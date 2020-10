Presión transversal para que el gobierno siga pagando el Ingreso Familiar de Emergencia por más meses

Hoy se concreta el último pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) luego que el gobierno decidiera prorrogar su vigencia por dos meses, tal como la Ley lo permitía.

Ante la evidente realidad de que el estado de excepción aún se mantiene, que muchas comunas todavía están en cuarentena, diputados de casi todos los partidos solicitan a La Moneda continuar con este beneficio que va en ayuda de las familias más vulnerables.

De hecho, los 6 diputados de la bancada de Evopoli, han sostenido conversaciones con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, elevando esta solicitud.

“Lo estamos pidiendo porque los plazos se van acercando. Aún no se levantan las cuarentenas y no es posible trabajar a full, entonces vamos a necesitar más apoyo a las familias”, indicó el jefe de bancada, diputado Luciano Cruz-Coke. Sostuvo que esperan respuesta del jefe de las finanzas públicas que pertenece al mismo partido.

También esta semana en la Comisión de Desarrollo Social, su titular diputado Boris Barrera (PC) le planteó al subsecretario del ramo, Sebastián Villarreal lo mismo: “hay una necesidad de extender el IFE, la gente lo está pidiendo, las dificultades económicas no han disminuido, la cantidad de ollas comunes se mantienen. Ante la respuesta del subsecretario nos quedó claro que no lo tienen considerado”.

Asimismo, los diputados Jaime Naranjo (PS) y Miguel Mellado (RN) unieron fuerza para insistir con la medida un mayor plazo. “Es una propuesta que cuenta con el apoyo de la bancada y que fue respaldada también en forma unánime por las comisiones de Economía y Desarrollo Social porque la situación no ha mejorado y no se vislumbran signos de mejoría. Si el gobierno no lo hace, el nuevo retiro del 10 % de las AFP se transforma en un tsunami difícil de contener” indicó Naranjo.

Mientras que Mellado sostuvo: “En algunos lugares ha vuelto la cuarentena, en muchos aún la gente no han encontrado empleo. Como este es el último pago, le pedimos al gobierno que haga una extensión por tres meses más para que las personas pueden solventar los gastos de sus casas”.

También en RN, la diputada Sofía Cid apoyó este requerimiento: “Sin lugar a dudas es un esfuerzo fiscal importante, pero la realidad de la pandemia así lo exige mientras no podamos hacer una transición efectiva en materia de apertura de la economía”.

En la misma línea, los diputados Matías Walker (DC) y Leonardo Soto (PPD) se manifestaron en Twitter. “¿En serio el gobierno no lo va renovar mientras se mantenga el estado de catástrofe” indicaba el primero, así como el segundo sostenía: “No se entiende la falta de sentido de la realidad de este gobierno, los efectos económicos y sociales del Covid siguen afectando a las familias y se requiere apoyo”.

En el sector del Frente Amplio en tanto el diputado Marcelo Díaz, además está solicitando la extensión del postnatal de emergencia que venció esta semana.