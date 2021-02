Empezó la inoculación masiva: ¿Qué puedo hacer tras recibir la vacuna? ¿Qué síntomas puedo sentir? Si tuve coronavirus, ¿debo vacunarme?

Fueron meses de espera. Pero el plazo llegó: Chile inició el proceso de vacunación masiva contra Covid-19. La ansiada protección y paso necesario para poner fin a la extensa pandemia.

Y con el proceso, aparecen también dudas sobre qué ocurre y qué hacer luego de recibir la vacuna. ¿Qué sucede después de recibir esa inyección tan esperada?

Especialistas son claros, la vacuna no funciona como una solución mágica. No es que se elimine por completo el riesgo de una infección por Covid-19. Tampoco es algo que ocurra de inmediato.

La respuesta del sistema inmunológico no ocurre instantáneamente. Necesita tiempo para desarrollarse. Por eso es que hay una segunda inyección de refuerzo para obtener la eficacia total de la vacuna.

Después de vacunarse, puede existir la tentación de ser un poco menos estricto, por ejemplo, con el uso de una mascarilla. ¿Se deben continuar las medidas de autocuidado? No hay duda en eso, resalta Gerardo Fasce, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. La vacuna genera un mecanismo de defensa para controlar lo antes posible la pandemia, “pero no cambian las medidas de autocuidado en nada”, indica. En especial en el grupo de personas mayores. “Aún no hay certeza de que esto evite el contagio, mientras esa evidencia no esté se deben mantener las medidas, independientes de estar vacunando”.

Sebastián Reyes, especialista en microbiología inmunólogo e Investigador del Centro de Genómica y Bioinformática de la Universidad Mayor, aclara que mantener las medidas de autocuidado es algo que se debe continúar, aún si nos hemos vacunado, y deben continuar, insiste, “durante todo el tiempo que convivamos con el virus”.

Toda vacuna evita que la enfermedad se manifieste de forma grave. Y la vacuna del Covid-19 no es la excepción. En este caso lo que se evita, explica Reyes, es que la manifestación más grave ocurra y tiene una efectividad alta en el caso de Sinovac, que es la que se está usando en Chile. “No evita que uno se infecte. Por tanto, hay que mantener los cuidados”, dice.

La vacuna no es sinónimo de descuido. Aún no se estará protegido. Se deben mantener los cuidados, porque es posible contraer Covid-19 después de recibir la primera dosis.

El académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago e infectólogo del Hospital Barros Luco, Ignacio Silva, señala que la mascarilla, lavado de manos y distanciamiento se deben seguir usando porque se requiere vacunar al 80% de la población para lograr el efecto rebaño. “Aún no hay datos suficientes que demuestren que al vacunarse la persona deje de transmitir el virus, la persona puede quedar con una respuesta inmune y no enfermarse, pero tal vez, y eso está en investigación, podría enfermarse sin manifestar la enfermedad, pero con la posibilidad de transmitir el virus a otras personas que no están vacunadas”.

Pacientes que tuvieron Covid-19

Una persona que tuvo coronavirus tiene que vacunarse. Felipe Rivera, especialista broncopulmonar del Hospital Clínico Universidad de Chile que eso es porque no hay seguridad de cuánto dura la inmunidad. “Las personas que no se pueden vacunar son las que están cursando un coronavirus o cuadros respiratorios agudos febriles que se sospecha que pueden ser positivos”, indica el especialista.

Hasta ahora la reinfección es rara, pero es posible, dice Silva. En la medida que más tiempo pasa hay más casos descritos de reinfección. En general son personas que tienen algún problema de respuesta inmune o algún tipo de inmunodepresión, pero eso no es tan frecuente. Pero mientras más tiempo pase, es probable, agrega, que la cantidad de anticuerpos comience a disminuir y que haya más personas reinfectadas, “pr eso es importante que las personas que hayan tenido Covid-19 se vacunen de igual manera porque eso permitirá potenciar el sistema inmune, y hacer que la respuesta sea más duradera y menos riesgo de infectarse”.

