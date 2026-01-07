Sindicato de Mantoverde dice que fracasaron conversaciones con la minera y siguen en huelga indefinida.

Luego que el viernes el Sindicato N.° 2 de la mina Mantoverde iniciaran una huelga en el marco del proceso de negociación colectiva con la mina perteneciente la canadiense Capstone Copper, los trabajadores informaron este miércoles que los intentos de acercar posiciones con la empresa fracasaron por lo que se mantiene la paralización de manera indefinida.

“Ayer fracasaron las conversaciones realizadas por representantes del sindicato y de Mantoverde Capstone Copper. El sindicato mantendrá de manera indefinida la huelga, la que podría extenderse por un largo período”, dijo la entidad en un comunicado.

Agregó que el sindicato solicitó hoy a la autoridad laboral que se certificara que la oferta de la empresa impide el reintegro individual por los primeros 30 días de huelga, además de solicitar fiscalizaciones por reemplazo ilegal de huelguistas y otras infracciones sancionadas por la legislación chilena.

Según el sindicato “la mina se encuentra casi completamente paralizada, mientras la nueva planta concentradora es alimentada a un 30% por stock de mineral acumulado antes de la huelga, el que se agotará aproximadamente en dos días. La línea de óxidos está afectada ante la falta de apilamiento, lo que impactará en los planes de los próximos meses”.

Disposición a dialogar

El sindicato afirmó que “reitera su disposición a resolver esta huelga, en tanto la misma no tiene una justificación económica ante el escaso monto que separa a las partes, cuyo costo no supera un día de producción regular, sino que responde a la intransigencia de los administradores de la empresa, que afectarán a contar de los próximos días de manera relevante a los accionistas. cuyo costo no supera un día de producción regular”.

Mantoverde es una mina cobre-aurifera a cielo abierto ubicada en la provincia de Chañaral, Región de Atacama, a 56 kilómetros al sureste de la ciudad de Chañaral y 100 kilómetros al norte de la ciudad de Copiapó.

De acuerdo a los registros de Cochilco, el yacimiento produjo en 2024 un total de 57.700 toneladas de cobre.