El clásico está en riesgo: la PDI realiza peritaje y Colo Colo comienza trabajos para garantizar el duelo

Ni el más pesimista de los hinchas y dirigentes de Colo Colo se imaginó este panorama de cara al clásico del domingo con Universidad Católica. El tradicional arengazo (entrenamiento con público) que se efectúa en el Monumental, previo a los grandes partidos, terminó en un escándalo que bien pudo ser una tragedia: el techo del sector Cordillera colapsó, luego de que decenas de barrabravas se subieran a la estructura.

Debido a estos graves acontecimientos, al menos nueve personas quedaron heridas y dos sufrieron fracturas, según informó Carabineros. Por lo mismo, Estadio Seguro tuvo que tomar parte en esta compleja situación, sobre todo, por la proximidad del duelo ante el actual tetracampeón del fútbol chileno.

La encargada de este departamento estatal, Pamela Venegas, reveló que la suspensión del clásico entre albos y cruzados es una posibilidad real, a causa de los delicados sucesos ocurridos en el recinto de Macul: “Con respecto al partido, está complicado. El sector Cordillera, donde cedió esta estructura, quedó clausurado. Lo que hay que esperar ahora es ver cuántos días de arreglo se necesitan y ver si es posible arreglarlo”, aseguro la periodista en entrevista con radio Cooperativa.

Informes de la Seremi y la PDI

La primera medida que tomaron las autoridades fue clausurar del sector Cordillera, donde se desplomó la estructura. Aquel sector tiene una capacidad cercana a los 15 mil espectadores, por lo que el cierre de la tribuna ponía en serio riesgo la realización del evento.

Sin embargo, antes de tomar cualquier determinación final sobre el clásico entre el conjunto de Gustavo Quinteros y el de Ariel Holan, Pamela Venegas sostuvo que primero debían esperar los informes al respecto.

“Hay que recibir los informes técnicos y tomar una decisión responsable sobre el posible desarrollo del partido de este domingo. Allí hay una estructura que cedió, hay un problema estructural grave. La Seremi de Salud cursó un sumario sanitario a Blanco y Negro por esto. Si hay que tomar determinaciones respecto al día domingo, se hará”, advirtió la jefa de Estadio Seguro.

Al respecto, señaló que estaban a la espera de un informe de la Seremi. También agregó que continuarán las conversaciones con Blanco y Negro para intentar solucionar el problema: “Se seguirá conversando con los organizadores a ver cómo van solventando esta situación. Hay que esperar los informes técnicos para tomar una decisión responsable con respecto al partido del domingo”.

Minutos más tarde, Colo Colo condenó los graves hechos a través de un comunicado y aseguró que había decidido quitar toda la estructura caída. No obstante, no podrían hacerlo hasta que la Policía de Investigaciones (PDI) llegara hasta Pedreros para realizar un peritaje. Y aquello ocurrió alrededor de las 18 horas. A esa misma hora comenzaron los trabajos de la empresa contratada por la concesionaria para despejar la zona dañada. Tendrá un valor de $26 millones y los trabajos durarán hasta el domingo a las 5 AM.

Al mismo tiempo, personal de la ANFP ya había llegado hasta el Monumental para dejar las tarimas del escenario, en caso de que los albos logren el título ante el tetracampeón del fútbol chileno.

Sin embargo, todo está en evaluación, ya que el clásico puede ser suspendido, debido a los problemas de seguridad. Si esto ocurre, en Quilín tendrán muchos problemas a causa del estrecho calendario del Torneo Nacional.