Todas las personas deben vacunarse salvo excepciones. “Incluso las personas que están tomando anticoagulantes pueden vacunarse con la precaución de compresión local luego de la vacuna y esperar unos 15 a 30 minutos para monitorear”, dice Rivera sobre un procedimiento de vigilancia que se aplica para todas las personas vacunadas.

Efectos secundarios

Es posible luego de la vacunación manifestar algunos efectos secundarios. Signos normales y señal de que el que cuerpo está generando protección.

Rivera explica que el perfil de seguridad de las actuales vacunas es bueno, por lo que, salvo excepciones, las reacciones de alergia grave son muy escasas. “Las manifestaciones son las habituales de cualquier vacuna, pequeños malestares generales, un poco de fiebre, dolor de cabeza y nada más que eso, algunos podrían tener congestión, pero en la práctica es todo muy normal”, indica.

La zona en que se coloca la vacuna es el brazo. Y es esa tambien la que podría mostrar las señales de algún efecto. “La vacuna es bastante segura”, dice Reyes, y entre los principales efectos se han reportado dolor en la brazo e irritación, y en muy pocos casos fiebres. “Efectos que produce cualquier vacuna”, aclara.

La formulación de Sinovac es similar a la de la influenza, explica Reyes, en cuanto a los compuestos adicionales al antígeno que posee, “si las personas no han tenido problemas con la vacuna de influenza no debería tener problemas con esta”, aclara.

Síntomas como dolores musculares, fatiga y malestar general, también pueden presentarse, indica Silva, “esos son los eventos adversos más frecuentes y ocurren solo dentro de las 24 a 48 horas y con cualquier analgésico se alivian”. Por eso se debe consultar al médico en caso de que permanezcan, no se alivien o aparezcan algunos distintos.

Síntomas que no son comunes después de la vacuna, como tos, dolor de pecho y dificultad para respirar, podrían ser síntomas de Covid-19 u otro problema de salud.

¿Quedarse en casa entre las dosis?

Entre las dos dosis de vacuna no es necesario quedarse en la casa, dice Silva, “pero sí son importantes eso las medidas de autocuidado”. Es imperativo, añade, regresar posteriormente para recibir la vacuna de refuerzo para beneficiarse de la eficacia total de la vacuna.

“Hoy tenemos el conocimiento de hay que evitar el estar hacinado y que se puede salir ocupando las medidas de protección”, agrega Fasce. Situaciones que no se podían hacer, hoy se puede. “Se puede salir y compartir, pero hay hacerlo bien, con los límites de personas y con las medidas, no hay que pensar que no se puede hacer nada”, insiste.

Consideraciones relevantes para las personas mayores, dice Fasce, “el grupo que no tuvo ni voz ni voto en las medidas restrictivas y ha sido el ejemplo de comportamiento cívico.” Para ellos, dice, la vacunación cambia el estatus al reducir el riesgo personal “y eso es fundamental por eso se partió con ese grupo para que no tengamos saturación de unidades críticas y las complicaciones asociadas”.

Luego de vacunarse no hay que sentirse “libre de culpa”, resalta Rivera: “La gente que se vacunó debe mantenerse con todas las precauciones que se han dicho porque la probabilidad de que les dé una enfermedad grave es menor, es cierto, pero pueden ser mecanismo de contagios para personas que no es tan vacunadas y como la vacunación total demorará algunos meses, podrían ser el transmisor”

Por eso, luego de meses de haber recibido ambas dosis, seguirá siendo importante atender las tácticas de prevención del Covid-19. Medidas simples, pero no siempre fácil de seguir: Mantener una distancia de 1 a 2 metros de personas fuera del hogar siempre que sea posible, usar mascarillas al salir y cuando no se pueda estar socialmente distante, lavarse o desinfectar las manos con frecuencia y desinfectar las superficies que se tocan comúnmente. Al mismo tiempo, evitar grupos grandes o situaciones en las que sea difícil estar distanciados. Y si se comparte con otras personas, no olvidar que estar al aire libre es más seguro que en el interior.