    Política

    Boric resalta méritos de candidatura de Bachelet a la ONU y Cancillería presenta imagen de campaña

    Durante una reunión con el mundo diplomático, que se enmarca en sus actividades de término de mandato, el Presidente destacó la postulación de la expresidenta a la secretaría general del organismo multilateral y aseguró que no se trata de una "apuesta identitaria". La Cancillería -además- dio a conocer la imagen oficial de la campaña.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Santiago, 02 de Febrero 2026. Presidente Gabriel Boric junto con los embajadores de Mexico y Brasil, anuncia la candidatura de la Ex Presidenta Michelle Bachelet a la secretaria general de las Naciones Unidas Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    En Teatinos 180 y ante el cuerpo diplomático presente en Chile, el Presidente Gabriel Boric defendió este martes la postulación que su gobierno empujó de Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

    Se trata de una nominación resistida por los sectores más duros de la derecha y por el propio gobierno entrante de José Antonio Kast, quien, en 21 días más, se instalará en La Moneda.

    Kast, sin embargo, ha evitado fijar una postura pública respecto de si respaldará o no la campaña de Bachelet, que se desarrollará principalmente durante su primer año de gobierno. En su sector, en tanto, han cuestionado la maniobra del Ejecutivo de inscribir formalmente a Bachelet ante la ONU como candidata, en conjunto con los gobierno de México, de Claudia Sheinbaum, y de Brasil, de Lula da Silva.

    En medio del tradicional saludo de término de mandato a los miembros del Cuerpo Diplomático y representantes de organismos internacionales en Chile, que se realiza en las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores, Boric volvió a destacar los méritos de Bachelet como candidata y planteó que esta no era una “apuesta identitaria” de su administración, en respuesta a una de las principales críticas que se han levantado desde la derecha.

    “Esta candidatura (...) no es un gesto simbólico, no es una apuesta identitaria. Es una afirmación de la necesidad de un liderazgo capaz de construir confianza, que ha demostrado su vocación de diálogo, voluntad y, en el ejercicio de su propia vida, su capacidad de tender puentes donde antes habían abismos”, indicó Boric

    Agregó que la trayectoria de la exMandataria encarna “la defensa del multilateralismo, la vigencia irrestricta de los DD.HH. en todo tiempo y lugar, la cooperación internacional. Ningún país se basta así mismo”.

    En la actividad, Boric se volvió a referir a las complejas situaciones que enfrentan algunas naciones, como Venezuela y Ucrania, crisis internacionales que han sido parte constante de su despliegue en el extranjero.

    En esa misma línea reforzó su mensaje contra el bloqueo que ha impuesto Estados Unidos a Cuba. “La apremiante situación que vive el pueblo cubano por el bloqueo que ha sido impuesto. Nosotros tuvimos una reunión y le pedimos, a través del Nuncio, al Papa León XIV mediar para que este bloqueo asfixiante termine”, dijo Boric.

    El Mandatario, sin embargo, no se quedó allí y también disparó contra, como el mismo la ha denominado, dictadura cubana. En el evento en Cancillería, el Presidente aseguró que también le pidieron al Papa mediación para que “a la vez, el régimen cubano de muestras de apertura, partiendo por la liberación de presos políticos”.

    Todo esto lo planteó en medio de la ayuda que, informaron la semana pasada, enviará el gobierno de Chile a la isla, que alcanza el millón de dólares y se entregará por medio de Unicef. El apoyo financiero a la población de Cuba también es resistido por la derecha y Kast planteó esta semana su disconformidad respecto del tema.

    Junto a esto, el Mandatario hizo una defensa cerrada del multilateralismo, política internacional que ha defendido cada vez con más fuerza desde que Donald Trump -cuyo embajador estuvo presente- inició una guerra tarifaria de manera unilateral en la primera mitad del año pasado.

    Cancillería da a conocer la imagen oficial

    Aun cuando persisten las dudas acerca de si Kast respaldará la candidatura de la exmandataria, en la Cancillería mantienen el despliegue en su favor.

    De hecho, en las próximas semanas repartirán entre el cuerpo diplomático presente en el país un folleto que introduce los principales focos de la candidatura de la dos veces Presidenta.

    El documento, que fue publicado esta tarde en la página web de la Cancillería, empieza con una presentación de la propia Bachelet, de cinco párrafos, donde afirma estar convencida de que la “experiencia me ha preparado para afrontar un momento en el que el sistema internacional se enfrenta a retos de escala, urgencia y complejidad sin precedentes” y que “las Naciones Unidas deben reforzar su capacidad de acción, anticipación y respuesta”.

    El escrito recuerda sus experiencias como ministra de Salud y de Defensa, así como las dos ocasiones que fue jefa de Estado y sus pasos por cargos clave del organismo con sede en Nueva York, como la dirección ejecutiva de ONU Mujeres y Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

    Se trata de las mismas ideas que Bachelet presentó en su “vision statement” con el que se formalizó su competencia por la ONU. En el mismo documento se recuerda su experiencia en la dictadura de Augusto Pinochet, lo que le permitió “comprender, desde una perspectiva personal, el valor de la dignidad humana y de las instituciones que los resguardan”.

    Junto al escrito, se revela la imagen oficial de la campaña de la exMandataria a la ONU, donde aparece Bachelet con un blazer blanco con ribetes azules bajo los logos de los gobiernos de Brasil, México y Chile.

    Semanas atrás desde Cancillería ya se activó un despliegue por Bachelet, por medio de un correo donde se instruyó a cada una de las embajadas del país en el extranjero a moverse en favor de su nominación al principal cargo de la ONU.

    Se solicita a las misiones realizar gestiones ante las más altas autoridades de ese país, con el objeto de dar a conocer dicha candidatura, hacer entrega de los antecedentes adjuntos y solicitar el apoyo a la misma”, se lee en el mensaje al que tuvo acceso La Tercera.

    La propia Bachelet reactivará su agenda internacional tras las vacaciones. Hasta ahora, el próximo hito que aparece en su camino se realizará en marzo, en Nueva York, en el marco del 70° período de sesiones de la Comisión de la Condición de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés) de la ONU.

