremos compartir los recursos para nuestros vecinos y vecinas”.

Aún no han concretado reuniones con autoridades, pero es parte de los planes, y esperan poder hablar con el gobierno durante julio para poder impulsar nuevamente el royalty portuario en la agenda nacional. Cabe mencionar que durante la campaña presidencial, cuando José Antonio Kast fue consultado por este tema, se mostró contrario a generar nuevos aranceles.

Recientemente el diputado Luis Cuello, presentó como indicación a la megarreforma el royalty portuario, pero se declaró inadmisible.