Esta es la fruta más saludable del mundo; playas del litoral desaparecerían y este año no habrá otoño: tres cosas que dejó la ciencia esta semana

El consumo se frutas, se asocia con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, menor probabilidad de sufrir algunos tipos de cáncer, regula el colesterol elevado y la hipertensión arterial y previene la obesidad, entre otras patologías muy frecuentes en la actualidad.

Además, las frutas y verduras también proveen vitaminas y minerales esenciales, fibra y otras sustancias que son importantes para la buena salud, de acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, su sigla en inglés).

La recomendación que consumir como mínimo tres porciones diarias, o el equivalente a 240 g de frutas diaria, recomendación que muy pocas personas cumplen.

1. Esta es la fruta más saludable del mundo según los nutricionistas

Si no puede cumplir con esta recomendacion, los nutricionistas sugieren incluir al menos una fruta en su menú, y en esa elección, sugieren incorporar los arándanos.

Si bien todas las frutas tienen ventajas nutricionales, las dietistas Elysia Cartlidge, y Kristi Ruth, citadas en un artículo del sitio The News coinciden en que los arándanos son la fruta más saludable. “Si su color llamativo no dice suficiente, los arándanos ocupan un lugar destacado en la lista de las frutas más saludables porque están llenos de diversos nutrientes, sobre todo antocianinas y polifenoles, que son potentes fitoquímicos”, dijo Ruth en el reportaje.

Cartlidge está de acuerdo y señala que los estudios han demostrado que las propiedades antiinflamatorias de las antocianinas de los arándanos pueden mejorar el estado de ánimo, la memoria y la función cognitiva. Son, por tanto, un alimento fantástico para la salud cerebral.

Según Samuel Durán, doctor en Nutrición y Alimentación, director del Magíster en Salud Pública de la Universidad San Sebastián, dice que en general, los berries, entre los que están los arándanos, las frutillas y las moras, por su alto contenido de antioxidantes se han asociado a menor deterioro cognitivo. Sin embargo, reconoce que su alto costo impide que su consumo pueda ser masivo, exceptuando la temporada de mayor producción

Los antioxidantes de los arándanos también son beneficiosos para la salud cardiovascular. Según estudios científicos, comer arándanos de forma regular reduce el riesgo de padecer diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y mantener un peso saludable.

Moras, frambuesas y arándanos.

2. Playas del litoral desaparecerían

Las alertas por marejadas en el norte y centro del país se han convertido en un fenómeno recurrente en la última década, incluso en pleno verano. Imágenes desde diversos lugares del litoral muestran a los turistas literalmente arrancando de las olas en las playas inundadas.

El fuerte oleaje —y el claro peligro— ha llevado a los municipios en diferentes balnearios a llamar a la precaución y evitar transitar por la costa. Se trata de un problema cada vez más recurrente, impulsado por fenómenos como el cambio climático global y el aumento en el nivel del mar debido a las mayores temperaturas planetarias.

Mientras la propuesta de Ley de Costas sigue sin avances en el Parlamento, nuevos datos científicos revelan que en tan solo un año reconocidas playas de Chile están duplicando sus niveles de erosión, con tasas de retroceso que llegan a superar los 5 metros por año.

Así lo revela un análisis preliminar del Observatorio de la Costa, que se encuentra actualizando la investigación que incluye a 66 playas de Chile entre Arica y Chiloé.

Datos preliminares obtenidos por el Observatorio de la Costa para diez playas que registraban erosión elevada en 2023, señalan que esta continúa aumentando de forma acelerada especialmente en playas urbanas de Valparaíso y Viña del Mar, como Reñaca y Caleta Portales que prácticamente duplican su erosión en un año.

La investigación es una actualización de estudio del año pasado que arrojo 86% de erosión de Arica hasta Chiloé, incluyendo 66 playas. Al actualizar esos valores para 10 playas (los datos fueron recogidos entre 2019 y 2022), se puede proyectar lo que da esta tasa promedio de retroceso.

“Los nuevos datos nos muestran que Santo Domingo se convierte en una de las playas más erosionadas del país junto con Hornitos en la zona norte. Pero también vemos un retroceso acelerado en playas urbanas de la Región de Valparaíso, donde la destrucción de humedales y dunas para proyectos inmobiliarios está pasando una elevada cuenta”, dice Carolina Martínez, directora del Observatorio de la Costa.

Playa de Santo Domingo. Foto: Observatorio de la Costa

Según explica la académica del Instituto de Geografìa UC e investigadora de CIGIDEN e Instituto Milenio Secos, fenómenos como las marejadas —que se han vuelto más intensas y persistentes desde 2015 según nuestras investigaciones— explican en parte esta tendencia a la erosión. “Los sistemas costeros son dinámicos. Una playa recupera sus arenas como parte de un ciclo estacional en el cual interactúan con humedales y dunas, que en esta zona se encuentran urbanizados y en muchos casos sin protección”, señala.

