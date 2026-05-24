El mensaje de un expupilo de Pep Guardiola por su salida de Inglaterra: “El Manchester City nunca volverá a ser lo mismo”

El anuncio de la salida de Pep Guardiola del Manchester City ha sido primera plana en los medios europeos. El español le puso fin a una exitosa era en Inglaterra, donde obtuvo 20 títulos en diez años, incluyendo la primera Champions League de los Citizens.

Su partida provocó múltiples reacciones. Una de ellas fue la de Ilkay Gündogan, expupilo suyo en el elenco mancuniano. El volante alemán realizó una emotiva publicación en sus redes sociales: “Pep, ¿qué puedo decir? ¿Por dónde empiezo?“, comenzó señalando. ”Es difícil describir verdaderamente el impacto que Pep ha tenido no solo en el Manchester City como club de fútbol, sino en todo lo que lo rodea también. Los trofeos y logros hablan por sí mismos. Pero lo que lo hacía especial siempre fue mucho más grande que ganar", continuó.

“Para mí personalmente, nunca fue solo un entrenador. Fue un mentor, un líder y también un amigo”, siguió.

Estará presente en su despedida

Gündogan valoró su trabajo junto a Guardiola, tanto a nivel profesional como personal: “Desde el primer día que trabajamos juntos, me desafió a ver el fútbol de manera diferente. Cada detalle importaba. Cada metro en el campo tenía un propósito. Hubo momentos en que su intensidad nos llevó a todos a nuestros límites mentales y físicos - pero mirando atrás, esa obsesión por la perfección es exactamente lo que hizo a sus equipos tan extraordinarios”, indicó.

“Lo que muchas personas no ven desde fuera es el lado humano de Pep. Más allá del fútbol, es increíblemente humilde, reflexivo y alguien que realmente se preocupa por las personas a su alrededor”, complementó.

El actual jugador del Galatasaray aseguró que estará presente en el duelo ante el Aston Villa de este domingo, que marcará la salida de Guardiola. “A lo largo de los años, tuve la suerte de experimentar ese lado suyo muy de cerca. Me convirtió en un mejor jugador, pero también en una mejor persona. Cuando algún día mire hacia atrás en mi carrera, mi tiempo trabajando con Pep siempre será uno de los capítulos definitorios de mi trayectoria”.

“Man City sin Pep nunca volverá a ser lo mismo. Gracias por todo lo que has hecho por mí, mi familia, el club de fútbol, la comunidad y Manchester en su conjunto. ¡Con ganas de verte en el partido del domingo!“, cerró.