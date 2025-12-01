“La educación pública avanza”: Mineduc realiza balance y destaca logros alcanzados gracias a la reactivación educativa

Un balance positivo fue la evaluación que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dio a lo alcanzado en este período, tras encabezar esta jornada la ceremonia de cierre del año escolar 2025,

Al respecto, destacó que este año escolar “ha tenido muchas cosas positivas”, aunque también reconoció que hay “hartos desafíos que han ido emergiendo en el tiempo”.

“Se termina el año escolar y también termina prontamente el año parvulario y los años académicos en el caso de la educación superior, y me parece que es relevante señalar que desde el 2022 a la fecha, la prioridad del gobierno fue la reactivación educativa”, sostuvo la autoridad.

La reactivación educativa, apuntó, “asumió y desbordó cualquier otra agenda posible”.

“Esto creo que fue lo correcto, fue lo acertado, era lo éticamente responsable. Y los resultados están a la vista”, destacó, mencionando los resultados del Simce y la asistencia escolar.

El sistema educativo, recordó, logró en el Simce “los mejores resultados en cuarto básico, que se constituyen finalmente como un avance significativo, donde no solamente recuperamos los resultados prepandémicos, sino que logramos los más altos en todo el ciclo evaluativo que va desde el año 2002 a la fecha”.

En seto, “todo el sistema se vio avanzando, pero más especialmente avanzó en la Educación Pública, donde el crecimiento fue aún mayor”.

Otro punto a destacar, instó Cataldo, es cómo se ha hecho un “esfuerzo importante” desde las comunidades educativas para mejorar la asistencia, lo cual ha ocurrido, llegando este año a un 87.8% de asistencia, “muy cerca de lograr los indicadores prepandémicos”.

Cataldo por educación pública: “A diferencia de lo que se ha sostenido hasta ahora, no es un sistema que se esté cayendo a pedazos”

A este esfuerzo de la reactivación, se suma también que se ha logrado un nivel de retención, de revinculación educativa “muy importante”.

“Más de diez mil estudiantes menos están hoy día abandonando el sistema educativo, lo que es una tremenda noticia para el país, porque son precisamente los estudiantes de los sectores socioeconómicos más vulnerables quienes se ven afectados principalmente por estas situaciones”

“Entonces estar conteniendo de mejor manera la desvinculación y al mismo tiempo crecer en asistencia es un doble desafío, y eso se está consiguiendo”,señaló.

En Educación Parvularia, añadió, se subieron seis puntos en lo que tiene que ver con la asistencia desde el 2022 a la fecha, “llegando a un récord histórico en asistencia en el sector parvulario”.

En esta línea, la autoridad también destacó los avances en materia legislativa, “donde la ley de convivencia está a puertas de salir, trayéndonos también consigo el programa de bienestar socioemocional, otras reglas para abordar de mejor manera los problemas de convivencia en la escuela”.

“También estamos terminando la reforma a la educación pública, que además de mejorar la transición a la educación pública, trae consigo dos cosas muy importantes, que van a marcar un antes y un después en nuestro sistema educativo”, señaló, añadiendo en esto traerá consigo la asignación de zona, y también un cambio al financiamiento del sector parvulario VTF, “pasando esto a ser financiado de manera basal y dependiente directamente de los servicios locales de educación”.

Sumado a esto, también destacó que se logró el fin a la doble evaluación docente, y el pago de la deuda histórica.