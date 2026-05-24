Imputado por incendio y femicidio frustrado en Tongoy queda en prisión preventiva

Por hechos de femicidio en carácter de frustrado, en paralelo con un delito de incendio en Tongoy, comuna de Coquimbo, un sujeto fue formalizado por la Fiscalía Regional.

El 22 de mayo habrían ocurrido los acontecimientos, cuando el imputado habría arrojado un jarro de agua a su cónyuge mientras esta dormía, sin despertarse. Según la investigación, el imputado habría prendido fuego a un colchón , resultando el inmueble siniestrado.

La Fiscalía y la PDI están desarrollando la indagación, que tiene como detenido y formalizado al marido de la víctima. Por parte del Ministerio Público, el persecutor Juan González solicitó la prisión preventiva para el hombre, apuntando a las declaraciones de la mujer, del capitán de Bomberos y de una testigo.

“Si bien la defensa esbozó presuntas contradicciones en algunos antecedentes entregados a las policías, de todas formas, la jueza de garantía estimó que persisten elementos que daban cuenta de la dinámica de violencia intrafamiliar ”, indicaron desde la Fiscalía.

Así, la magistrada ordenó la prisión preventiva para el imputado, por las causales de peligro para la seguridad de la víctima y la sociedad. El plazo de investigación quedó fijado para 60 días, en los que la Fiscalía desarrollará otras diligencias para analizar versiones alternas que puedan aparecer y esclarecer los hechos.