Al interrumpir estos ciclos con nuestras formas de ocupación en las costas, añade la experta, se impide la recuperación de las playas, lo que causa la erosión y su retroceso: “Estimamos que en una década al menos diez playas podrían desaparecer debido a estos procesos erosivos”, dice Martínez.

Esto explica la importancia de poder regular los usos costeros, tal y como ha sugerido el Observatorio de la Costa a través de la moción Parlamentaria para una Ley de Costas, la que considera una gestión integrada de la zona costera -no es un borde costero recalca Carolina Martínez- basada en nueve principios que garantizan la protección de la vida humana, el desarrollo sostenible y la preservación de esto ecosistemas para futuras generaciones.

Estas son las playas chilenas que podrían desaparecer en apenas 10 años

1.-Hornitos:

Retroceso en 2023: -2,60 m/año

Retroceso en lo que va de 2024; -5,2 m/año

2.-Pichicuy:

2023: 0,67 m/año

2024: -2,15 m/año

3.-Bahía de Concón:

2023: -0,75 m/año

2024: -1,63 m/año

4.-Reñaca

2023: -0,37 m/año

2024: -1,21 m/año

5.-Caleta Portales:

2023: 0,09 m/año

2024: -1,77 m/año

6.-Algarrobo

2023: -2,54 m/año

2024: -4,83 m/año

7.-Bahía de Cartagena:

2023: -0,70 m/año

2024: -1,5 m/año

8.-Santo Domingo:

2023: -1,73 m/año

2024: -5,7 m/año

9.-Los Molles

2023: -0,24 m/año

2024: -1,02 m/año

10.-Pichilemu: 2021:

2023: -1,30 m/año

2024 -1,03 m/año

3. Este año no habrá otoño

Tras un año marcado por una saga de récords de precipitaciones, que incluso provocaran estadísticamente el término de la megasequía, tal como habían predicho los modelos climáticos para este verano, la segunda mitad de enero ha elevado frenéticamente las temperaturas.

Y la racha continuará. Desde la semana pasada, Santiago ha experimentado una notoria alza en la temperatura respecto a días anteriores. El miércoles 17 de enero, la estación de Quinta Normal de la Dirección Meteorológica (DMC) en la capital registró 32,2°C iniciando una racha de más de una semana con temperaturas máximas sobre los 30°C.

Y el corolario de esta saga alcanzó su clímax este miércoles, cuando la estación Quinta Normal regitró 36,7°C. Se trata, según el climatólogo de la U. de Santiago, Raúl Cordero, de la cuarta mayor temperatura jamás registrada en un mes de enero en Santiago.

Además, explica el climatólogo, fue la sexta temperatura más alta jamas registrada en Santiago, a solo 1,6 grados del record absoluto.

También es la temperatura más alta registrada en la capital desde el 15 diciembre de 2022 cuando tambien se alcanzaron 36,7 grados.

“Los últimos registros empujaron al alza el promedio de temperaturas máximas del mes de enero 2024, que ahora paso a estar entre los 3 más cálidos jamás registrados, solo superados por enero 2017 y enero 1998″, dice Cordero, quien añade que estos tres años (2024, 2017, y 1998) han estado marcados por El Niño.

Según Cordero, los veranos, en términos de temperatura, en Chile se han alargado alrededor de un mes. “Los veranos, en términos de temperatura, hoy comienzan antes y terminan después. El verano está devorando las estaciones intermedias (otoño y primavera)”.

Además, estas temperaturas implican que en la práctica, que en varias zonas de la Región Metropolitana, la temperatura sobrepase los 37°C y la sensación térmica llegue tranquilamente a los 40°C. Para empeorar la racha climática, se espera días con tardes con más de 7 horas sobre 30°C, un panorama que según los pronósticos meteorológicos, podría extenderse hasta al menos hasta fin de mes, es decir, más de 10 días con temperaturas sobre los 30°C.

Cordero recuerda que el año pasado, también tuvimos un enero con temperaturas altas, pero no extremas. Pero, “febrero 2023 fue el mes de febrero más cálido jamás registrado. Esperemos que ese escenario no se repita este año. Sin embargo, otra vez, no sería sorpresivos si ese fuese el caso debido a la persistencia de El Niño y el empuje del calentamiento global.

Además, advierte que las temperaturas “oficiales” o de referencia corresponden a mediciones hechas a la sombra bajo condiciones estándares y homologables. la temperatura de referencia para la ciudad de Santiago por ejemplo la mide la dirección meteorológica de Chile en su oficinas centrales en la Quinta Normal, pero la temperatura a la que muchas personas están expuestas suele ser mayor a la de referencia.

Además, dice, “en nuestra ciudad tenemos diferencias de temperatura se hasta 10°C entre distintas comunas. Las comunas del sector Oriente como las condes suelen tener temperaturas varios grados bajo la temperatura de referencia, mientras que comunas del sector Poniente pueden tener varios grados de temperatura por encima de la de referencia medida en Quinta Normal.