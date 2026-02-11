SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Comenzó la temporada de la fragata portuguesa en Chile: ¿Cuánto afecta al turismo y qué consecuencias puede tener?

    Esta semana cuatro playas de Santo Domingo fueron cerradas por la presencia de una especie que significa riesgo para la salud de las personas. Pero esa aparición no ha sido la única en lo que va de temporada estival.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    Fragata portuguesa.

    En los últimos años se ha transformado en una de las grandes preocupaciones de las autoridades sanitarias, y de la gente, durante el verano. Y la presente temporada estival no es la excepción: cuatro playas en Santo Domingo fueron cerradas por la presencia de la denominada fragata portuguesa (Physalia physalis), lo que automáticamente generó prohibicón de baño y actividades recreativas en el mar.

    La medida fue dada a conocer por la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso luego de la detección de la especie en las playas Marbella, Santa María del Mar, Santo Domingo Norte y Sur.

    Guido Martínez, jefe (s) del Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, señala que la presencia de fragata portuguesa posee un comportamiento bastante dinámico, por lo tanto, es muy importante estar atentos a las recomendaciones de la autoridad sanitaria regional.

    La presencia de la fragata portuguesa genera preocupación en las playas de Chile.

    Pero otro de los grandes temores de las autoridades es que la presencia de la fragata portuguesa afecte al turismo.

    Pese a esto, desde la Municipalidad de Santo Domingo señalan a La Tercera que aunque actualmente sus playas están con prohibición de baño, así como uso de embarcaciones marítimas solo con permisos especiales, aún no ha hecho mella en el turismo, en parte, debido a que la mayoría cree que la situación es pasajera, como ha sido históricamente.

    “La gente siempre está preguntando sobre la situación, sobre todo porque se han visto muchos ejemplares en la orilla de las playas, sin embargo, muchos siguen yendo con el afán de tomar sol, hacer caminatas, jugar, lo que sí se puede hacer”.

    En la comuna tienen una medida preventiva llamada Plan Vecino, que se encarga, cada vez que la Gobernación Marítima da la alerta, de realizar el cierre de la playa junto a los salvavidas, con banderas que indican la presencia de la fragata portuguesa.

    Imagen de la playa de Santo Domingo. Picasa

    Desde el Minsal, Martínez indica que “entendemos que la prohibición temporal de baño puede tener diferentes impactos en los balnearios de nuestro país, sin embargo, es importante prevenir el contacto dérmico con esta especie marina, debido a los consecuentes riesgos para la salud que ello implica".

    Katerin Farías, académica del Instituto de Ciencias Naturales de la U. de las Américas, sostiene que este tipo de situaciones trae consecuencias económicas debido a que los turistas, por temor, suelen cancelar reservaciones a hoteles y bajar la compra y consumo en locales y restaurantes. Incluso, que pueden evitar acercarse a las playas afectadas, prefiriendo otras localidades para pasar sus vacaciones.

    Además de las playas de Santo Domingo, durante la presente temporada estival el Minsal ha verificado la presencia de la fragata portuguesa en las playas de Puerto Velero (Coquimbo), Agua Dulce (Canela), El Tabo, Cartagena, El Canelo, Canelillo, Los Corsarios y Punta de Tralca (El Quisco), Playa Amarilla (Concón), Matanza, Las Brisas y La Boca (Navidad) y Pangal (Maullín).

    “Todas han estado sujetas a la prohibición temporal de baño por la presencia de esta especie marina”, establece la autoridad.

    Algarrobo es una de las comunas afectadas por la presencia de la fragata portuguesa. la-tercera

    ¿Y cuándo se cierra una playa? Martínez señala que considerando que la especie presenta un riesgo en la salud de la población las seremis de Salud de todo el país pueden dictar una resolución que prohíba temporalmente el baño y el ejercicio de actividades recreativas cuando se detecten simultáneamente en la misma playa más de tres ejemplares.

    “Lo anterior significa que la población no debe ingresar al agua para bañarse o realizar actividades recreativas, sin embargo, esto no impide permanecer en la arena con medidas de protección tales como el uso de ropa y calzado”, detalla el profesional del Minsal.

