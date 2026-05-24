Investigan muerte de hombre que llegó herido con un impacto balístico al Hospital Padre Hurtado

La noche de este sábado llegó al Hospital Padre Hurtado un hombre en riesgo vital por una herida de un impacto balístico en el tórax. El personal médico informó minutos más tarde que había fallecido.

La víctima fue llevada al recinto asistencial por dos personas, los cuales posteriormente se retiraron sin lograr ser identificados.

Según Carabineros, la hermana de la víctima relató que su hermano había salido desde su domicilio en dirección al Complejo Deportivo San Rafael en la comuna de La Pintana.

En ese lugar, un sujeto desconocido que portaba un arma de fuego corta, habría disparado en su contra para luego darse a la fuga.

De acuerdo con la fiscal Claudia Alarcón del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), “este sujeto habría ingresado ya fallecido al lugar, por lo cual instruí concurrencia de personal del OS9 y Labocar quienes se encuentran trabajando tanto en el hospital, en diligencias propias de su especialidad y también concurrencia al sitio del suceso".

Desde Carabineros explicaron que por el momento “en el lugar no se pudo encontrar evidencia balística ni biológica”.