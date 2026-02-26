SUSCRÍBETE
    El precio del cobre completó su séptima alza consecutiva y justifica las proyecciones que lo sitúan sobre los US$6

    El precio del cobre se ha visto favorecido por las altas expectativas de demanda en el contexto de la transición energética y también por los mayores flujos de consumo de cara a las inversiones en materia de inteligencia artificial. Sin embargo, analistas advierten sobre los altos inventarios.

    Andrés Parra 
    Andrés Parra
    Cobre se acerca a los US$6 por libra.

    El precio del cobre sigue entregando buenas noticias a la economía chilena y empieza a acercarse a los niveles nominales históricos tras completar su séptima alza consecutiva en la Bolsa de Metales de Londres.

    De acuerdo a Cochilco, la libra se transó en US$5,99, lo que representa un alza de 0,33% respecto a la jornada previa y su nivel más alto desde el 11 de febrero pasado (US$6,04). Con este resultado el precio promedio del metal rojo se eleva a US$5,90 en lo que va de 2026.

    El precio del cobre se ha visto favorecido por las altas expectativas de demanda en el contexto de la transición energética y también por los mayores flujos de consumo de cara a las inversiones en materia de inteligencia artificial.

    “El metal sigue encontrando soporte en una demanda estructural sólida vinculada a la transición energética y la expansión de centros de datos asociados a inteligencia artificial. Sin embargo, hay un factor que preocupa, una posible crisis en el sector de crédito privado vinculado al financiamiento en IA, lo que podría poner en peligro los planes de inversión en el sector”, señaló Luis Cisneros, de Admirals.

    China sigue siendo factor. El alza del precio se dio en medio del regreso a la actividad en el gigante asiático tras el feriado lunar de 9 días culminado el lunes 23 de febrero. Hay que recordar que China es el mayor consumidor de cobre del mundo y principal socio comercial de Chile.

    Cuánto cuesta el cobre Oliver Llaneza Hesse

    En esta materia, la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló los aranceles que empujaba Donald Trump también ha contribuido a un mejor ambiente para la compra de commodities, especialmente por el menor impacto en la economía china.

    Atentos a los inventarios del metal rojo

    Desde XTB Latam, la analista de mercados Emanoelle Santos recordó que el alza del cobre, que inició a mediados de enero y precede este repunte, tuvo un componente financiero relevante en la Bolsa de Futuros de Shanghái, con niveles de interés excepcionalmente altos y una participación especulativa que amplificó los movimientos.

    “El hecho de que esas posiciones hayan vuelto hacia promedios del año previo mientras el precio en Shanghái cedía alrededor de 4 a 5% sugiere que la volatilidad seguirá elevada mientras no se vea una caída clara de existencias y una reactivación de la demanda postferiado”, indicó Santos.

    Cuánto cuesta el cobre Oliver Llaneza Hesse

    La analista precisó que, a pesar de este escenario de corto plazo, “el sesgo estructural se mantiene constructivo por electrificación, redes eléctricas y consumo asociado a infraestructura digital”, aunque agregó que “el tramo inmediato parece más condicionado por inventarios, flujos y el pulso del mercado chino”.

    En esto concuerda Diego Darnuevo, analista de mercados de Ebury. El experto advirtió que “los inventarios en las bolsas de Londres y Shanghái siguen muy elevados, por lo que la necesidad de compra debería ser menor en el futuro cercano”.

    Darnuevo agregó que “la curva de futuros del metal sugiere que la apreciación del metal rojo se debería moderar este año”, lo que impactaría directamente en el tipo de cambio del peso chileno.

    Proyecciones para el cobre

    Cuánto cuesta el cobre Oliver Llaneza Hesse

    El rally alcista de la última semana, no obstante, da soporte a las proyecciones más auspiciosas. Citi, por ejemplo, proyectó que el precio del cobre alcanzará US$14 mil por tonelada en los próximos tres meses, equivalente a US$6,35 por libra, según informó la agencia Reuters este martes.

    La cifra supera el promedio anual que el banco prevé para 2026, fijado en US$13 mil por tonelada, (US$5,90 por libra). El banco también mantiene su estimación de un precio máximo para el periodo de US$15 mil por tonelada, correspondiente a US$6,8 por libra.

    Esta postura se fundamenta en la expectativa de que “un acuerdo nuclear limitado entre EE.UU. e Irán, o una desescalada a corto plazo apoye a los activos sensibles al riesgo, incluido el cobre”, dice Citi, citado por Reuters. A este escenario se añade un riesgo limitado debido a las proyecciones de fuertes compras físicas y financieras, sumadas a los próximos retiros estacionales de inventarios en China.

