Entrevista con Diego Moya: “Trato de no quemarme con lo de ser el mejor de América”.

Diego Moya (27 años) conquistó Pucón. El chileno se quedó con el Ironman 70.3 con un tiempo récord de 3 horas, 42 minutos y 7 segundos. El también embajador de Alemana Sport atiende a El Deportivo y entrega las claves de una victoria que, espera, marque lo que viene en su temporada.

¿En qué momento del tramo sintió que el triunfo no se escapaba?

En los últimos diez kilómetros. Tenía que mantener todavía con la cabeza fría y no hacer nada extraño para no perder la victoria que la tenía ahí tan cercana.

¿Qué se le pasó por la mente al cruzar la meta?

Alegría, mucha emoción, orgullo, poder representar a Universidad Católica y a mi familia. Es el cúlmine de todo un proceso de muchos años.

Antes de la carrera dijo que no pensaba en los récords, ¿eso le permitió correr más suelto?

Nunca me imaginé que iba a estar peleando el récord porque la marca la tenía antes era un triatleta muy bueno, muy famoso (Sam Long, en 3:46:31). Yo, claro, quería ir por la victoria y hacer la estrategia pensando en ganar la carrera. Luego de cruzar la meta y que me hayan comentado que tenía el récord también, eso me dio una grata sorpresa.

¿Por qué es especial el triunfo en el Ironman 70.3 de Pucón?

En Chile, el triatlón comenzó en Pucón. Es la carrera más conocida, la más importante para todos los triatletas. Eso es lo que destaca esta carrera.

Pasaron 33 años para que un chileno vuelva a ganar, ¿le toma dimensión a ese dato o intenta bajarle el perfil?

Después de un par de días ahí empecé a asimilar todo lo que ha sido esta victoria. Estoy muy feliz. Los récords están para romperlos y me tocó a mí hacer esa hazaña, así que vamos a seguir dándolo todo en las próximas ediciones.

¿Pudo hablar con Cristián Bustos?

Vi un mensaje que me envió por las redes sociales. Eso en verdad me enorgullece bastante. Que una leyenda como Cristián esté también celebrando este triunfo es muy honesto de su parte. Obviamente vamos a tener algún día ir a tomarnos un cafecito y conversar de toda la historia que él hizo y cómo me puede ayudar en el futuro.

Moya celebra tras cruzar la meta en Pucón. Sebastian Miranda

Desde fuera se vio una carrera controlada. ¿Qué tramo fue el más difícil de gestionar?

La semana previa en general, porque incluía muchas actividades con todas las marcas, la prensa, y eso va cansando bastante. Yo creo que esa es la parte más difícil de manejar aquí en Chile, es el manejar esa presión de los medios.

En el ciclismo alternó el liderato. ¿Fue el momento clave de la carrera?

Con el francés (Cenzino Lebot) ya había salido a entrenar un par de veces, entonces sabía que él venía muy fuerte en la parte del ciclismo. Traté de utilizar esa ventaja que teníamos de la natación y resultó todo perfecto, de acuerdo al plan.

La península es el tramo más temido por los atletas. ¿Hizo algún trabajo específico para marcar la diferencia ahí?

Totalmente. La península es como el desafío de esta carrera. Todos los élites que han venido quedan sorprendidos por lo duro que es. Dicen que es la carrera más linda, pero no dicen que es la más exigente, entonces todos quedan sorprendidos, pero sí, estuvimos haciendo un trabajo específico para afrontar esta carrera.

¿Hubo algún momento crítico donde tuvo que ajustar el plan sobre la marcha o todo salió como lo había planificado?

Puedo decir que todo salió tal como lo habíamos imaginado, lo que habíamos planificado, entonces no tuvimos que hacer nada distinto, fue sin improvisar. Creo que eso es lo ideal.

Venía de ganar en Valdivia, ¿cuánto cambia su confianza en este último tiempo?

Bastante. Esa victoria en Valdivia me dio mucha más confianza. Ya sabía lo que tenía que hacer aquí en Pucón, el tema de la nutrición, la preparación, así que esa victoria en verdad dio mucho conocimiento para esta carrera.

Ahora está peleando para ser el mejor sudamericano. ¿Le motiva eso o prefiere no mirar los rankings?

Trato de no quemarme mucho con ser el mejor de Sudamérica o de América. Me tomo un día a la vez, cada carrera voy a darle lo mejor, entonces para mí eso es lo más importante.

Usted ha dicho que la presión aumenta con la fama, ¿cómo lidia con eso?

Trato de tomarme todo lo más a la ligera posible. ¿Cómo lo manejo? Saludando a todas las personas, mostrando cercanía con ellos. No trato de subirme el ego. Yo creo que esa es una de las mejores maneras de sentirse lo más cercano posible con el público.

¿Siente que corre más contra usted mismo que contra sus rivales?

Creo que ambas. Siempre se va a ser competir con los otros corredores, porque al final ahí es donde se define quiénes son los mejores. Pero obviamente cada uno se pone sus propias metas y objetivos y también hay que luchar contra eso.

En el corto y mediano plazo, ¿qué objetivos se coloca?

Comienza la clasificación a los Juegos Olímpicos. Yo creo que ahí viene una gran etapa a partir de mayo. Después serían los Juegos Sudamericanos, que son en septiembre, en Argentina. Eso es muy importante también para el Team Chile.

Pensando en los Juegos Olímpicos, ya estuvo en dos. ¿Qué meta visualiza para Los Ángeles?

La tercera es la vencida... Creo que todavía queda mucho cómo va a ir planteándose esos resultados. Vamos a trabajar lo mejor posible, buscar la clasificación primero, asegurar eso. Después hay que ser realista y ver qué expectativas ponerse para los Juegos Olímpicos.