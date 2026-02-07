SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Ministro Cordero sugiere que gobierno de Kast incorpore a Hacienda en eventual Comité de Seguridad

    El secretario de Estado además dijo que el futuro comité es la continuación de la iniciativa del Presidente Gabriel Boric con el gabinete Pro Seguridad.

    Antonella Cicarelli 
    Antonella Cicarelli
    FOTO: Diego Martin/Aton Chile

    En entrevista con CHV, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero habló sobre el nuevo Comité de Seguridad anunciado por el presidente electo José Antonio Kast. Que por el momento se sabe, incorporaría a los ministerios de Seguridad, Defensa, Interior, Fuerzas Armadas y de Justicia.

    Sobre esto, el ministro Cordero dijo que es una iniciativa que le parece buena idea y quiso “traspasarle su experiencia” al futuro gobierno para que consideren incorporar al Ministerio de Hacienda en este comité.

    “Es conveniente también incorporarlo en esto, porque buena parte de las medidas en materia de seguridad dependen de los recursos disponibles de una inversión adecuada, sobre todo en la frontera, que ha avanzado muchísimo en inversión de recursos y tecnologías. Dadas las características de nuestra frontera, es probablemente la relación costo-efectividad más importante que podamos tener”, comentó Cordero.

    El ministro dijo que esta experiencia a la que se refiere, proviene de la conformación del Gabinete Pro Seguridad instalado a finales de 2023 por el Presidente Gabriel Boric, instancia que considera como precursora del futuro comité de seguridad.

    En este gabinete, como destacó el jefe de la cartera de Seguridad, fue que se consideró al Ministerio de Hacienda junto a otros que tienen como trabajo central la seguridad y defensa, además de organismos como la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Policía de Investigaciones (PDI).

    “Todo lo que se ha avanzado en materia de control de armas, el Plan Anual de Fiscalización, se debe a los trabajos que hicieron en el Gabinete Pro Seguridad. La presión que se estableció y el diseño de destinación de recursos para el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, para Calles sin Violencia, para prevención del delito, para otra serie de iniciativas que implicaban transferencias de recursos a otras instituciones distintas a la seguridad pública, pero que eran claves para la seguridad, vienen del Gabinete de Pro Seguridad”, explicó el secretario de Estado.

    Cooperación internacional

    El ministro además se refirió a la detención de “JJ” considerado como el “brazo armado” de la banda criminal Los Pulpos en el aeropuerto de Santiago, después de aterrizar en un vuelo comercial.

    Cordero dijo que “no había orden internacional contra él y no había asuntos pendientes en el país”, por tanto, la detención solo fue posible gracias a la coordinación de las autoridades peruanas con la PDI en una investigación conjunta.

    También habló sobre la extradición de Dayonis Orozco desde Colombia por el homidicio del mayor de Carabineros, Emmanuel Sánchez en 2024 y por su implicancia en el crimen del teniente Ronald Ojeda. Cordero además mencionó que también tenía una investigación asociada a un doble secuestro y homicidio en Rinconada en 2023.

    Respecto a cuando se pueda llevar a cabo la extradición, dijo que es un proceso que puede tomar entre semanas hasta varios meses hasta que se dé la autorización presidencial a través del Ministerio de Justicia de Colombia.

    En la misma línea, el ministro comentó su última visita a Bogotá en que acompañó al general Marcelo Araya de Carabineros para asumir la secretaría ejecutiva de Ameripol, organismo que reúne a todas las policías de América.

    Secreto bancario

    Cordero además fue consultado sobre la importancia del levantamiento del secreto bancario, a lo que comentó: “Yo sigo creyendo que es clave para el combate al crimen organizado. Si nos detenemos con más profundidad, es clave para mantener la sanidad de nuestra economía. Lo que nosotros debemos impedir a toda costa es que los flujos de ganancia ilícita se contacten con los flujos regulares”.

    Y añadió que “porque cuando permiten la conformación de empresas que luego empiezan a adjudicarse contratos con el Estado, hay un punto de no retorno ahí”.

    Sobre esto mismo, el ministro señaló que además preocuparse por crecimiento y estabilidad en el país, también “se debe proteger el sistema financiero para evitar lavado de activos. Los países, cuando tienen esas características, se hacen muy atractivos para ese tipo de organizaciones criminales”.

    El secretario de Estado dijo que Chile está a tiempo, por las acciones que se han tomado hasta la fecha y que cree que es un punto conveniente para tener presente en futuras estrategias de seguridad.

    Ministro Cordero sugiere que gobierno de Kast incorpore a Hacienda en eventual Comité de Seguridad
    Ministro Cordero sugiere que gobierno de Kast incorpore a Hacienda en eventual Comité de Seguridad

