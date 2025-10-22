Fiscalía abre investigación por amenazas de tiroteo en Universidad de Antofagasta

La Fiscalía Local de Antofagasta abrió una investigación por el delito de amenazas debido a la recepción de un correo electrónico por parte de funcionarios de la Universidad de Antofagasta, donde se advierte sobre un presunto tiroteo que se realizaría este miércoles al interior del plantel.

Tras la apertura de la causa, se despachó una orden de investigar a la sección OS9 de Carabineros instruyendo la realización de todas las diligencias necesarias para establecer el origen de dicho correo y sus responsables.

“De igual forma, el Ministerio Público dispuso medidas de resguardo especiales para el plantel”, anunciaron desde Fiscalía.

Junto con ello, el órgano persecutor detalló que la comunicación fue enviada desde un correo anónimo por una persona que dice tener 16 años. Esto activó los protocolos de seguridad internos de la casa de estudios, que, de manera preventiva, dispuso la suspensión de actividades en todas sus sedes.

Por su parte, la vicerrectora académica y rectora (s) de la Universidad de Antofagasta, Catherine Jara Reyes, expresó que “la institución inició el proceso de interposición de la denuncia correspondiente ante la Policía de Investigaciones (PDI), manteniendo la vigilancia y el monitoreo permanente de la situación en coordinación con las autoridades competentes”.

“Las labores administrativas continuarán realizándose mediante trabajo remoto hasta nuevo aviso, mientras se actualiza el estado de la situación y se entrega nueva información a la comunidad a través de los canales oficiales de la universidad”, añadió.