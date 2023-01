Chile Vamos califica mesa de seguridad como un “chamullo” y emplazan a Tohá a no usarlos como “excusa”: “Quiere que estemos ahí para solucionarle sus problemas”

Diversas gestiones con la oposición ha llevado a cabo durante los últimos días la ministra del Interior, Carolina Tohá. ¿La razón? Intentar reactivar la mesa de seguridad que impulsa el gobierno para lograr un un compromiso transversal por seguridad.

Sin embargo, este viernes desde Chile Vamos calificaron como “chamullo” la instancia y emplazaron a Tohá a no utilizarlos como “excusa” ante su fracaso en materia de seguridad.

“Parte del trabajo que estamos teniendo tiene que ver con poner el eje en la seguridad como número 1. Hemos visto el fracaso que ha tenido el gobierno en esta materia durante las últimas semanas, los terribles asesinatos a apuñaladas que han habido el día de ayer. Y la verdad es que eso no nos obliga y no queremos que el gobierno nos use de excusa con estar o no en una mesa”, planteó la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann.

La dirigente gremialista aseguró que “esto tiene que ver con la voluntad política del gobierno de tomar las decisiones correctas, primero también de ordenar a sus propios partidarios que al día de ayer no toda la izquierda votó por el proyecto de infraestructura crítica. Y por lo tanto, nos parece que la invitación de la ministra la va a tener, el compromiso de Chile Vamos va a estar siempre. Esta mesa no puede ser ninguna excusa ni ningún chamullo para no hacer la pega que tiene que hacer el gobierno en materia de seguridad”.

“Emplazamos al gobierno a no buscar excusas para resolver el tema de la seguridad en serio”, agregó.

Por su parte, el secretario general de RN, Diego Schalper indicó que “cuando nos inventan el chamullo de la mesa, que es el invento que inventó la ministra para ver cómo pone de acuerdo a Apruebo Dignidad con el Socialismo Democrático y quiere que nosotros estemos ahí para solucionarle sus problemas y no llevamos los proyectos a la mesa de la democracia, que es el Congreso Nacional y aprobamos los proyectos, le pedimos a la ministra menos chamullo, resolvamos los temas”.

En esa línea Schalper cuestionó la posición del oficialismo en diversas materias de seguridad, como la tramitación de la Ley Retamal, que busca aumentar las penas contra quienes agredan a las policías.

“Le hemos pedido al oficialismo que sesionemos el lunes hasta total despacho para sacar adelante la ley Retamal. Quiero saber si darán el acuerdo para eso, porque ayer no lo dieron para que sesionáramos este viernes”, dijo. Y aseguró que “la ministra es la que se tiene que reincorporar a la mesa de la democracia que es el Congreso”.

Una mesa inactiva

La instancia permanece inactiva desde el 30 de diciembre pasado cuando Chile Vamos (CHV) y el Partido Republicano decidieron suspender su participación a raíz de los indultos que el Presidente Gabriel Boric otorgó a 12 condenados en el marco del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna.

De hecho, dicha acción motivo a CHV a adoptar diversas medidas de fiscalización como presentar recursos ante Contraloría y el Tribunal Constitucional -que ayer decidió acoger a trámite siete requerimientos- e, incluso, una acusación constitucional en contra de la exministra de Justicia, Marcela Ríos que fue ampliamente rechazada en la Cámara de Diputados.

Es en este contexto que durante los últimos días la jefa de gabinete ha reforzado los esfuerzos por retomar la mesa, e incluso reconoció gestiones con personeros de oposición por dicho tema: “Estamos haciendo llamados para retomar las conversaciones esta tarde”. Sin embargo, no logró obtener respuesta de los partidos contrarios a la actual administración.

Sin embargo, el clima se tensionó en el Congreso a raíz de los dichos que Tohá tuvo en el marco de la discusión del proyecto de nuevo estado de excepción que buscaba ampliar las prórrogas de 15 a 35 días, el cual se terminó rechazando.

“Estos proyectos que se están discutiendo hoy día no son para nada la panacea de la seguridad. En lo más mínimo. No existe la panacea de la seguridad... La panacea no está en los aplausos fáciles que se consiguen diciendo mentiras”, dijo la ministra con un tono de reproche, lo que molestó a la oposición desde cuyo sector comenzaron a abuchear a la secretaria de Estado.

En este clima, este viernes la ministra envió un nuevo mensaje a la oposición: “Cuando fueron gobierno aplicaron sus recetas y el resultado fue un deterioro de la seguridad dramático”.