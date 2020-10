Oposición cuestiona dichos de Briones por nuevo retiro del 10% y pide acelerar reforma previsional

“Si eso logra avanzar, por definición no hay reforma de pensiones, ambas partes lo tenemos claro”. Eso fue lo que dijo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, el fin de semana en El Mercurio, refiriéndose al proyecto que busca retirar otro 10% de las AFP. Pero su declaración no cayó muy bien en la oposición.

La diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) dijo que “queremos una explicación a lo que dijo el ministro de Hacienda, o esto es solo un nuevo chantaje que tiene el gobierno”, y adelantó que lo citarán a la Comisión de Trabajo para que aclare sus dichos.

Por su parte la senadora de la Comisión de Trabajo, Carolina Goic (DC), afirmó: “No podemos seguir postergando el aumento para nuestros pensionados, mi llamado al gobierno es a generar las condiciones para el acuerdo. Hemos hecho desde la oposición una propuesta seria que permite mayores beneficios en el ánimo de avanzar, esperamos el mismo ánimo del gobierno”.

En tanto, el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Juan Pablo Letelier (PS), comentó: “Presentamos una propuesta. El gobierno debe pronunciarse. Nosotros queremos avanzar. Si el gobierno no quiere retiro del 10%, que ordene al oficialismo”.

Por su parte, el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, señaló en radio Infinita: “Hay que preguntarle al ministro por qué dijo eso y por qué piensa eso, pero yo creo que lo que hay que tratar de hacer es apurar la conversación de pensiones en el lado constructivo y no por el lado destructivo”, y agregó que “las energías debieran ponerse en el proyecto de reforma de pensiones”.

Por otro lado, este lunes se realizó una nueva sesión en la Comisión de Trabajo del Senado sobre la reforma previsional, donde también asistió Valdés a exponer. Allí dijo que “es muy importante preocuparse de la sostenibilidad de los sistemas. Lo que estamos aprendiendo ahora último es que los sistemas de capitalización de ahorro individual obligatorio también pueden tornarse insostenibles por la dinámica política. Nuestro 10% y el caso de Perú demuestran que esto fácilmente puede tornarse complicado”.

Asimismo, respaldó la propuesta de la oposición en pensiones: “Las cuentas nocionales y de ahorro colectivo son robustas al largo plazo, siempre y cuando estén bien definidas, y creo que lo que se propone hoy por la oposición está bien definido (...) quizás hay que agregar una discusión de válvulas de escape. ¿Qué pasa si nos encontramos en 10 años más con una rentabilidad distinta, nos encontramos con que hubo una emigración desde Chile y hay pocos jóvenes? Esas cosas es bueno preconversarlas”, comentó.

Al respecto, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, consultó cuáles serían esas válvulas de escape, “es decir, en caso de que los beneficios definidos no alcancen por un tema de sustentabilidad, cómo se producirían las bajas para poder tener esta sostenibilidad en el tiempo. Justamente porque me queda la duda, de si estamos hablando, cuando hablamos de una cuenta nocional, de un sistema con beneficios definidos o de contribución definida, entendiendo que ambos no pueden coexistir”, consultó a Valdés.

El exministro respondió: “Por ejemplo, la rentabilidad, ver qué pasa en ese caso, ver cuáles son los mecanismos, las válvulas de escape de esto. Para mí, las cuentas nocionales son de contribución definida, puede tener algunos seguros metidos adentro (...) si es que hay una transferencia, pero esa transferencia habrá que ajustarla en el tiempo, si es que los rendimientos no se dan, y para eso hay que tener una institucionalidad que permita eso. Vamos a partir con transferencias en UF, bueno, capaz que esas UF nunca más van a poder subir, o habrá que congelarlas eventualmente si las cosas van muy mal. Pero más en general, la clave acá es la diferenciación de la rentabilidad del portafolio de verdad, versus la rentabilidad anotada en las cuentas. La rentabilidad anotada en las cuentas ya se anotó, y el Estado tiene que respetarlas”.

Sobre un eventual aumento del IVA para financiar pensiones, Valdés dijo que primero hay que preguntarse si se van a usar impuestos generales para mejorar pensiones. “Creo que va a ser muy difícil con impuestos generales solucionar el problema de la clase media que contribuyó un número relativamente importante de años”, argumentó. En segundo lugar, si es que definitivamente se van a usar impuestos generales, Valdés cuestionó: “Yo creo que antes que subir la tasa del IVA haría otras cosas, como gravar servicios con el IVA. Hay muchas otras cuestiones que pensar en el mundo tributario antes que hacer esa subida del IVA. Pero creo que esa es una discusión completamente separable”.