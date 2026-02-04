SUSCRÍBETE POR $1100
    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    El sistema frontal que afectó a regiones del centro-sur de Chile ya dejó lluvias en parte de la Región Metropolitana: en qué comunas podrían caer precipitaciones hoy, de acuerdo al pronóstico del tiempo.

    Nicole Iporre 
    Nicole Iporre
    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo. Foto: ATON.

    Un comienzo inusual. Pese a que febrero es un mes de verano, en los primeros días se registraron temperaturas más frescas de lo normal en la Región Metropolitana, generalmente bajo los 30 °C. Ya a mitad de semana, en el pronóstico se ve un evento de lluvia que podría eventualmente afectar a Santiago.

    De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), está pronosticada lluvia en forma de chubascos aislados en al menos un sector de la RM.

    En paralelo, el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda anticipó que algo de agua podría llegar también a Santiago, particularmente a las comunas del oriente. Eso sí, no con la misma intensidad que las precipitaciones que dejó la baja segregada el pasado fin de semana.

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo. Foto: ATON.

    Lluvia en Santiago hoy: dónde habrá precipitaciones

    Desde Meteochile anunciaron que los chubascos del pasado martes 3 continuarán durante la tarde y noche de este miércoles, 4 de enero en San José de Maipo. La mínima pronosticada es de 13 °C y la máxima de 26 °C.

    El fenómeno detrás de estas precipitaciones es un sistema frontal que dejó lluvias en el centro-sur y que alcanzó a llegar hasta la Región Metropolitana.

    Aunque en el pronóstico de la DMC no se ve lluvia en el resto de la región, los modelos meteorológicos que manejan en Megatiempo apuntan a que algo de lluvia podría caer en Santiago durante este miércoles.

    Según el periodista Sepúlveda, el evento comenzaría durante la tarde, con nubosidad en la cordillera que dejaría chubascos débiles. Estos efectos podrían sentirse también en algunas comunas de Santiago del sector oriente, como:

    • Lo Barnechea.
    • Las Condes.
    • Vitacura.
    • La Reina.
    • Peñalolén.
    • La Florida.
    • Puente Alto.
    • Pirque.

    Este evento de precipitaciones podría extenderse hasta el jueves 5 aunque, hasta ahora, el pronóstico muestra que ese día adicional se concentraría únicamente en la cordillera de la RM.

    Aunque puede que no llueva en toda la RM, las temperaturas se mantendrán más frescas y rondarán, según el sector, entre los 25 y 29 °C.

