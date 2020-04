Rosa Oyarce: El perfil de la mediática fiscalizadora que cayó en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus

No trabaja en la televisión, pero se transformó en un rostro conocido por los chilenos gracias a su “marca registrada” mientras lideró la Seremi de Salud metropolitana: fiscalización en terreno -incluyendo una larga lista de locales clausurados- y tolerancia cero a las irregularidades sanitarias.

Rosa Ester Oyarce Suazo, tecnóloga médica que se tituló en la Universidad de Chile y cuenta con un magíster en Gerencia en Políticas Públicas en la Universidad Adolfo Ibáñez, se las ingenió para visibilizar -a través de los medios de comunicación- su trabajo como autoridad sanitaria a lo largo de los períodos en que ejerció el cargo.

¿Su método? Fiscalizar establecimientos acompañada de las luces de las cámaras, y posteriormente, aprovechar la cobertura mediática para dar consejos de buenas prácticas sanitarias.

A partir de esta semana, esa tradicional imagen de Oyarce en los medios no se volverá a ver. Este jueves, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, confirmó su salida del cargo; la misma que se había conocido ayer instalando a la ahora exseremi como Trending Topic en Twitter. Ese día Oyarce realizó una especie de ronda de entrevistas -radiales y televisivas-, en las que denunció que se le pidió la renuncia el día de su cumpleaños y que “no merecía ese trato”.

Este viernes, no pocos en Twitter hicieron notar la ausencia de Oyarce en la tradicional fiscalización en el Mercado Central en la previa de Semana Santa, que lideraron esta vez el intendente, Felipe Guevara; el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri; y la Seremi de Salud (s) Daniela Zavando. Prácticamente, el fin de una era.

Fin a la mayonesa casera y un congreso esquivo

Antes de convertirse en autoridad sanitaria, Rosa Oyarce quiso ser diputada por el distrito 30 (Buin, Calera de Tango, Paine y San Bernardo) en dos oportunidades, pero le fue mal: tanto en 2005 como en 2009, la militante de Renovación Nacional vio desde lejos como Ramón Farías (PPD) y José Antonio Kast (UDI) se quedaron con los cupos.

Al poco tiempo de esa segunda derrota, el 23 de diciembre de 2010, Oyarce fue designada como Seremi de Salud. Rápidamente sus pautas de prensa comenzaron a ser cada vez más recurrentes, y logró su consagración mediática cuando decidió prohibir la mayonesa casera en los restaurantes en 2011 (en 2013 se permitió pero con huevos pasteurizados).

Otras medidas emblemáticas fueron el cierre temporal del juego Boomerang de Fantasilandia tras la muerte de una joven de 19 años en 2012, la prohibición transitoria de funcionamiento del local Jumbo de calle Francisco Bilbao en Las Condes también durante 2012 después de hallar fecas de ratón en una bodega, y la clausura de la clínica estética Acuario el año pasado.

Siendo ya conocida por su “mano dura” sanitaria, Oyarce renunció al cargo el 19 de agosto de 2013 para iniciar una nueva carrera al Parlamento, esta vez como candidata a senadora por la Circunscripción 13 (Biobío Cordillera) en los comicios de 2013. Pese a su figuración pública, nuevamente perdió.

Volvió a intentarlo en 2017, pero como aspirante a la Cámara Baja por el distrito 10 (La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago). Otra vez saboreó la amargura de la derrota. El Congreso le ha sido esquivo.

En cuarentena

Ocho días después del inicio del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Oyarce retornó a la Seremi de Salud metropolitana el 19 de marzo de 2018. Como era previsible, desde el primer instante se dejó ver como una severa fiscalizadora cuyo trabajo también se legitimaba con las cámaras y la prensa como testigos. De hecho, apenas 24 horas después de su regreso, convocó a los medios para cubrir cómo lideraba un equipo que certificó la calidad del agua que se distribuía en estanques ubicados en Las Condes y La Florida, debido un mal olor detectado en la red de agua potable de Aguas Andinas.

