VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Elizalde enfatiza que desalojo de megatoma de San Antonio en cerro Centinela será “implementado en este gobierno”

    El ministro del Interior también explicó que el proceso tomaría varios meses, por lo que debería ser continuado por la siguiente administración que asuma el 11 de marzo de 2026.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Dedvi Missene

    Dejar implementado antes del 11 de marzo de 2026, día del fin del gobierno de Gabriel Boric, pero con una eventual continuación en la próxima administración que asuma, es el plan que mantiene el Ejecutivo respecto al desalojo de la megatoma de San Antonio, según detalló este domingo el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

    El sábado 6 de diciembre, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el plan presentado por la Delegación Presidencial para iniciar formalmente el desalojo de la toma del Cerro Centinela, el cual se mantiene en reserva.

    Esta situación fue abordada esta jornada por Elizalde en una conversación en el programa Estado Nacional de TVN.

    JUAN GONZALEZ/ATON CHILE

    “Esto es bien importante, porque todos los desalojos que hemos llevado adelante, que no han sido pocos, y han sido exitosos porque nosotros cumplimos la sentencia de los tribunales. No obstante, cuando el detalle del desalojo ha salido publicado por algún medio de comunicación se ha hecho más difícil. Entonces tomamos un resguardo porque aquí estamos hablando de una toma que compromete a más de 10.000 personas”, detalló el ministro del Interior.

    Por eso hemos tomado el resguardo para, por un lado, avanzar en el desalojo conforme lo estableció la corte, cumpliendo el mandato de la corte, y adicionalmente llevar adelante el proceso de expropiación para implementar el plan habitacional que el gobierno anunció hace meses atrás y que nos habría gustado que se hubiera hecho a través de una compra-venta, pero no hubo acuerdo con los propietarios”, agregó la autoridad.

    Respecto a la implementación antes del final del gobierno, Elizalde enfatizó en la dimensión que involucra la movilización de tantas personas “que va a prolongarse por varias semanas y meses”.

    Nosotros lo vamos a implementar en este gobierno, pero obviamente su desarrollo va a implicar que con el paso de las semana las autoridades que asuman continúen con lo que nosotros ya vamos haber avanzado”, resaltó Elizalde.

    Flujo migratorio en el norte tras medidas desde Perú

    El jefe de la cartera de Interior también abordó la situación que enfrenta la frontera norte con Perú, tras la determinación de este último país de militarizar la zona de Tacna para controlar el paso de la inmigración ilegal hacia esta nación.

    “Quiero ser bien claro, porque se ha generado esta falsa imagen de que la declaración de un candidato en Chile y la decisión del gobierno de Perú habría generado una especie como de corriente o flujo migratorio adicional para salir de Chile. Eso no es efectivo, no es efectivo”, enfatizó Elizalde durante la entrevista.

    Patricio_Banda

    La autoridad de Interior también reaccionó a las declaraciones del senador electo por La Araucanía, Rodolfo Carter (Ind. Rep), que asistió al norte como integrante del comando de José Antonio Kast y habría resaltado la proactividad que asumió el país vecino respecto al despliegue militar en la frontera.

    “Le quiero recordar que nosotros aprobamos una reforma constitucional bajo el gobierno del presidente Boric y desde febrero del año 2023 nosotros lo tenemos desplegado a los militares en la frontera norte. Hoy día Perú está haciendo lo que Chile empezó a hacer hace mucho tiempo atrás”, enfatizó.

    Lee también:

    Más sobre:Toma de San AntonioCerro CentinelaSan AntonioMigraciónPerúChacallutaÁlvaro Elizalde

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno defiende expropiación de terreno de megatoma en San Antonio

    Desbordes anuncia sumario por presunta participación de dos profesores del Instituto Nacional en hechos delictuales

    Netanyahu anuncia que Israel se prepara para iniciar la segunda fase del plan de paz impulsado por Trump

    Más de 3.500 vecinos asistieron al encendido del árbol de Navidad en el Palacio Falabella de Providencia

    Cuarto proceso del subsidio eléctrico suma más de 84 mil nuevas postulaciones y prepara nómina definitiva para febrero

    Codina por desalojo del cerro Centinela: “Las tomas no pueden seguir siendo la forma de acceder a una vivienda”

    Lo más leído

    1.
    Tragedia en Villa Alemana: muere subprefecto de la PDI tras colisión múltiple

    Tragedia en Villa Alemana: muere subprefecto de la PDI tras colisión múltiple

    2.
    Lupa a las declaraciones de los parlamentarios electos: los mayores patrimonios del Senado y la Cámara de Diputados

    Lupa a las declaraciones de los parlamentarios electos: los mayores patrimonios del Senado y la Cámara de Diputados

    3.
    Beto Cuevas: “En Chile no hay nada menos popular a nivel de prensa y de otros artistas que el éxito”

    Beto Cuevas: “En Chile no hay nada menos popular a nivel de prensa y de otros artistas que el éxito”

    4.
    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    El plan de Kast para eliminar las contribuciones a la primera vivienda si llega a La Moneda

    El plan de Kast para eliminar las contribuciones a la primera vivienda si llega a La Moneda

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Audax Italiano por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Audax Italiano por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Metro extiende horario de algunas estaciones por conciertos de Los Jaivas y Anuel AA este domingo

    Metro extiende horario de algunas estaciones por conciertos de Los Jaivas y Anuel AA este domingo

    Gobierno defiende expropiación de terreno de megatoma en San Antonio
    Chile

    Gobierno defiende expropiación de terreno de megatoma en San Antonio

    Desbordes anuncia sumario por presunta participación de dos profesores del Instituto Nacional en hechos delictuales

    Elizalde enfatiza que desalojo de megatoma de San Antonio en cerro Centinela será “implementado en este gobierno”

    Capital de riesgo en 2026: liquidez al alza pero filtros más duros
    Negocios

    Capital de riesgo en 2026: liquidez al alza pero filtros más duros

    Cuarto proceso del subsidio eléctrico suma más de 84 mil nuevas postulaciones y prepara nómina definitiva para febrero

    Lupa a las declaraciones de los parlamentarios electos: los mayores patrimonios del Senado y la Cámara de Diputados

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino
    Tendencias

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino

    Un mapache ebrio irrumpió en una botillería en Virginia y lo encontraron desmayado en el baño

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio

    “Es un punto de inflexión para volver con más fuerza”: el sentido mensaje de Iquique a sus hinchas tras descender a la B
    El Deportivo

    “Es un punto de inflexión para volver con más fuerza”: el sentido mensaje de Iquique a sus hinchas tras descender a la B

    Lando Norris acaba con la racha de Max Verstappen y se corona campeón de la Fórmula 1

    Mohamed Salah incendia al Liverpool y abre la puerta de salida: “El club me ha traicionado”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”
    Cultura y entretención

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”

    ¿Dónde está el Nobel de Gabriela Mistral? Los detalles desconocidos del premio que será exhibido 80 años después

    Pedro Ruminot: “Es difícil reinventarse después de pasar por el Festival de Viña, pero aprendí a disfrutarlo”

    Netanyahu anuncia que Israel se prepara para iniciar la segunda fase del plan de paz impulsado por Trump
    Mundo

    Netanyahu anuncia que Israel se prepara para iniciar la segunda fase del plan de paz impulsado por Trump

    OEA pide agilizar escrutinio en Honduras en medio de denuncias de fraude y ventaja mínima entre candidatos

    Militares afirman haber destituido al presidente de Benín mientras gobierno desmiente éxito en golpe de Estado

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile