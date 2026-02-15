Bilateral por Seguridad: Cordero y Steinert se reúnen este lunes

Este lunes se llevará a cabo la reunión bilateral entre el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero y su sucesora desde el 11 de marzo, Trinidad Steinert.

La cita será en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública a partir de las 11 horas y se espera que además del ministro saliente y la ministra entrante asistan sus respectivos subsecretarios.

Por el lado del gobierno saliente, el subsecretario Rafael Collado González y Carolina Leitao y por parte del futuro gobierno los futuros subsecretarios Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana.

Hasta ahora, ya se han reunido los ministros y futuros ministros de Hacienda, Transporte y de Secretaría General de Presidencia.

El objetivo detrás de estas reuniones es traspasar información clave sobre la gestión de cada cartera y también la experiencia durante el cargo, según han comentado desde el actual Ejecutivo.

Impresiones previas

Tras el nombramiento de la exfiscal, Trinidad Steinert para liderar el Ministerio de Seguridad Pública, el ministro Cordero fue consultado sobre un posible conflicto de interés que fue sugerido por diputados del oficialismo.

En entrevistas, Cordero ha descartado esta insinuación diciendo que es un traspaso que se da finalmente entre organismos públicos. Además, valoró que Steinert hubiera decidido dejar su cargo como fiscal de Tarapacá cuando estaba comenzando su periodo y “navegar aguas al servicio público del Estado”.

Asimismo, ha mencionado que “tiene un gran perfil, y creo que además ella tiene una capacidad de comprensión por las largas trayectorias que tiene, que le va a hacer bien al Ministerio de Seguridad”.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

También comentó que mientras Steinert fue parte del Fiscalía fue colaborativa a la hora de instalar el nuevo ministerio en las regiones y también destacó sus logros en los casos que llevó, entre los que se cuentan sentencias a miembros del Tren de Aragua.

Respecto a la llegada de Jouannet a la Subsecretaría de Seguridad Pública y ante los últimos cuestionamientos, incluso por parte de la derecha sobre supuestas conexiones del diputado, -por ejemplo con el empresario chino Bo Yang, imputado en la causa de presuntos delitos de tráfico de influencias por parte de la diputada, Karol Cariola- el ministro Cordero no se mostró alarmado por estos antecedentes.

Este sábado en entrevista con T13 dijo que “yo creo que uno tiene que ser prudente, estos son antecedentes que se conocían de antes. El diputado dio explicaciones en su oportunidad. Esta es una evaluación que le corresponde a la administración entrante”.

Si bien dijo que considera que no le corresponde comentar sobre esto como autoridad vigente, señaló que sí destaca el trabajo de Jouannet como legislador. “Me tocó estar con él en la Comisión de Seguridad como en la Comisión de Defensa, tengo la mejor opinión de él y además de eso fue una persona que contribuyó significativamente a varios de los proyectos de agenda de la seguridad pública”.

Seguridad, uno de los principales ejes de Kast

Como ha adelantado el presidente electo, José Antonio Kast, la seguridad pretende ser uno de los pilares fundamentales de su próximo gobierno y en esta materia ya ha propuesto algunas iniciativas que se engloban en distintos planes como el “Plan Implacable”, que consiste en ampliar penas y dar mayor protección a las víctimas de delitos; o el plan “Triple escudo”, para aumentar la seguridad en la frontera y en zonas urbanas.

Asimismo, han planteado la creación de un comité de seguridad en paralelo al comité político, que según el ministro Cordero tiene sus bases en lo que fue el Gabinete Pro Seguridad creado durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric y que podría servir para traspasar experiencias.