Un par de golazos de Jeisson Vargas levantan a La Serena y dejan a Iquique cada vez más cerca del descenso

Una final por la permanencia. Deportes Iquique y Deportes La Serena llegaron sin margen al duelo de este viernes feriado, en el estadio Tierra de Campeones Ramón Estay Saavedra. Ambos urgidos en la batalla por escapar del descenso, en la cual salió airoso el cuadro granate. Gracias a la actuación de Jeisson Vargas, ganaron por 2-1 y respiran con un poco más de alivio.

Los iquiqueños no iban a moverse del último lugar, aunque derrotaran a los papayeros. Pero de todas formas, era una de las últimas oportunidades para tomar aire y seguir peleando por zafar. Por su parte, la escuadra que dirige el argentino Mario Sciacqua venció a Audax en la fecha anterior y logró ponerle fin a una espiral de malos resultados.

Mientras Iquique comenzó el partido como el peor local del Torneo Nacional, con 11 puntos en 12 partidos, La Serena desembarcó en la Región de Tarapacá como uno de los peores visitantes, con apenas cinco unidades en 12 cotejos.

Sin duda alguna, la figura del compromiso fue Jeisson Vargas. El formado en Universidad Católica se ha convertido en el valor más destacado de Club Deportes y este viernes lo volvió a demostrar. Abrió el marcador en los 15 minutos con un golazo. Recibió el balón de Sebastián Gallegos y el 10 granate sacó un gran remate desde larga distancia, dejando sin reacción al meta Leandro Requena.

A Iquique se le abrió una ventana por el cobro de un penal, por supuesto brazo extendido de Nicolás Ferreyra, tras desvío de Puch. El árbitro Cristián Galaz sanciona la pena máxima, sin embargo recibe la llamada del VAR, revisa la acción y anula el cobro. El tema del videoarbitraje iba a ser tema en la parte final del encuentro.

Jeisson Vargas tuvo una jornada esplendida. Siendo el motor ofensivo de los serenenses, sacó otro invento para ampliar la diferencia. En los 70′, el ex Estudiantes de La Plata remató desde fuera del área y clavó el 2-0, haciendo inútil la estirada de Requena. Iquique quedaba en la lona y prácticamente condenado.

Una esperanza asomó para los celestes con el descuento del incombustible Edson Puch, en los 74′, encontrándose con el balón en el área chica luego de un remate de Venezia. La recta final del duelo prometía mayores emociones, con un local desesperado y una visita aguantando. Mientras tanto, hubo una falla en la operatividad del VAR, que generó una demora en la reanudación del juego, al tener que informar a ambos elencos. Lo bueno es que se subsanó y el partido finalizó con el sistema de videoarbitraje funcionando.

Un importante triunfo rescató Deportes La Serena, para escalar hasta los 27 puntos, en la 12ª posición de la tabla. Se aleja siete puntos de la zona de descenso, que hoy tiene a Unión Española en la penúltima posición (enfrenta a Everton este domingo). Mientras que Iquique sigue hundido en el fondo, con 15 unidades. Se complica cada vez más la opción de los Dragones de quedarse en Primera.