Dejan en prisión preventiva a extrabajador formalizado por homicidio frustrado a guardia en Ñuñoa

Este domingo se formalizó por homicidio frustrado al extrabajador de una constructora que habría agredido con un arma blanca a un guardia de seguridad en Ñuñoa.

La Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó la medida de prisión preventiva para el imputado, lo que finalmente fue aceptado por el tribunal.

Según detalló Carabineros durante la jornada del sábado, el hecho se produjo en un edificio en la intersección de Irarrázaval con Seminario.

Francisco Albanés, de la 33ª Comisaría de Ñuñoa, explicó que el individuo golpeó la puerta del recinto y, tras la salida del guardia, se produjo “una discusión y posterior riña, donde hubo agresión de parte de ambas personas”.

En ese contexto, el imputado habría agredido con un arma blanca a la víctima. Tras ello, habría intentado escapar, pero fue capturado por la acción de personal municipal y carabineros.