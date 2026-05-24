Imputado detenido en La Unión queda en prisión preventiva por homicidio frustrado y microtráfico

Carabineros realiza allanamiento en un inmueble en investigación por homicidio de un uniformado. Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile.

Un imputado por homicidio frustrado, disparos injustificados y microtráfico quedó en prisión preventiva tras ser detenido en La Unión, Región de Los Ríos.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 22 de mayo. De acuerdo con la Fiscalía Regional, el sujeto, chileno y mayor de edad, concurrió a un domicilio en la zona residencial de la ciudad con al menos dos co-imputados, percutando disparos con armas de fuego durante cerca de 12 ocasiones al interior del inmueble , que tenía moradores en su interior.

Asimismo, los impactos balísticos llegaron hasta una segunda vivienda vecina y a un vehículo que se encontraba en la vía pública.

Las diligencias fueron desarrolladas por personal de Carabineros de la 5° Comisaría de Control de Orden Público de la Unión, de la 3° Comisaría de la ciudad, del Departamento O.S.9. Investigación de Organizaciones Criminales de Carabineros y con el apoyo de del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE).

Además de lograr la detención del imputado, el procedimiento derivó en la incautación de varios elementos de interés investigativo, incluidas drogas. Así, a través de la unidad SAC-ECOH, la Fiscalía Regional de Los Ríos formalizó la investigación contra el sujeto por los delitos de homicidio simple frustrado, porte ilegal de armas de fuego, disparo injustificado y tráfico ilícito de drogas, en pequeñas cantidades.

Acogiendo en gran parte los argumentos y antecedentes que expuso el Ministerio Público, el juez de Garantía de La Unión ordenó la prisión preventiva para el detenido en la cárcel de Valdivia. El plazo inicial de la investigación quedó fijado en 90 días.