SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Deepfakes, desinformación y acoso: la violencia digital que alarma a expertos y desafía la ley chilena

    Un estudio de la PUCV advierte que el avance de estos fenómenos supera las herramientas jurídicas actuales y plantea establecer criterios claros para regular sin afectar la libertad de expresión.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Deepfakes, desinformación y acoso: la violencia digital que alarma a expertos y desafía la ley chilena

    La violencia ya es algo que solo ocurre en espacios físicos. Hoy, también se despliega en redes sociales, plataformas digitales y sistemas de mensajería.

    Allí puede expandirse con rapidez, amplificar su impacto y adoptar formas cada vez más difíciles de controlar.

    Esa es una de las principales conclusiones de un proyecto interdisciplinario liderado por la académica de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Laura Mayer, quien investigó cómo se manifiesta la violencia en el ciberespacio y cuáles son sus implicancias jurídicas y sociales.

    Deepfakes, desinformación y acoso: la violencia digital que alarma a expertos y desafía la ley chilena. Foto: Pexels

    ¿Qué dice el estudio?

    El estudio, titulado “Violencia digital: concepto, manifestación e implicaciones jurídicas y sociales de un fenómeno dinámico”, buscó determinar si este tipo de violencia tiene características propias que la distinguen de la que ocurre fuera del entorno digital.

    “La investigación busca establecer si la violencia digital constituye un fenómeno particular, con rasgos específicos que requieren respuestas diferenciadas desde el derecho y las políticas públicas”, explica Mayer.

    Uno de los hallazgos clave es que la violencia digital no es uniforme. Por el contrario, cambia según el contexto en que ocurre –ya sea educativo, laboral o social– y también según las características de quienes la experimentan.

    “La violencia digital no es homogénea”, advierte la investigadora, subrayando su carácter cambiante.

    Violencia digital y desinformación

    El análisis también puso el foco en fenómenos como la desinformación, especialmente en contextos sensibles.

    En un artículo publicado en 2025 en el European Journal on Criminal Policy and Research, el equipo examinó su impacto durante el proceso constitucional chileno.

    A partir de ese trabajo, Mayer plantea que la libertad de expresión no es absoluta.

    Un sistema democrático comprometido con la libertad de expresión no excluye la existencia de límites, especialmente cuando la difusión deliberada de información falsa puede provocar daños graves e inmediatos en el proceso democrático”.

    Deepfakes, desinformación y acoso: la violencia digital que alarma a expertos y desafía la ley chilena. Foto: Pexels

    En esa línea, el estudio propone avanzar hacia sanciones en casos específicos, siempre que existan criterios claros que permitan distinguir cuándo la desinformación genera un daño real.

    Pero la desinformación no es el único frente, la investigación también aborda otras manifestaciones de la violencia digital.

    Ejemplos son el ciberacoso, el discurso de odio, la violencia de género online y el uso de tecnologías emergentes como los deepfakes, que pueden manipular imágenes o videos con un alto grado de realismo.

    “Estamos frente a un fenómeno dinámico, que evoluciona rápidamente y que desafía las herramientas tradicionales del derecho para su regulación”, señala Mayer.

    Como parte de los resultados del proyecto, el equipo publicará durante el primer semestre de 2026 un libro colectivo que reunirá estos análisis desde distintas disciplinas.

    El objetivo, según la académica, es avanzar hacia una comprensión más integral del problema y aportar al diseño de respuestas que logren equilibrar la protección de las personas con el resguardo de la libertad de expresión.

    Lee también:

    Más sobre:Violencia digitalRedes socialesInternetMundo digitalDeepfakesAcosoDesinformaciónBotsDerechoLeyesChileEstudioInvestigaciónLibertad de expresiónTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán confirma la muerte del portavoz de la Guardia Revolucionaria en la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    El preocupante efecto del cambio climático que podría matar a más de 500.000 personas en 2050, según un estudio

    Choque de estrenos: la lucha por la taquilla que librarán las nuevas Duna y Avengers

    Heridas 50 personas, entre ellas 35 de gravedad, en un incendio en una fábrica en Corea del Sur

    Irán alerta de “consecuencias devastadoras” para el mundo si no actúa frente el “terrorismo de Estado” de Israel

    Lo más leído

    1.
    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    2.
    No son energéticas: la bebida saludable que potencia la concentración por horas, según un reciente estudio.

    No son energéticas: la bebida saludable que potencia la concentración por horas, según un reciente estudio.

    3.
    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    4.
    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    5.
    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Servicios

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Termina el plazo para postular al FUAS 2026: revisa las próximas fechas para la asignación de becas o gratuidad

    Termina el plazo para postular al FUAS 2026: revisa las próximas fechas para la asignación de becas o gratuidad

    Dónde y a qué hora ver el Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

    Dónde y a qué hora ver el Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

    Puerto Varas y Purranque decretan duelo de tres días por muerte de sargento segundo Javier Figueroa
    Chile

    Puerto Varas y Purranque decretan duelo de tres días por muerte de sargento segundo Javier Figueroa

    “Necesitamos mano dura” y “refleja la crisis de seguridad”: parlamentarios reaccionan a la muerte de carabinero baleado en Puerto Varas

    Caso Narumi: Nicolás Zepeda cambia de testimonio y reconoce acercamiento previo a la desaparición de su exnovia

    Hacienda anticipa nuevas medidas para la construcción y cambios al Mepco se anuncian entre lunes y martes
    Negocios

    Hacienda anticipa nuevas medidas para la construcción y cambios al Mepco se anuncian entre lunes y martes

    Si deja de operar el Mepco el IPC de abril podría llegar a 1% y la inflación bordearía el 4% en 2026

    Tráfico aéreo vuelve a caer en febrero a pesar del crecimiento de 4,5% de pasajeros internacionales

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    El preocupante efecto del cambio climático que podría matar a más de 500.000 personas en 2050, según un estudio

    Deepfakes, desinformación y acoso: la violencia digital que alarma a expertos y desafía la ley chilena

    La primera gran decisión de Natalia Duco: ratifica la candidatura de Santiago a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030
    El Deportivo

    La primera gran decisión de Natalia Duco: ratifica la candidatura de Santiago a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030

    Caputto califica el grupo de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores como “aceptable” y anticipa el viaje más complicado

    Juan Román Riquelme reacciona al choque entre Boca y la UC en Copa Libertadores: “A Gary Medel lo adoro, es mi amigo”

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Choque de estrenos: la lucha por la taquilla que librarán las nuevas Duna y Avengers
    Cultura y entretención

    Choque de estrenos: la lucha por la taquilla que librarán las nuevas Duna y Avengers

    Stevie Young, guitarrista de AC/DC, fue internado de urgencia en Argentina

    Almodóvar, Lars von Trier y Charli XCX: las películas que se alistan para Cannes 2026

    Irán confirma la muerte del portavoz de la Guardia Revolucionaria en la ofensiva de Estados Unidos e Israel
    Mundo

    Irán confirma la muerte del portavoz de la Guardia Revolucionaria en la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Heridas 50 personas, entre ellas 35 de gravedad, en un incendio en una fábrica en Corea del Sur

    Irán alerta de “consecuencias devastadoras” para el mundo si no actúa frente el “terrorismo de Estado” de Israel

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial
    Paula

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal