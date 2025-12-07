Elizalde enfatiza que desalojo de megatoma de San Antonio en cerro Centinela será “implementado en este gobierno”

Dejar implementado antes del 11 de marzo de 2026, día del fin del gobierno de Gabriel Boric, pero con una eventual continuación en la próxima administración que asuma, es el plan que mantiene el Ejecutivo respecto al desalojo de la megatoma de San Antonio, según detalló este domingo el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

El sábado 6 de diciembre, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el plan presentado por la Delegación Presidencial para iniciar formalmente el desalojo de la toma del Cerro Centinela, el cual se mantiene en reserva.

Esta situación fue abordada esta jornada por Elizalde en una conversación en el programa Estado Nacional de TVN.

“Esto es bien importante, porque todos los desalojos que hemos llevado adelante, que no han sido pocos, y han sido exitosos porque nosotros cumplimos la sentencia de los tribunales. No obstante, cuando el detalle del desalojo ha salido publicado por algún medio de comunicación se ha hecho más difícil. Entonces tomamos un resguardo porque aquí estamos hablando de una toma que compromete a más de 10.000 personas”, detalló el ministro del Interior.

“Por eso hemos tomado el resguardo para, por un lado, avanzar en el desalojo conforme lo estableció la corte, cumpliendo el mandato de la corte, y adicionalmente llevar adelante el proceso de expropiación para implementar el plan habitacional que el gobierno anunció hace meses atrás y que nos habría gustado que se hubiera hecho a través de una compra-venta, pero no hubo acuerdo con los propietarios”, agregó la autoridad.

Respecto a la implementación antes del final del gobierno, Elizalde enfatizó en la dimensión que involucra la movilización de tantas personas “que va a prolongarse por varias semanas y meses ”.

“Nosotros lo vamos a implementar en este gobierno, pero obviamente su desarrollo va a implicar que con el paso de las semana las autoridades que asuman continúen con lo que nosotros ya vamos haber avanzado ”, resaltó Elizalde.

Flujo migratorio en el norte tras medidas desde Perú

El jefe de la cartera de Interior también abordó la situación que enfrenta la frontera norte con Perú, tras la determinación de este último país de militarizar la zona de Tacna para controlar el paso de la inmigración ilegal hacia esta nación.

“Quiero ser bien claro, porque se ha generado esta falsa imagen de que la declaración de un candidato en Chile y la decisión del gobierno de Perú habría generado una especie como de corriente o flujo migratorio adicional para salir de Chile. Eso no es efectivo, no es efectivo”, enfatizó Elizalde durante la entrevista.

La autoridad de Interior también reaccionó a las declaraciones del senador electo por La Araucanía, Rodolfo Carter (Ind. Rep), que asistió al norte como integrante del comando de José Antonio Kast y habría resaltado la proactividad que asumió el país vecino respecto al despliegue militar en la frontera.

“Le quiero recordar que nosotros aprobamos una reforma constitucional bajo el gobierno del presidente Boric y desde febrero del año 2023 nosotros lo tenemos desplegado a los militares en la frontera norte. Hoy día Perú está haciendo lo que Chile empezó a hacer hace mucho tiempo atrás”, enfatizó.