Galli y Ossa responden a Jackson por “descontrol” de armamento: “En 2017, en la votación de la idea de legislar sobre el control de armas, usted y el Presidente Boric fueron los únicos votos en contra”

Esta mañana, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, señaló que hay un “descontrol” en la tenencia de armas en la población.

Los dichos de Jackson se dieron en referencia a un grave hecho que se registró ayer en barrio Meiggs, comuna de Santiago, donde tres personas resultaron baleadas por un grupo de desconocidos en medio de una marcha por el Día del Trabajador. El gobierno anunció una querella por estos hechos.

“Sin duda esa es una de las situaciones país que de alguna manera se heredan a este mes y medio que nosotros llevamos, es una situación con la que partimos y nosotros no vamos a escatimar recursos ni tampoco medidas para ir al tema de fondo y resolverlo”, afirmó Jackson en radio ADN.

Sin embargo, el análisis del secretario de Estado fue refutado por dos personeros del gobierno de Sebastián Piñera: el exsubsecretario del Interior, Juan Francisco Galli y el ex ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa.

Primero, en su cuenta de Twitter, Galli respondió a Jackson señalando que “la modernización del Control de Armas fue impulsada por los gobiernos anteriores. El 2017, en la votación de la idea de legislar sobre el Control de Armas, usted y el Presidente Boric fueron los únicos votos en contra”.

En la misma línea, Ossa arremetió: “Desde que salí del gobierno no he usado redes, me gusta colaborar más que pelear. Pero ministro Jackson, usted votó en contra idea de legislar control de armas. Y seguimos esperando renueven urgencia a proyecto contra narcotráfico, a punto de ir a ley”.

El 12 de enero de este año, tras 14 años de tramitación, el Congreso despachó la reforma a la Ley de Armas, con lo que la legislación aumenta las penas para los delitos asociados a las armas y entrega nueva herramientas a las policías. “Para nosotros es tremendamente importante avanzar en una nueva legislación que se haga cargo y administre la realidad actual”, dijo en esa ocasión el entonces ministro del Interior, Rodrigo Delgado.