    Fragata portuguesa.

    Así, son las seremis de Salud las que informan a los municipios con jurisdicción en las playas y también se les incluye en la distribución de las resoluciones de prohibición y alzamiento. También son informadas las capitanías de puerto, otros organismos regionales y la población en general.

    La fragata

    La carabela portuguesa, también conocida como fragata portuguesa, barquito portugués, agua mala, aguaviva, botella azul o falsa medusa, es una especie colonial monotípica de hidrozoo sifonóforo de la familia Physaliidae. Si bien generalmente se confunde con una medusa, no lo es.

    Es un ser carnívoro que cuenta con más de 140 especies en Chile, con una vela superior o flotador que alcanza los 20 centímetros y unos tentáculos que pueden extenderse hasta 50 metros. Estos contienen toxinas que, al contacto, pueden causar dolor intenso, irritación cutánea y, en casos severos, complicaciones sistémicas. Con ellos atrapa a peces y plancton para alimentarse.

    Se distingue por su flotador azul o morado en forma de vela y suele habitar aguas cálidas y frías de todos los océanos del mundo, nunca en aguas polares. Su cuerpo está compuesto en un 95% de agua.

    Farías señala que este hidrozoo de hábitos carnívoros habita en aguas que deben presentar entre 20 y 30 grados, entre los 0 y 20 metros de profundidad.

    Su llegada a las costas chilenas está influenciada por factores como el cambio climático y fenómenos oceanográficos que alteran las corrientes marinas y las temperaturas del agua. Estas condiciones facilitan el desplazamiento desde zonas tropicales y subtropicales hacia latitudes más australes.

    En Chile ha sido avistada periódicamente desde el verano de 2014, desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Los Lagos. Sin embargo, ciertas áreas han registrado una mayor frecuencia de avistamientos, donde la Región de Coquimbo destaca por la recurrencia de estas apariciones.

    Fragata portuguesa.

    La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica a esta especie como peligrosa para la salud humana.

    Por ello, ante su presencia en costas chilenas las autoridades advierten que es fundamental que los bañistas estén informados y tomen precauciones para evitar el contacto con este organismo, aunque estén muertas.

    Según el Minsal el contacto con sus tentáculos puede derivar en lesiones cutáneas, que pueden afectar a todo el cuerpo. Las lesiones pueden ser de forma de una o más líneas, o de forma serpenteante.

    Asimismo, pueden aparecer otros síntomas como erupciones y enrojecimiento de la piel, hinchazón de la zona afectada o ronchas enrojecidas con costras. Pero incluso puede haber síntomas gastrointestinales que incluyen náuseas y vómitos; mientras que en casos más graves puede haber síntomas neuromusculares como calambres, espasmos, fasciculaciones, deterioro del equilibrio o coordinación, y finalmente cardiorrespiratorios, causando disnea, broncoespasmos o dolor de pecho, llegando a provocar trastornos cardiacos en el pulso y en la frecuencia.

    Ante el contacto con una fragata portuguesa la recomendación es lavar de inmediato la zona afectada con ácido acético al 5% o vinagre blanco doméstico para evitar la propagación de la toxina. Si no se dispone, se puede utilizar agua de mar. Posteriormente se deben remover los restos de tentáculos utilizando guantes y pinzas, o con algún instrumento romo, sin punta ni filo.

    Más sobre:NacionalFragata portuguesaSanto DomingoPlayasMarChileMinsalAlgarroboLa TerceraVerano

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Director nacional de Gendarmería remueve a dos funcionarios y suspende a otros dos tras liberación errónea de sujeto desde el Centro de Justicia

    EE.UU. afirma que neutralizó drones de narcos mexicanos que obligaron a cerrar aeropuerto de El Paso

    ProCultura: Corte de Santiago resolverá este jueves sobre las cautelares de Alberto Larraín y otros imputados

    Los puntos fuertes con los que Millicom intentará ganar presencia en el mercado chileno de telecomunicaciones

