“El estallido social no fue un capricho”: la reflexión de Boric sobre la “ausencia del Estado” y el trabajo de los “dirigentes vecinales”

Una reflexión sobre el estallido social del 18 de octubre de 2019 realizó este jueves el Presidente Gabriel Boric.

Durante su discurso, mientras anunciaba una nueva inversión nacional en el marco del plan Chile Apoya, en la comuna de San Bernardo, el Mandatario hizo un gesto a los dirigentes vecinales que estaban presentes en el lugar.

“Yo le agradezco muchísimo a quienes nos acompañan hoy día, (...) a los dirigentes vecinales. Ustedes son la porosidad por donde entran las necesidades que tiene nuestro pueblo”, expresó durante la ocasión, y aseguró que “si no fuera por ustedes, dirigentes vecinales, en trabajo conjunto con concejales y parlamentarios, nosotros no podríamos gobernar, porque no se puede gobernar desde un Palacio”.

Seguidamente, abordó el caso de una de las vecinas de la villa Madrid Osorio de San Bernardo, quien presenta problemas en la red de agua potable y de obstrucciones en el alcantarillado en su hogar.

“No se puede gobernar sin la conciencia de que a la casa de la señora Virginia se le llenaba de aguas servidas la cocina, y habiendo estado en la casa de ella, que compartía un alcantarillado con tres personas, que se llenaba y desbordada cada tanto, y tenía la presidenta de la junta de vecinos que terminar llamando a los matinales para que vinieran acá y que nos indignáramos, y que autoridades independientes del color político dijeran ‘sí, se lo vamos a solucionar’ y no se solucionaba. Y 35 años esperando”, expresó el jefe de Estado.

“Eso no puede ser, tenemos que llegar antes. Y acá, asumo hoy, en este acto, la responsabilidad”, complementó.

Fue en ese momento en que emitió su reflexión sobre el estallido social, asegurando que este “no fue un capricho” y advirtiendo sobre la “ausencia del Estado”.

“Como Estado tenemos que hacerlo mejor, tenemos que llegar antes. Como bien decía el subsecretario, el estallido social no fue un capricho, había rabia acumulada. Y ese enojo, ese malestar, tiene que ver justamente con la ausencia del Estado”, remarcó.