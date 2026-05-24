SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El mensaje de un expupilo de Pep Guardiola por su salida de Inglaterra: “El Manchester City nunca volverá a ser lo mismo”

    Ilkay Gündogan realizó una emotiva publicación luego de que se confirmara su partida de los Citizens.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Pep Guardiola disputará su último partido con el Manchester City este domingo.

    El anuncio de la salida de Pep Guardiola del Manchester City ha sido primera plana en los medios europeos. El español le puso fin a una exitosa era en Inglaterra, donde obtuvo 20 títulos en diez años, incluyendo la primera Champions League de los Citizens.

    Su partida provocó múltiples reacciones. Una de ellas fue la de Ilkay Gündogan, expupilo suyo en el elenco mancuniano. El volante alemán realizó una emotiva publicación en sus redes sociales: “Pep, ¿qué puedo decir? ¿Por dónde empiezo?“, comenzó señalando. ”Es difícil describir verdaderamente el impacto que Pep ha tenido no solo en el Manchester City como club de fútbol, sino en todo lo que lo rodea también. Los trofeos y logros hablan por sí mismos. Pero lo que lo hacía especial siempre fue mucho más grande que ganar", continuó.

    “Para mí personalmente, nunca fue solo un entrenador. Fue un mentor, un líder y también un amigo”, siguió.

    Estará presente en su despedida

    Gündogan valoró su trabajo junto a Guardiola, tanto a nivel profesional como personal: “Desde el primer día que trabajamos juntos, me desafió a ver el fútbol de manera diferente. Cada detalle importaba. Cada metro en el campo tenía un propósito. Hubo momentos en que su intensidad nos llevó a todos a nuestros límites mentales y físicos - pero mirando atrás, esa obsesión por la perfección es exactamente lo que hizo a sus equipos tan extraordinarios”, indicó.

    Lo que muchas personas no ven desde fuera es el lado humano de Pep. Más allá del fútbol, es increíblemente humilde, reflexivo y alguien que realmente se preocupa por las personas a su alrededor”, complementó.

    El actual jugador del Galatasaray aseguró que estará presente en el duelo ante el Aston Villa de este domingo, que marcará la salida de Guardiola. “A lo largo de los años, tuve la suerte de experimentar ese lado suyo muy de cerca. Me convirtió en un mejor jugador, pero también en una mejor persona. Cuando algún día mire hacia atrás en mi carrera, mi tiempo trabajando con Pep siempre será uno de los capítulos definitorios de mi trayectoria”.

    “Man City sin Pep nunca volverá a ser lo mismo. Gracias por todo lo que has hecho por mí, mi familia, el club de fútbol, la comunidad y Manchester en su conjunto. ¡Con ganas de verte en el partido del domingo!“, cerró.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalPremier LeagueManchester CityIlkay GündoganPep Guardiola

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Un fallecido y tres heridos deja accidente de tránsito en Maipú

    Vivir con disautonomía

    Investigan muerte de hombre que llegó herido con un impacto balístico al Hospital Padre Hurtado

    Informe técnico del PDG cuestiona repetir elecciones internas y apunta a que irregularidades no alterarían resultado

    Marco Rubio afirma que acuerdo entre EE.UU. e Irán podría ser detallado este domingo

    Aeronaves militares de EE.UU. sobrevuelan Caracas en simulacro autorizado por Venezuela

    Lo más leído

    1.
    “Es la noticia más impactante en la previa al Mundial”: Uruguay acusa el impacto del último golpe de Bielsa en la Celeste

    “Es la noticia más impactante en la previa al Mundial”: Uruguay acusa el impacto del último golpe de Bielsa en la Celeste

    2.
    El Rey, en jaque: la historia detrás de los complejos días de Arturo Vidal

    El Rey, en jaque: la historia detrás de los complejos días de Arturo Vidal

    3.
    “Honor a un hombre que vino para lo que hizo, ayudar al Sevilla”: España despide con elogios a Alexis Sánchez

    “Honor a un hombre que vino para lo que hizo, ayudar al Sevilla”: España despide con elogios a Alexis Sánchez

    4.
    Conmebol castiga a Barcelona de Guayaquil por incumplir norma en el duelo ante la UC por la Copa Libertadores

    Conmebol castiga a Barcelona de Guayaquil por incumplir norma en el duelo ante la UC por la Copa Libertadores

    5.
    Damián Pizarro se queda sin técnico en Argentina: Racing despide a Gustavo Costas

    Damián Pizarro se queda sin técnico en Argentina: Racing despide a Gustavo Costas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    Aguas Andinas informa que reposición de agua se irá dando de forma gradual hasta el mediodía

    Aguas Andinas informa que reposición de agua se irá dando de forma gradual hasta el mediodía

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Brentford por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Brentford por la Premier League

    Temblor hoy, domingo 24 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 24 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Un fallecido y tres heridos deja accidente de tránsito en Maipú
    Chile

    Un fallecido y tres heridos deja accidente de tránsito en Maipú

    Investigan muerte de hombre que llegó herido con un impacto balístico al Hospital Padre Hurtado

    Informe técnico del PDG cuestiona repetir elecciones internas y apunta a que irregularidades no alterarían resultado

    El conflicto social que amenaza al nuevo gobierno de Bolivia y a sus reformas económicas
    Negocios

    El conflicto social que amenaza al nuevo gobierno de Bolivia y a sus reformas económicas

    La megarreforma entra a la sala de cirugías del Senado

    El millonario negocio de Panini, la firma tras los álbumes del Mundial hasta 2030

    Por qué correr maratones podría estar relacionado con el cáncer de colon, según un estudio
    Tendencias

    Por qué correr maratones podría estar relacionado con el cáncer de colon, según un estudio

    Cómo el lugar en el que vivimos podría influir en nuestro envejecimiento, según una investigación

    ¿Sirven realmente las plataformas vibratorias? Qué dice la ciencia sobre este entrenamiento

    “Honor a un hombre que vino para lo que hizo, ayudar al Sevilla”: España despide con elogios a Alexis Sánchez
    El Deportivo

    “Honor a un hombre que vino para lo que hizo, ayudar al Sevilla”: España despide con elogios a Alexis Sánchez

    Endler pasa la página tras perder la Champions: “Tenemos la posibilidad de clasificar al repechaje del Mundial con Chile”

    El mensaje de un expupilo de Pep Guardiola por su salida de Inglaterra: “El Manchester City nunca volverá a ser lo mismo”

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas
    Tecnología

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    Llega a Fortnite una “Watch Party” de The Mandalorian and Grogu

    Morir en Madrid: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Morir en Madrid: un relato de Jaime Bayly

    No somos nada

    Historias de fantasmas: el crudo y conmovedor testimonio de Siri Hustvedt sobre el adiós a Paul Auster

    Marco Rubio afirma que acuerdo entre EE.UU. e Irán podría ser detallado este domingo
    Mundo

    Marco Rubio afirma que acuerdo entre EE.UU. e Irán podría ser detallado este domingo

    Aeronaves militares de EE.UU. sobrevuelan Caracas en simulacro autorizado por Venezuela

    Rusia lanza uno de sus mayores ataques contra Kiev con 600 drones y 90 misiles

    Vivir con disautonomía
    Paula

    Vivir con disautonomía

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes