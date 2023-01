Igor Tudor explica la prematura salida de Alexis Sánchez en la victoria del Marsella: “Fue para mantener el resultado”

El Marsella venció al modesto Hyeres y se clasificó a los treintaidosavos de final de la Copa de Francia. Con tantos de Alexis Sánchez y Bamba Dieng, los Focenses se impusieron en su visita al Stade Francis Turcan, sin embargo, no mostraron su mejor desempeño.

La victoria fue cómoda, pero porque el rival no propuso mayores dificultades. Y claro, el elenco local disputa la cuarta categoría del fútbol galo, por lo que las diferencias son naturales. Pese a no generar mayores ocasiones de peligro, el cuadro tolonés logró incomodar a los Olímpicos, que quedaron tempranamente con un hombre menos tras la expulsión de Eric Bailly. El elenco visitante se vio complicado, a pesar de no ceder la posesión del balón. No lograban generar peligro y la ansiedad poco a poco iba aumentando, dado que hubiese sido una debacle quedar eliminado ante un equipo menor en categoría y recursos.

En esa línea, el entrenador Igor Tudor se refirió al desempeño de sus pupilos y aseguró que no fue un encuentro sencillo. “Fue un partido difícil de manejar, un partido trampa típico de la Copa de Francia. Con la tarjeta roja cambió totalmente la situación y tuvimos que presionar fuerte durante los 90 minutos”.

El adiestrador se refirió al cometido de Pape Gueye, volante que, ante la necesidad, fue utilizado en la posición de marcador central: “Lo intentamos, no era la primera vez que jugaba en esta posición. Es difícil juzgar con el partido de hoy, fue un encuentro extraño de entender porque tuvimos que jugar con un elemento menos. Más adelante veremos si lo volvemos a utilizar en esa posición”.

Victoria clave

Tudor aseguró que la victoria es trascendental en el ánimo de sus pupilos: “Fue muy importante para la motivación del equipo ganar este partido. También podemos aprender una pequeña lección para el futuro: cuando juegas un partido contra un club de división inferior, tienes que darlo todo para no encontrarte en una situación complicada”.

“Podemos hablar de la calidad del campo, es la pequeña diferencia en este tipo de partidos. Tienes que lidiar con eso, no ayuda, pero siempre debes mantenerte enfocado”, complementó sobre jugar en Martigues, concretamente, en un recinto que cuenta con una capacidad menor a los nueve mil espectadores, muy por debajo de lo que están acostumbrados en el Marsella.

Finalmente, el técnico explicó la temprana sustitución de Sánchez. El Niño Maravilla, que marcó la apertura de la cuenta con un sutil Panenka y rememoró lo hecho en la final de la Copa América 2015, fue reemplazado en el 60′. El chileno, fiel a su estilo, se vio ofuscado al abandonar prematuramente el terreno de juego. En ese sentido, Tudor aseguró que su salida se debió netamente a un aspecto táctico para administrar el resultado.

“Tuve que adaptarme porque no había muchos jugadores disponibles en el banquillo. Tuvimos que inventar algo para poder marcar y sacar lo mejor de cada jugador. Así que jugué con Sánchez y Bamba al frente. Luego tomamos la decisión de cambiar a 5-3-1 (con Valentin Rongier entrando en lugar de Sánchez) para mantener el resultado y controlar el final del partido”, sentenció.