En este tipo de labores se desempeñaba hasta que el coronavirus comenzó a amenazar con llegar a Chile. Por ello, debió sumarse al trabajo de las autoridades de Salud centrado en los protocolos y -como no- en la entrega de consejos: “El contagio se previene a través del autocuidado, eso es fundamental. Medidas como el lavado de manos con agua y jabón de forma permanente son importantes”, explicó en febrero pasado.

Eso sí, no todo fue alegre para la entonces autoridad sanitaria pues los televidentes y usuarios de redes sociales se percataron que Oyarce utilizó mal la mascarilla durante una fiscalización en el aeropuerto: la nariz quedó al descubierto.

Rosa Oyarce en una fiscalización en el aeropuerto. La nariz sobresale de la mascarilla.

En marzo, advirtió: “Todas las personas que están en cuarentena y no están haciéndola van a arriesgar multas que van de 0,1 a 1000 UTM, eso significa 50 millones de pesos. Además, también se arriesgan a sanciones penales”.

Hasta que ella misma tuvo que iniciar una cuarentena preventiva de 14 días. Si bien un examen determinó que no tenía Covid-19, la autoridad estuvo en contacto con una persona contagiada, por lo que decidió aislarse y trabajar a distancia.

La polémica salida

Ayer miércoles, el diputado Andrés Celis reveló en un matinal que a Oyarce se le había solicitado la renuncia en plena cuarentena. Y la también diputada, Pamela Jiles, hizo también eco de aquello: “El Gobierno le pide por teléfono la renuncia a Rosa Oyarce, primera autoridad sanitaria de RM, que cuestionó algunas medidas de Jaime Mañalich y denunció internamente foco de contagio en Compin. Han dicho que está en cuarentena con síntomas. ¿Es mentira? ¿Está sana y usaron subterfugio?”.

La revelación de Celis fue lo que convirtió a Oyarce en Trending Topic.

Sin embargo, en el reporte de ayer miércoles por el coronavirus, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, comunicó que Mañalich había convocado a la ahora exseremi para que asumiera un rol clave en el combate del coronavirus en Chile. De este modo, Rosa Oyarce sería la encargada a nivel nacional del diagnóstico (laboratorios) y de la trazabilidad de los casos, en el Ministerio de Salud.

¿Aclarado el tema? Para nada, porque solo minutos después de la alocución de Daza, Oyarce aprovechó las cámaras no para dar consejos o entregar algún balance tras alguna inspección, sino que esta vez para confirmar que se le pidió la renuncia y para entregar sus descargos: “He estado siempre de forma anticipada a los hechos, y el día 26 cuando me pidieron el cargo... Ya en febrero me habían soplado que este tema podría ocurrir porque yo me tomaba atribuciones. Pero la autoridad sanitaria no se toma atribuciones, las tiene”, expresó a Canal 13.

“Hoy (ayer miércoles) el ministro (Mañalich) me ha llamado, hace un rato atrás, para ofrecerme que es su interés que trabaje en su equipo, en su gabinete. Y lo voy a analizar y pensar, porque no es una decisión que la voy a tomar en este minuto, porque yo estaba en un cargo político. Yo estudié políticas públicas, estoy en un partido político, y por lo tanto represento ese ámbito y al estar en un cargo político, es de nombre del Presidente de la República. Así que tengo que pensarlo bien”, agregó.

Finalmente, Mañalich comunicó este jueves que Oyarce declinó su ofrecimiento: “Tiene un cargo de planta en un municipio. Va a retornar a ese cargo”, expresó el titular de Salud.

El ministro aseguró que cualquier cargo de la administración pública “está en completa evaluación todos los días. El objetivo es que trabajemos muy duro por que efectivamente controlemos el coronavirus entre todos”. De acuerdo a La Tercera PM, en La Moneda cuestionaron que Oyarce estaba más preocupada de lo “mediático” que de resolver los problemas de fondo.

Por ahora, a Rosa Oyarce se apagan las cámaras.