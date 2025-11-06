OFERTA ELECCIONES $990
    ¿Ofrece disculpas? Assadi habla de los escupitajos a los hinchas de la UC y aborda el duro castigo que le impuso la ANFP

    El talentoso jugador de la U se refiere a su reacción en la derrota frente los cruzados, en el Claro Arena.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Assadi sacó lecciones de lo ocurrido en el Clásico Universitario. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/ATON CHILE

    El Clásico Universitario se transformó en una maldición para Universidad de Chile. El partido que nunca quiso jugar, luego que la directiva de Azul Azul insistiera en aplazarlo por su participación en las semifinales de la Copa Sudamericana, no sólo inició una seguidilla de derrotas que terminó recién esta semana, también sacó de la Liga de Primera a su gran figura, Lucas Assadi.

    El talentoso volante ofensivo de los laicos salió lesionado en el minuto 23 y su reacción ante los hinchas cruzados no fue de las mejores: se burló de ellos simulando que tenía frío, y ante la respuesta de los fanáticos, respondió lanzando escupitajos a la tribuna.

    Hechos que no fueron informados por el juez del encuentro, Juan Lara, pero si denunciados por la directiva de Universidad Católica y resuelta por el Tribunal de Disciplina de la ANFP: tres fechas de suspensión para el jugador.

    Foto: Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Lucas Assadi habla de los incidentes del Clásico Universitario

    Tras conocerse la sanción, Assadi conversó con Emisora Bullanguera en la victoria de la U sobre Everton en el estadio Santa Laura y aseguró que sacó lecciones de lo vivido en el Claro Arena.

    “Lo que pasó, me equivoqué, lo que se vio en los videos... Creo que cometí un error. Pero todo es un aprendizaje, así que lo tomo como eso”, aseveró el nacido en Puente Alto. Luego insistió que “las tres fechas me van a servir, las voy a cumplir lesionado, así que me las tomo como un aprendizaje“.

    Experiencia que quizás no alcance a plasmar en cancha este año, pues la dolencia que tiene en su pierna derecha (lesión musculotendinosa de isquiotibiales) lo tendrá fuera de las canchas al menos dos meses. “Está bien, ahí de a poquito. Son mínimo ocho semanas, así que… Ahí voy de a poquito, como dije, y tranquilo, feliz”, dijo el citado medio.

    Y aunque el cuerpo médico de los dirigidos por Gustavo Álvarez trabaja para reintegrarlo lo antes posible, los plazos de las fechas finales de la Liga de Primera no dan con los establecidos para una recuperación total. Universidad de Chile enfrenta a Deportes Limache este domingo, visita a O’Higgins el 23 de este mes, luego recibe al campeón Coquimbo Unido el 30 y cierra su participación el 7 de diciembre ante Deportes Iquique.

    Duelos claves para el único objetivo que le queda a los estudiantiles en esta temporada, luego de resignar el torneo nacional, quedar fuera de la Copa Chile, eliminados en la fase de grupos de la Copa Libertadores y no alcanzar la final de la Copa Sudamericana: clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, como Chile 2. Para ello, deben terminar segundos en la Tabla de Posiciones y hoy se sitúan en el cuarto lugar con 45 unidades, a dos de los rancagüinos y a tres del equipo de la franja.

