Silencio otorga: Senado avanza con “Plan B” a la Convención a pesar de incomodidad oficialista y sin resistencia de La Moneda

Un día después de que la Convención Constitucional se disolviera con la entrega de un texto, que se sancionará en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, una jornada de señales políticas se dieron en el Congreso.

Este martes en la mañana, la Comisión de Constitución del Senado aprobó por unanimidad de los presentes una reforma constitucional que rebaja el quórum vigente de 2/3 para modificar la actual Carta Fundamental a 4/7 de los legisladores en ejercicio. Esta iniciativa de los senadores DC Ximena Rincón, Iván Flores y Matías Walker, además del independiente PPD Pedro Araya, en la práctica habilita un “Plan B” para iniciar un camino alternativo al proceso constituyente que llevó la Convención, en caso de que gane el Rechazo.

Hasta el momento, el gobierno ha sido el principal ausente en la tramitación de esta reforma, que se inició la semana pasada. Si bien hubo declaraciones contrarias del propio Presidente Gabriel Boric cuando se anunció la iniciativa, en la discusión formal que se ha dado en el Congreso, los representantes del Ejecutivo se han inhibido de participar.

El silencio legislativo de La Moneda no es casual. Ante la preocupación que existe en el oficialismo por alza del Rechazo en las encuestas y el giro que dio el Presidente para tratar de desvincular el éxito del gobierno con el resultado del plebiscito, este camino dejó de ser una alternativa descartable.

El problema es que a nivel discursivo, el gobierno y los parlamentarios oficialistas no pueden salir avalando este “Plan B”, ya que abre el riesgo de hacerle el juego a la derecha y a los parlamentarios de la DC, inclinados por el Rechazo, para alimentar expectativas contrarias al Apruebo.

Este habría sido uno de los temas que abordó el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, con el presidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde en una cita que sostuvieron hace dos semanas. Según comentan otros senadores que supieron esa reunión, el gobierno no habría puesto reparos a que esta reforma se discutiera, al igual que el proyecto sobre Infraestructura Crítica, que también modifica la actual Constitución, otorgándole mayores facilidades al Presidente Boric para disponer a las FF.AA. en tareas de orden público y seguridad.

La inacción del Ejecutivo respecto del tema coincide con el giro manifestado por Boric los últimos días.

De hecho, el senador Walker, quien además preside la Comisión de Constitución, remarcó que a partir del mismo llamado del Presidente de separar al gobierno del plebiscito, dijo que “hay que ponerse en todos los casos y eso es lo que hace este proyecto”. “El gobierno va a ser el principal interesado en que este proyecto prospere”, añadió.

Por su parte, el senador Araya, también miembro de la misma comisión, que este martes aprobó la reforma, añadió que “puede ser la tabla de salvación si gana el Rechazo”.

Lo mismo remarcaron otros integrantes de esa instancia. “Hay que ponerse en todos los escenarios”, añadió la senadora Luz Ebensperger (UDI), mientras que su par de RN, Rodrigo Galilea, expresó que “debemos generar condiciones para una nueva Constitución”.

En la sesión de este martes, Walker, Araya, Ebensperger y Galilea votaron a favor del proyecto que podría verse en los próximos días en la sala del Senado, donde requiere del apoyo de al menos 33 senadores.

El único que no votó fue el socialista Alfonso de Urresti, que sorpresivamente presentó una justificación y no llegó a la sesión. La postura del senador PS, sin embargo, también es una señal, pues coincide con la postura cautelosa de su bancada, donde si bien hay disposición a apoyar la iniciativa, prefieren no dar muestras de respaldo en línea con la incomodidad que hay en el gobierno.

En La Moneda están conscientes de que el Rechazo tiene posibilidades de imponerse en el referéndum, tras los resultados de diversas encuestas que sostenidamente han mostrado fuerte adhesión a esa alternativa. Por lo mismo, el avance de esta reforma no compromete la estrategia final del gobierno que es lograr una nueva Constitución.

De hecho, el propio Mandatario dio señales la semana pasada de estar abierto a “mejorar” el texto constitucional o, en caso de que se imponga el Rechazo, liderar conversaciones para viabilizar una vía alternativa después del 5 de septiembre.

El jefe de Estado ha sido claro en que la Constitución actual está políticamente superada y, por lo tanto, de fracasar el Apruebo, habrá que actuar con realismo y abrirse a un “Plan B’'. Eso sí, Boric ha sido majadero en plantear que ese debate debe darse después del referéndum y no antes.

El Presidente ha mostrado matices en su posición respecto de la iniciativa. A inicios de junio dijo que “se demoraron un poco” y que le costaba creer que quienes se han negado por tantos años a los cambios estarán dispuestos a hacerlo ahora. No obstante, la semana pasada agregó que el proyecto debía seguir su curso en el Parlamento.

Tras la aprobación en la comisión de Constitución, la reforma tiene un pronóstico favorable en la sala del Senado. Solo contando los votos de los autores de la iniciativa, más los respaldos de la UDI, RN y Evópoli y el independiente Karim Bianchi, la iniciativa tiene un piso de 29 apoyos, es decir a cuatro de su meta. Si a ellos se suman los eventuales votos a favor del PS y el PPD, superaría el quórum de aprobación.

Sin embargo, la principal valla será la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se necesitan 103 votos, umbral que se vislumbra más lejano. Aún así, además de la DC y los apoyos de la UDI, RN y Evópoli, se han sumado otros aliados. La bancada del Partido de la Gente y la independiente Pamela Jiles han dado señales positivas.