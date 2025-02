La ambiciosa meta de João Félix en el Milan: “Kaká es mi ídolo; me gustaría hacer lo que él hizo en el club”

João Félix deja el Chelsea para recalar en el Milan. Suma otro club a su estadística personal, la que en los últimos años ha sido marcada por la irregularidad y por los constantes cambios de equipo. La escuadra de la capital de la moda comenzó a rearmarse tras el arribo del entrenador Sergio Conceição, el que tuvo un impacto positivo en la institución desde el primer momento.

El jugador luso de 25 años confía en que en el fútbol italiano podrá alcanzar la estabilidad que en el último tiempo no consiguió en ninguna de sus experiencias anteriores. El exBarcelona espera que en el cuadro milanés pueda tener su gran revancha.

Félix en su presentación en el rossoneri se refirió a lo que significa para él vestir los colores del equipo donde brilló Kaká. “Es mi jugador favorito de todos los tiempos. Nunca he hablado con él sobre venir aquí, pero sí he hablado con él en el pasado. Lo conocí en Estados Unidos. Es un ídolo, no me puedo comparar con él, pero me gustaría poder hacer lo que él hizo en Milán”, declaró.

Asimismo, el exBenfica detalló que el acérrimo rival de la ciudad también inició las tratativas con su entorno para lograr su fichaje, pero que nunca lo tuvo contemplado. “Mi agente habló conmigo sobre el tema. Me dijo que el Inter estaba interesado. Pero yo ya había iniciado las negociaciones con el Milan, y ya tenía en mente venir al Milan. Dije que sería imposible, ya había decidido venir aquí”, apuntó.

João Félix en su paso por el Barcelona. Foto: Reuters/Albert Gea.

El jugador llegó al equipo en calidad de préstamo hasta el fin de la temporada 24/25. No obstante, el luso espera tener un gran rendimiento con el objetivo de extender su contrato con el rossoneri. “Si existiera la posibilidad de quedarme en el Milan, me gustaría. En todos los clubes tenía la expectativa de jugar al máximo nivel, pero si las cosas no van bien es importante perseverar“, mencionó.

Los grandes clubes por los que ha pasado

João Félix a sus 25 años ha logrado tener una gran carrera, al menos en lo que respecta a las escuadras donde ha estado. En 2019 el Atlético del Cholo Simeone desembolsó una cifra récord: el colchonero pagó su cláusula de recisión, la que ascendía a 123 millones de dólares aproximadamente. Su rendimiento no fue el esperado y ahí comenzó la debacle.

Fue cedido al Chelsea, después regresó a LaLiga para defender la camiseta del Barcelona. En el cuadro blaugrana dejó buenas sensaciones, pero tampoco se decidieron a ficharlo de manera definitiva. En el mercado de pases del verano europeo en 2024 fue vendido a uno de sus anteriores equipos: el Chelsea compró la carta en US$ 53,6 millones.

Sin embargo, el portugués no logró ser un titular indiscutido en los blues, situación que determinó en su cesión al Milan. Tras su salida de Stanford Bridge, Enzo Marezca, el estratega del equipo explicó que él le abrió la puerta para que fuera en búsqueda de más minutos. “No echamos de menos a Joao Félix. Es feliz en el Milan y nosotros somos felices de que Joao sea feliz allí“, indicó.