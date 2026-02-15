Gobierno respalda a Máximo Pacheco tras despidos en Codelco por ocultamientos en accidente de El Teniente

A dos días de que la minera estatal Codelco informara los resultados de una auditoría interna que detectó “inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial” tras el accidente ocurrido en 2023 en la División El Teniente, el Gobierno abordó públicamente el tema y defendió la gestión del presidente del directorio de la cuprífera.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo que desde el Ejecutivo se ha hecho “todo lo posible” para esclarecer los hechos y valoró las medidas adoptadas por la estatal tras conocerse el informe.

La auditoría, realizada en el marco de la investigación iniciada en 2025 y referida a hechos ocurridos durante el estallido de 2023, concluyó que existieron “desviaciones que constituyen incumplimientos graves de deberes”, estableciendo responsabilidades de ejecutivos actuales y exejecutivos. Esto derivó en la salida de tres altos cargos de la corporación.

Tras la investigación, dejaron sus funciones Claudio Sougarret, gerente general de El Teniente; Rodrigo Andrades Contreras, exgerente de minas y actual gerente de proyectos; y Mauricio Barraza, vicepresidente de operaciones.

En paralelo, parlamentarios de distintos sectores políticos emplazaron al presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, a asumir responsabilidades por los hechos. Sin embargo, el Gobierno descartó cuestionamientos en su contra.

Consultado por una eventual salida de Pacheco, Elizalde afirmó que desde La Moneda valoran “las medidas que ha tomado Codelco. En primer lugar, las que generaron este informe. Y en segundo lugar, la desvinculación de los gerentes conforme lo estableció el directorio”.

Asimismo, defendió el rol del presidente del directorio en el proceso. “Quien ha sido uno de los promotores precisamente para el total esclarecimiento de los hechos dentro de la propia empresa ha sido Máximo Pacheco”, señaló.

“El ha liderado todo el trabajo que está llevando adelante la empresa para el total esclarecimiento de los hechos. Y eso es lo que se requiere: que se conozca la verdad y se determinen cuáles fueron las causas del accidente”, agregó el ministro.

Finalmente, Elizalde subrayó el compromiso asumido con las familias de las víctimas. “El informe que se ha conocido da cuenta del compromiso que suscribimos con las familias de quienes fallecieron en el marco de este siniestro, que consiste en algo muy simple: el total esclarecimiento de los hechos, que se determinen las responsabilidades correspondientes y se conozca la verdad”.