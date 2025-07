El triste paso de Gonzalo Montes por la U: el millonario error que cometió Gustavo Álvarez en esta temporada

No lo estaba pasando bien en Universidad de Chile. Pese a que fue una de las grandes contrataciones de esta temporada del equipo universitario , Gonzalo Montes no tuvo un buen semestre y tras varios errores no forzados, llegó a un acuerdo que le permitió regresar a su país, Uruguay.

El volante que estaba llamado a ser el compañero de Charles Aránguiz en la zona de volantes, fue oficializado por la concesionaria laica el 4 de enero de este año tras ser comprado a Huachipato en una suma que se elevó por sobre los 600 mil dólares. Negocio que no estuvo exento de polémica, pues -una vez más- la regencia de Azul Azul contrataba a un valor de los acereros (ocho hasta ese momento) y aumentaba a más 6 millones de dólares el dinero traspasado desde La Cisterna a Talcahuano.

Sin embargo, la suspicacia se acabó luego de conocerse que el nacido en Montevideo fue pedido expresamente por el técnico Gustavo Álvarez. Es más, el adiestrador de los universitarios lo prefirió por sobre la alternativa que le presentó la gerencia técnica (Manuel Mayo) y que terminó llegando en este mercado de pases: Sebastián Rodríguez.

Los argumentos de Álvarez no eran menores. Montes había sido pilar fundamental en la campaña que llevó a Huachipato a ser campeón el 2023, con el argentino en la banca, y si bien no tuvo un gran 2024, el estratega transandino convenció a Mayo que bajo su alero, recuperaría su nivel. “Tenemos a Gonzalo que siempre lo habíamos querido tener, que fue el mejor jugador del fútbol chileno en 2023,en 2022 tuvo un tremendo año... El año pasado no se pudo, el técnico confía mucho en él y estoy seguro que va a andar muy bien”, afirmó el presidente de Azul Azul, Michael Clark, en ese entonces.

Montes sólo fue titular ante Limache por la Liga de Primera. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Los números que sellaron la salida de Montes de la U

Los deseos de la máxima autoridad de la sociedad anónima nunca se plasmaron. Montes no logró ganarse un lugar en la oncena de Álvarez y sólo sumó 32 minutos en las primeras fechas del torneo. Tiempo que no le alcanzó para convencer al entrenador que peleó por él y en la tercera fecha fue al banco, en la cuarta jugó 45 minutos y en la quinta nuevamente, se quedó con los suplentes.

En los siguientes cinco compromisos de la Liga de Primera sumó 63 minutos y recién en la duodécima fecha ingresó en el equipo inicial, cuando Álvarez dosificó ante Deportes Limache para enfrentar a Botafogo -en Brasil- por la Copa libertadores. Sin embargo, Montes fue reemplazado a los 57 minutos, ya que su desempeño fue bastante irregular. Algo que ya había mostrado en el duelo ante Estudiantes de La Plata, dónde fue sindicado como uno de los responsables de la derrota que marcó la participación continental de los representantes estudiantiles y su posterior eliminación.

Montes no volvió más a la Copa y aunque Álvarez intentó blindarlo, los errores no cesaron. El rioplatense fue titular ante Curicó Unido por la Copa Chile y nuevamente su nivel estuvo lejos de lo mostrado con la camiseta siderúrgica. Desde entonces, comenzó a alternar entre la suplencia y las no convocatorias, hasta que el 20 de julio pasado ingresó en el minuto 87 en el choque contra Ñublense, y dos minutos después fue responsable del empate de los chillanejos.

“Cometemos un error y nos cuesta el gol, pero estamos tranquilos.Son cosas que pasan... Los resultados son de todo el plantel. Jamás voy a responsabilizar a un jugador por un resultado”, lo justificó públicamente el DT. Pero en la interna aceptó la sugerencia de Mayo y tras conversar con el jugador y conocer lo mal que se estaba sintiendo, lo dejó partir.

Montes está negociando su arribo a Montevideo City Torque, como parte de la operación que hizo posible la llegada de Rodríguez. Pero sólo irá a préstamo pues tiene contrato hasta diciembre de 2027 con Azul Azul. Sin embargo, aun no hay humo blanco, pese a que el deportista se encuentra en ese país. Nación a la cual llegará con 11 partidos jugados en Primera División (sólo una titularidad), cuatro en Copa Libertadores (3 veces desde el inicio) y seis en Copa Chile (cuatro veces estelar), un gol y una asistencia.