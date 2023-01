Con Cancino y Silva en el top ten: cuatro chilenos pasan el corte del LAAC 2023 en Puerto Rico

El viento fue el protagonista de la segunda ronda del Latin America Amateur Championship, que se desarrolla en Puerto Rico. Sin embargo, a pesar de esas dificultades, cuatro de los cinco chilenos que llegaron al torneo superaron el corte y se ilusionan con disputar el Masters de Augusta, el Abierto Británico y el US Open de golf, que es el premio que recibe el ganador del certamen que es conocido como el major de los aficionados.

Al igual que el jueves, Martín Cancino fue el mejor chileno. Si bien no tuvo un desempeño como el de la primera ronda, le alcanzó para mantenerse en el puesto T7, con un acumulado de -5 tras el par alcanzado en la jornada matutina en el Grand Reserve Golf Club, producto de cuatro birdies y cuatro bogeys, que lo sitúan a cinco impactos del mexicano Luis Carrera, líder del evento.

“Jugué el hoyo uno y dos sin viento y desde el tres, bastante viento. La mañana estuvo un poco incómoda; no le pude pegar rico a la pelota del principio, pero igual pude aguantar bien a pesar de los errores que cometí. Así que saqué adelante un día más o menos decente”, señaló.

“Si puedo mejorar cómo le pegué a la pelota, voy a andar bien. Porque el putter anduvo bien de nuevo, el juego cortó. Así que tengo que pegarle un poco mejor a la pelota desde el tee y los fierros a green y ahí voy a andar mejor”, agregó sobre los aspectos a perfeccionar si quiere mantenerse en la lucha.

Clemente Silva es otro de los que ha dejado una muy buena impresión en la isla del Caribe. En su debut en el torneo completó una ronda muy buena, con un total de 69 tiros (-3), que lo dejaron con un acumulado de -4 y en el décimo lugar de la tabla, luego de una jornada en la que consiguió cinco birdies y dos bogeys.

“Me sentí muy bien, sobre todo en la segunda vuelta. Salvé todo lo que tenía que salvar, metí los putters que tenía que meter. El putter estuvo mejor hoy. Así que estoy muy feliz con la ronda”, expresó. Y añadió: “Mi objetivo es ganar y esta segunda vuelta me ayuda a acercarme a los punteros. Estaba difícil la tarde, había mucho viento, y fue una muy buena ronda debido a las circunstancias. Así que muy feliz con eso”.

También valoró el ritmo con el que llegó, lo que aumentó su expectativa. “Ya me solté, al final uno practica todos los días. En la universidad estamos jugando torneos muy buenos y la confianza viene de la preparación. Y por eso no he estado nervioso ni he sentido la presión, he practicado mucho en estos meses”, sostuvo.

El repunte de Roessler

Lukas Roessler había tenido una primera ronda muy complicada, en la que había terminado con +4, por lo que necesitaba con urgencia lograr un repunte. Y lo consiguió de gran manera tras superar un comienzo muy adverso, finalizando con 69 impactos (-3), que lo dejaron con -1 en la general gracias a seis birdies (cuatro consecutivos) y tres bogeys.

“Al principio partí mal, con dos bogeys en los primeros cuatro hoyos. De ahí para adelante jugué increíble, me pude adaptar muy bien. Había harto viento en la mañana, lo que es poco usual, pero me pude adaptar bien. Hoy jugué bien, que era lo que tenía que hacer para pasar. El fin de semana voy con todo para tratar de acercarme lo más posible a los líderes. En este campeonato nunca se escapan mucho y con dos buenas rondas se puede hacer algo”, reflexionó.

Por último, Juan Ignacio Basagoitía, una de las sensaciones de la jornada inaugural, tuvo un día complicado y remató con +4, que lo hicieron caer hasta el puesto 28 (par). Sin embargo, se declaró contento por pasar el corte por primera vez en este torneo. “No había tenido buenas actuaciones en 2018 y 2019, así que el primer objetivo era pasar el corte. Los primeros nueve hoyos de hoy día ilusionaron, pero creo que recién terminando la vuelta es difícil sacar conclusiones, pero no hay que volverse loco. El fin de semana lo voy a disfrutar, sin duda. A veces se juega bien, a veces se juega mal, pero hay que tomarse con calma. Y el no dedicarse a esto ayuda a tomárselo así”, explicó.

Finalmente, Martín León terminó con +2 y acumuló +4 en la tabla, por lo que se despidió tempranamente del torneo.