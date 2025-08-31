Gobierno anuncia restauración de placa del hospital de Alto Hospicio que reconocía a Piñera y que había sido retirada

Tras una serie de críticas y desmentidos, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Obras Públicas de Tarapacá confirmó el sábado que la placa relativa a la construcción del hospital de Alto Hospicio que reconocía al expresidente Sebastián Piñera sería restaurada en su ubicación.

A través de un comunicado, la entidad enfatizó que “las obras públicas son obras de Estado, y cada gobierno aporta lo que le corresponde según la etapa de desarrollo de los proyectos”.

Detallando que por lo general los proyectos suelen superar la duración de los gobierno de turno, señalaron que en el caso del Hospital de Alto Hospicio habrían trabajos a través de tres gobiernos: Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y del actual mandatario, Gabriel Boric.

“Respecto de la placa en cuestión, ella fue instalada en marzo de 2022 y, posteriormente, autoridades regionales instruyeron su retiro en razón de que la construcción no estaba aún terminada y considerando que lo usual es que estos rótulos conmemorativos se instalan cuando la obras está finalizada”, explicaron.

Así las cosas, finalizaron mencionando que la placa sería reinstalada en el lugar “como acto de buena voluntad” y para remarcar que se tratarían de “obras de Estado”.

Del retiro, a la inexistencia y la posterior restauración

La situación fue dada a conocer el pasado lunes por la senadora por la región, Luz Ebensperger (UDI), quien habría señalado que el retiro de la placa se trataría de “un gesto mezquino y un acto de irrespeto“.

Desde el gobierno salieron a desmentir la denuncia. A través de un comunicado emitido por el Servicio de Salud de Tarapacá, señalaron que “al momento de recibir la nueva infraestructura, mediante el acta de explotación firmada con fecha del 15 de marzo de 2023, el recinto no contaba con ningún tipo de placa identificatoria”.

Por ello, se procedió a instalar una nueva placa durante la inauguración del pasado 24 de julio de este año, encabezada por el presidente Gabriel Boric.

Sin embargo, el medio Fast Check confirmó durante la semana la existencia de la placa antes de la fecha comunicada por el Servicio de Salud de Tarapacá y que efectivamente había sido retirada, esto tras contrastar información de medios locales y fotografías oficiales.