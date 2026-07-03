“Un robo deliberado”: la prensa de Croacia reacciona indignada tras la eliminación de su selección en el Mundial

La indignación por la forma en la que Croacia quedó eliminada del Mundial de Norteamérica 2026 se tomó los medios del país. La anulación del tanto que pudo significar el empate 2-2 contra Portugal tras la revisión del VAR generó la molestia de la prensa.

Así, el medio N1 Sportklub habló de una “tragedia en Toronto” para explicar lo sucedido en el final del partido con el tanto de Gonzalo Ramos en el minuto 90+4 del segundo tiempo y la posterior acción que fue anulado y que consideraron como “el momento en que murió el sueño”.

El diario Vecernji list, en tanto, se lanzó con todo contra las decisiones arbitrales titulando: “A Croacia le robaron, deliberadamente”.

“El árbitro noruego Espen Eskas fue parcial de principio a fin; no se pitó ni una sola falta dudosa, ni una sola interrupción dudosa a favor de Croacia, todas las decisiones cuestionables, que fueron muchas, favorecieron a Portugal”, aseguraron.

El sitio Gol.dnevnik.hr realizó un análisis de la jugada anulada con repeticiones a cámara lenta y explicaron la situación con sarcasmo. “Los sensores mostraron que el sistema registró un toque del delantero croata, lo cual fue el argumento clave del VAR para anular el gol. En esas imágenes, parece que sólo tocó el balón con el pelo. Pues bien, si Matanovic hubiera sido calvo, resulta que Croacia habría empatado”, establecieron.

La indignación de Modric y las explicaciones de la FIFA

Una vez finalizado el encuentro, Luka Modric fue uno de los jugadores que se mostraron bastante críticos con la decisión arbitral.

“¿Qué nos dijo el árbitro? Que Matanovic tocó el balón, pero vimos las imágenes y no hay pruebas de que lo haya tocado. Si no toca el balón, no es fuera de juego”, lanzó sobre la polémica del final.

También cuestionó la intervención del VAR en la jugada que terminó con el penal anotado por Cristiano Ronaldo para el 1-1 parcial. “Algunas cosas no salieron como esperábamos. Ese penal... si hubiera sido al revés, el VAR nunca habría intervenido. Al principio, cuando se introdujo el VAR, dije que no me gustaba. Después, con el tiempo, es bueno para algunas cosas, pero lo usan de forma selectiva, dependiendo del tamaño del equipo”, afirmó.

“El VAR debería intervenir si es un error 200%, pero si no lo es, si está en la zona gris, no tienes voz ni voto. No tiene sentido llamar al VAR. Esto no es penal. Ambos equipos se están agarrando, empujando, Vlasic no lo tiró, lo sujetó y ambos cayeron. Por eso no se puede juzgar un penal así en un partido como este”, añadió.

Ante estos reclamos, la FIFA emitió un comunicado en el que explicaron las razones de la decisión.

“Según los datos proporcionados por la tecnología Connected Ball alojada dentro del Trionda, el balón oficial del partido, se demostró que hubo contacto por parte del 20 de Croacia, Igor Matanovic, en la jugada previa al gol contra Portugal, lo que permitió al árbitro determinar correctamente el fuera de juego y anular el gol”, compartió el ente rector del fútbol.

“Los sensores IMU alojados dentro del balón Trionda son capaces de detectar cualquier contacto leve, mostrado a los espectadores en la transmisión como un ‘gráfico de latido cardíaco’, y permitiendo a los oficiales un nivel sin precedentes de datos para tomar decisiones rápidas y precisas”, complementaron.