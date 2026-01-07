SUSCRÍBETE POR $1100
    Tasas de interés de los créditos hipotecarios frenan su caída, pero siguen cerca de mínimos en 4 años

    Las tasas de los préstamos de vivienda para más de tres años en valor de unidad de fomento (UF) promediaron 4,14% en el último mes de 2025 versus el 4,13% de noviembre.

    Por 
    Patricia San Juan
    Tasas de interés de los créditos hipotecarios frenan su caída, pero siguen cerca de mínimos en 4 años. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Tras meses cinco meses consecutivos de retrocesos las tasas de interés de los créditos hipotecarios anotaron un leve aumento en diciembre.

    Según los datos dados a conocer este miércoles por el Banco Central las tasas de interés de los préstamos de vivienda para más de tres años en valor de unidad de fomento (UF) promediaron 4,14% en el último mes de 2025, versus el 4,13% de noviembre.

    Sin embargo, siguen siendo muchos más bajas que el 4,37% registrado en diciembre de 2024 y anotaron así su segundo menor valor del 2025, después del promedio registrado en noviembre, cuando se ubicaron en su nivel más bajo desde diciembre del 2021 (4%).

    Además, medidas en términos semanales, las tasas promediaron 4,08% en la última semana de diciembre frente al 4,18% de la tercera semana del mismo mes y el 4,09% de la semana del 24 al 30 de noviembre.

    El nivel de las tasas hipotecarias antes de los efectos por los retiros de dinero desde los fondos de pensiones —que mermaron el mercado de capitales chileno, fuente clave para el financiamiento de largo plazo— rondaba por debajo del 3% y en algunos meses del 2019 llegaron a estar por debajo del 2% promedio, de acuerdo a los registros del instituto emisor.

    Créditos de consumo

    Las tasas de interés de los créditos de consumo, en tanto, bajaron a 22,22% en diciembre frente al 23,62% de noviembre, con lo que descendieron a su nivel más bajo desde diciembre de 2021 cuando estaban en 22,02%.

    Por su parte, las tasas de los créditos comerciales, es decir, los que se otorgan a las empresas, cayeron a 8,07% en diciembre comparado con el 8,56% de noviembre y se ubicaron en su menor nivel desde octubre de 2021 cuando estaban en 7,08%.

    En su informe el Banco Central señaló que en diciembre la menor tasa de los créditos de consumo se explicó por una menor participación de los créditos rotativos asociados a tarjetas de crédito.

    En el caso de los créditos comerciales, añadió, la reducción respondió a una menor incidencia de los sobregiros —que presentan tasas relativamente más altas— y a una mayor participación de los créditos en cuotas, caracterizados por tasas más bajas.

    Respecto a las colocaciones el instituto emisor indicó que el total de créditos otorgados por la banca en diciembre creció un 2,1% interanual, cifra inferior a la registrada el mes previo cuando se expandieron en 3,7%.

    Este menor dinamismo, dijo el instituto emisor, se explicó por la desaceleración de los créditos comerciales y de vivienda, que tuvieron aumentos de 2,6% y 4,5%, versus las alzas de 4% y 5,3%, respectivamente, anotadas en noviembre.

    Asimismo, influyó la caída del 17,3% anual en los créditos de comercio exterior frente a la baja de 7,6% de noviembre. Por su parte, los créditos de consumo crecieron un 3,2%, comparado con el alza de 3% del mes anterior.

    La menor expansión de las colocaciones comerciales y la contracción de los créditos de comercio exterior se debieron, no solo por menos actividad, sino que principalmente por la apreciación del peso chileno frente al dólar, lo que redujo el valor en pesos de los créditos denominados en moneda extranjera, dijo el Banco Central.

    Andres Perez

    Subsidio para la compra de viviendas

    Las menores tasas de interés para el segmento hipotecario se han dado en un contexto en que el subsidio a la tasa para la compra de viviendas nuevas ha sido un éxito total, de acuerdo a los distintos actores del sector inmobiliario. La medida promulgada en mayo del año pasado buscaba reactivar la demanda del mercado de casas y departamentos nuevos, que llevaban años con stocks históricamente altos.

    El beneficio, que apunta a los inmuebles por debajo de las 4.000 UF, consideró la entrega de 50 mil subsidios que debían agotarse en un plazo máximo de dos años. Pero, el ritmo de entrega de estos ha demostrado que podrían agotarse mucho antes de que se cumplan dos años desde su promulgación.

    “Se ha mantenido una alta demanda por el programa Subsidio al Financiamiento Hipotecario, el cual logra una reducción de la tasa de interés de los créditos hipotecarios cercana a 100 puntos base“, sostuvo la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) en su último reporte, publicado el lunes.

    Departamentos

    Más del 90% de los subsidios han sido solicitados

    En concreto, el informe detalla que 45.883 solicitudes elegibles han sido recibidas por las distintas instituciones bancarias, equivalentes a un 92% del total de subvenciones que contempla el proyecto.

    De estas, 24.294 solicitudes ya fueron aprobadas, equivalentes al 49% del total de subsidios que se pusieron a disposición del mercado. Es decir, casi la mitad de las 50 mil subvenciones ya han sido asignadas en apenas cinco meses desde que comenzó a funcionar. Dentro de estas un 24% (12.052) ya han sido cursadas, y ya se aplicaron a la compra de una vivienda.

    Del total de solicitudes presentadas sólo un 11% ha sido rechazas (5.420). Un 32% sigue en evaluación (6.169).

    Los empresarios de la construcción han sido enfáticos en que el subsidio a la tasa ha sido clave para reactivar el mercado inmobiliario que se ha mantenido en una crisis profunda, debido a la escasez de ventas. En ese sentido, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) ha proyectado que el fin del mal paso se podría dar el próximo año, solo de ampliar el subsidio. Sin embargo, eso ya depende del próximo gobierno.