    Cómo se gestó la errónea liberación de un reo en el Centro de Justicia de Santiago que motivó un nuevo sumario en Gendarmería

    Las dudas de los emisores ante marcha blanca del sistema de pago con tarjetas en el transporte público

    Lo más leído

    1.
    GORE RM suspende fiesta de aniversario Santiago Te Amo a menos de una semana de su realización

    GORE RM suspende fiesta de aniversario Santiago Te Amo a menos de una semana de su realización

    2.
    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    3.
    Matías Toledo desafía a la ACHM de Gustavo Alessandri: solicitará a su concejo que Puente Alto se salga de la asociación

    Matías Toledo desafía a la ACHM de Gustavo Alessandri: solicitará a su concejo que Puente Alto se salga de la asociación

    4.
    La contraofensiva de Dorothy: Contraloría defiende que solicitud de datos de niños trans es para fiscalización

    La contraofensiva de Dorothy: Contraloría defiende que solicitud de datos de niños trans es para fiscalización

    5.
    El primer encontrón de Desbordes con SLEP Santiago Centro: acusa traspaso “matonesco” de infraestructura no educacional

    El primer encontrón de Desbordes con SLEP Santiago Centro: acusa traspaso “matonesco” de infraestructura no educacional

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Servicios

    Variación en bencina y diésel: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Variación en bencina y diésel: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Esta semana comienza el pago con tarjeta bancaria en Metro y Tren Nos: ¿Cómo funciona?

    Esta semana comienza el pago con tarjeta bancaria en Metro y Tren Nos: ¿Cómo funciona?

    Director nacional de Gendarmería remueve a dos funcionarios y suspende a otros dos tras liberación errónea de sujeto desde el Centro de Justicia
    Chile

    Director nacional de Gendarmería remueve a dos funcionarios y suspende a otros dos tras liberación errónea de sujeto desde el Centro de Justicia

    ProCultura: Corte de Santiago resolverá este jueves sobre las cautelares de Alberto Larraín y otros imputados

    Cómo se gestó la errónea liberación de un reo en el Centro de Justicia de Santiago que motivó un nuevo sumario en Gendarmería

    Los puntos fuertes con los que Millicom intentará ganar presencia en el mercado chileno de telecomunicaciones
    Negocios

    Los puntos fuertes con los que Millicom intentará ganar presencia en el mercado chileno de telecomunicaciones

    Las dudas de los emisores ante marcha blanca del sistema de pago con tarjetas en el transporte público

    OPA por Blanco y Negro: bloques de Mosa y Vial vuelven a enfrentarse tras resolución del SII

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny
    Tendencias

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump

    La actividad que puede ayudar a retrasar el envejecimiento, según una investigación científica

    En vivo: Alejandro Tabilo se enfrenta a Joao Fonseca por los octavos de final del ATP de Buenos Aires
    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo se enfrenta a Joao Fonseca por los octavos de final del ATP de Buenos Aires

    Arica recibe el “Latin Girl Arica Prime 2026”

    Organizado por Aníbal Mosa: el desconocido cara a cara entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos
    Tecnología

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    El Unpacked 2026 de Samsung ya tiene fecha y coordenadas oficiales

    Muere a los 48 años el actor James Van Der Beek, protagonista de la emblemática serie Dawson’s Creek
    Cultura y entretención

    Muere a los 48 años el actor James Van Der Beek, protagonista de la emblemática serie Dawson’s Creek

    Las cartas con las que Chile pisa fuerte en el Festival de Berlín 2026

    La historia tras la decisión más drástica de Chappell Roan

    EE.UU. afirma que neutralizó drones de narcos mexicanos que obligaron a cerrar aeropuerto de El Paso
    Mundo

    EE.UU. afirma que neutralizó drones de narcos mexicanos que obligaron a cerrar aeropuerto de El Paso

    Trump se reúne con Netanyahu y asegura que no se decidió “nada definitivo” sobre Irán

    Comandante de policía acusado por Petro de participar en un complot en su contra niega los hechos: “Una locura”

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó