El fantasma de Marcelo Díaz da vuelta en la U: “Todos sabemos lo que significa en esta institución y ahora lo tenemos de rival”

El regreso de Marcelo Díaz a la liga chilena fue uno de los temas más comentados durante el mercado de pases veraniego. Otro referente de la Generación Dorada retornaba a nuestro país y para muchos sólo faltaba definir la fecha en la que se integraría a Universidad de Chile.

Pero el volante que ganó todo con el equipo laico no retornó a casa. La negociación se frustró rápidamente y el campeón de América terminó fichando por Audax Italiano. Y desde entonces, se esperaba que algún día su fantasma apareciera en el Centro Deportivo Azul y ese momento llegó en la previa del duelo entre estudiantiles e itálicos.

“Todos sabemos lo que significa Marcelo Díaz en esta institución, es un referente, y en esta ocasión lo tenemos de rival y trataremos de hacer lo mejor posible y ganar los tres puntos”, dice el joven Marcelo Morales en rueda de prensa.

“Sabemos los puntos fuertes que tiene Audax, cuáles son sus jugadores desequilibrantes y cómo les podemos hacer daño. La cancha no puede ser excusa para ninguno de los dos equipos, lo hemos trabajado bien e intentaremos sacar un buen resultado”, agrega el canterano de los de la Casa de Bello.

Lamentablemente para ellos y también para Díaz, la hinchada del Romántico Viajero no podrá estar presente en el estadio Bicentenario de La Florida. Los incidentes en el Superclásico hizo que el Tribunal de Disciplina condenara a Universidad de Chile a jugar por tres partidos en calidad de visita sin su gente y ni la apelación de Audax logró revertir la medida.

“Es una lástima no poder jugar con nuestra hinchada, ellos siempre están en todos lados y nos dan un plus. Pero se que nos estarán alentando dónde estén”, revela Morales. El mismo que tuvo palabras halagadoras para el adiestrador Mauricio Pellegrino. “El ‘profe’ nos ayuda bastante a los más chicos, nos da confianza, que no hay que relajarse, que no basta solo con talento, que esto es día a día y que hay que esforzarse en los partidos. Nos da cercanía y nos da consejos de cómo poder mejorar y crecer como jugadores y personas”, concluye.