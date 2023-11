Padres de Mía, la bebé de dos meses fallecida en hospital de San Antonio, presentan querella por negligencia

La jornada de este martes, Nicol y Nicolás, los padres de Mía Olivares, la bebé de dos meses que falleció en junio de este año tras presentar un cuadro de neumonía en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, en la Región de Valparaíso, y no poder ser trasladada a un servicio de salud que contara con cama pediátrica, presentaron una querella en contra de todos quienes resulten responsables por la muerte de la lactante ante presuntas negligencias.

Uno de los abogados que representa a la familia, Epiro San Martín, detalló que esta querella presentada era por delito de negligencia por la muerte de la menor, en la cual hay cinco personas querelladas. “Contra una de las personas es por homicidio en comisión culposo, porque son de tal magnitud las negligencias que cabe esta figura, y para las otras cuatro personas por el delito de negligencia del 491 del Código Penal, que es un tipo especial de cuasidelito que cometen los funcionarios de la salud”, sostuvo.

Los nombres de las personas, indicó, no los van a revelar ya que “no quieren estigmatizar a nadie”. Sin embargo, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, no es parte de los querellados.

En esa línea, el abogado detalló que se encuentran luchando en cuatro frentes: “Existe un frente que es de derecho administrativo, en el cual existe un sumario administrativo contra los funcionarios involucrados que busca, como su nombre lo indica, perseguir la responsabilidad administrativa. Existe un frente civil, del cual no me puedo referir, que busca el resarcimiento de los perjuicios pecuniarios, digamos, económicos. Existe el frente penal que busca la responsabilidad penal, en el sentido de que las negligencias son de tal magnitud que cobran otro ribete”, explicó San Martín.

“Y existe también un frente laboral porque a Nicole, el mes de junio que falleció su hija, la despidieron, prácticamente diciendo que como murió la hija ya no tiene fuero maternal, fue despedida; y se la hace firmar un finiquito renunciando prácticamente a sus derechos y después se le contrata”, continuó.

En cuanto a las diligencias en específico que solicitaron con la querella, detalló el profesional, solicitaron que se tome declaración “a dos testigos clave”.

“Hay que señalar que mis representados previamente, incluso antes de la querella, ya habíamos pedido diligencia en la causa penal, lo cual fue concedida por el fiscal, y se están llevando a cabo por la PDI, y mis representados ya declararon”, afirmó.

Así, detalló que la investigación propia que lograron recabar se basa en fotografías que tomaron los padres de Mía día tras día que reflejan la forma en que se iba deteriorando su hija, y en la cual “se ven algunas de las negligencias, en la cual se hizo un peritaje y se les tomó en este peritaje, en nueve sesiones, se logró establecer un relato de los padres, pero ese relato fundamentado con imágenes en tiempo real”.

Investigación del Minsal por Caso Mía

Sobre las investigaciones instruidas por el Minsal tras el fallecimiento de Mía, el abogado San Martín indicó que existió un primer documento, que es un informe de la comisión central, el cual fue entregado a los padres de la bebé.

“Existen dos auditorías, una auditoría clínica y una auditoría en proceso que evidencian una serie de negligencias y que ambos documentos señalan que la muerte de Mia era potencialmente evitable”, sostuvo.

En relación a esos documentos, explicó que estos no fueron entregados a los padres de Mía, por lo que junto a la abogada de su staff, Marcela Orellana y la madre, Nicol, tuvieron que concurrir al servicio de salud para pedirlas, las que finalmente fueron entregadas.

“Estas auditorías nos dieron los elementos, pese a que nosotros habíamos hecho ciertas investigaciones por nuestra cuenta, que nos permiten descubrir que fueron una serie de negligencias, no fue solamente una, fueron una serie de negligencias que le costaron la vida a la menor”, afirmó tajante.

Asimismo, sostuvo que existe también el sumario administrativo, del cual solicitaron ser parte y tener una copia, lo cual fue finalmente rechazado ya que el estatuto administrativo en Chile establece que este sea un un procedimiento secreto.

“Solicitamos que se les dé a mis representados la calidad de parte o interesado en el sumario y que se les entregue copia del sumario, lo cual fue rechazado porque la estructura del sumario administrativo en nuestro país merece una reforma, en el sentido que el estatuto administrativo en general establece un sumario, un procedimiento secreto, un procedimiento entre el Estado que busca sancionar al funcionario, pero hay un tema que no está bien del todo tratado y que es el caso de las víctimas o terceros interesados que merecen tener conocimiento de un sumario sancionador porque ahí pueden sacar información para otras acciones”, explicó al respecto.

Diputada Flores y Caso Mía: “Lamento que políticamente este gobierno no haya hecho nada”

Los padres presentaron la querella en el Juzgado de Garantía de San Antonio acompañados de los diputados Camila Flores (RN), Andrés Celis (RN) y Tomás Lagomarsino (PR).

La diputada Flores afirmó que estaba agradecida de que se esté avanzando en la Ley Mia, la cual presentaron en el Congreso y que fue votada el lunes y aprobada en general.

“Ahora vamos a seguir en la discusión en particular de este proyecto, donde estamos buscando que constitucionalmente se pueda garantizar que situaciones como le tocó vivir a Nicolás y Nicol, los papás de Mía, no tenga que vivirlo ninguna familia de nuestro país, que por negligencia, por desidia, por desinterés, en definitiva, no se atienda a una pequeña cuando sí se pudo evitar la muerte de ella y por cierto, con la atención médica, se hubiese contado una historia muy distinta a la de hoy”.

“Lamento que políticamente este gobierno no haya hecho nada que pueda hacer pagar a los políticos responsables, ni a la ministra de la Salud (Ximena Aguilera), ni al director del hospital, ni a quienes dirigen al Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, todo sigue tal cual. Al parecer para ellos esto no es más que el simple caso de una bebé muerta que se traduce ne una cifra”, sostuvo.

Por su parte, el diputado Celis hizo hincapié en que tanto la ministra Aguilera como el director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio deben asumir sus responsabilidades y renunciar, y además informó que invitarán a la titular de la cartera de Salud al Congreso para que explique por qué no se dieron a conocer los resultados del sumario oportunamente a la familia.