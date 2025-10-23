SUSCRÍBETE
El Deportivo

Formaciones y quién transmite: todo lo que hay que saber del duelo entre la U y Lanús por la Copa Sudamericana

El compromiso que se disputará en el Estadio Nacional, es el primero de la semifinal del torneo continental y será transmitido por dos grandes cadenas.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
La U buscará su paso a la final de la Sudamericana ante Lanús. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Universidad de Chile saltará al Estadio Nacional con la ilusión de dar el primer golpe para avanzar a la final de la Copa Sudamericana. Pero sus ambiciones chocarán ante el líder del torneo argentino y una de las revelaciones del torneo continental: Lanús.

El cuadro granate ha perdido sólo un partido en lo que va de la competencia, partió en la fase de grupos, y en el camino ya eliminó a un grande de Brasil, despachó a Fluminense en los cuartos de final.

Por lo mismo, es fundamental que los dirigidos por Gustavo Álvarez ganen el partido que está programado para hoy jueves a las 19 horas, en el coloso ñuñoíno y lo haga por una buena diferencia de goles, pues ambos aspectos son cruciales para avanzar al desenlace.

¿Qué pasa si los transandinos marcan un tanto? Desde hace tres años, la Conmebol eliminó la mayor ponderación del “gol de visita”, pero en caso de igualdad en puntajes, el segundo criterio de definición es la diferencia de gol y si en ambos aspectos están igualados, una vez que termine la revancha en Buenos Aires (jueves 30), habrá definición a penales.

Las formaciones

Álvarez quiso llegar con una oncena que se conozca al compromiso con los bonaerenses. Por lo mismo, realizó un sólo cambio al equipo que enfrentó y eliminó a Alianza Lima: Israel Poblete ocupará el lugar de Sebastián Rodríguez en el mediocampo.

Por lo mismo, Universidad de Chile buscará dejar los primeros tres puntos en casa con Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la última línea; Maximiliano Guerrero, Poblete, Charles Aránguiz y Matías Sepúlveda en la zona de corte; Javier Altamirano creando y Lucas Assadi con Nicolás Guerra buscando el gol.

Por su parte, Mauricio Pellegrino mantendrá el esquema que le ha dado éxito hasta ahora (4-2-3-1) y pondrá en el a Nahuel Losada en el arco; Gonzalo Pérez, Carlos Isquierdoz, José Canale y Sasha Marcich en defensa; Agustín Medina, Agustín Cardozo en la zona de quite; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Ramiro Carrera en el mediocampo y Walter Bou como referente de área.

“Todos sus jugadores tienen virtudes. Es un muy buen equipo, organizado y práctico.Saben muy bien a lo que juegan, con un proceso largo con su entrenador. Hay virtudes en los defensas, mediocampistas y delanteros que hacen que el equipo funcione”, aseguró el dueño del buzo de los estudiantiles en la previa.

Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

¿Quién transmite?

Tras los graves incidentes en Avellaneda, Conmebol castigó a Universidad de Chile a jugar sin público sus próximos partidos de local (7) y de visita (7), por lo que la hinchada de los azules sólo podrá seguir el partido a través de los medios de comunicación.

Las cadenas televisivas que tienen los derechos del partido son ESPN y DSports de DirecTV, por lo que el compromiso no irá por Chilevisión u otro canal de televisión abierta. Lo que si habrá es la chance de observar las acciones en las plataformas online de Disney+ y DGO y en El Deportivo tendremos un completo relato virtual de lo que pase esta noche.

