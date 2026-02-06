“Ella sabe que cuenta con nuestro aprecio”: Paulina Vodanovic aborda invitaciones de socialistas a Jara para unirse al PS

Luego de la arremetida que hicieron figuras del Partido Comunista como Hugo Gutiérrez y Juan Andrés Lagos contra quienes consideran que Cuba es una dictadura, desde el Partido Socialista han solidarizado con la excandidata presidencial Jeannette Jara, quien ha afirmado que el sistema de la isla “no es una democracia” y además se mantiene en estado de reflexión sobre su militancia en el PC.

En el PS, incluso, no cerraron la puerta a que ella pudiera unirse a sus filas. “Ella debe seguir aportando a la política. Fue una buena candidata, tiene una trayectoria que la valida y, por lo mismo,es importante que ella siga vigente. Si es en el PS, bienvenida sea”, dijo la alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta socialista, Karina Delfino.

Y esta jornada, la presidenta del PS Paulina Vodanovic, interrumpió brevemente sus vacaciones para referirse a este asunto en conversación con T13 Radio. Anteriormente, Vodanovic había defendido que las decisiones de Jara al respecto "van a ser propias, no tampoco inducidas por conductas que me parecen bastante violentas y propias de una cultura de la cancelación".

Junto con realzar la figura de Jara como excandidata, la timonel planteó esta mañana que “nosotros como Partido Socialista siempre hemos sido muy respetuosos de los demás partidos políticos, de las decisiones que adopten, y en este caso, además de la decisión eventual que ella pudiera adoptar”.

“La verdad es que yo creo que todos la queremos y todos la podríamos recibir de muy buena manera, pero yo quisiera que se entienda que la política tiene tiempo, tiene periodo, y sobre todo tiene una reflexión personal, porque la militancia es un proceso al que uno arriba después de una reflexión, por algún tipo de apego con el partido en el cual uno milita, que se va consolidando con el tiempo, entonces no son decisiones fáciles, ni rápidas, ni que obedezcan a amistades", añadió.

Luego de reiterar que no está de acuerdo con “forzar una decisión que ella tiene que pensar”, señaló que ”Jeannette sabe que cuenta con nuestro aprecio, con nuestro cariño, y vamos a estar ahí, digamos".

Candidatura de Bachelet

La dirigente también tuvo palabras para la controversia que surgió luego de que el Presidente Gabriel Boric, junto a Brasil y México, oficializara la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU y que la oposición acusara que una decisión de este carácter es competencia del presidente electo, José Antonio Kast, asuma el 11 de marzo.

“Las tensiones que ellos tienen como sector también están eventualmente pasando por esto. Parece que le están hablando más a sus adeptos y a quienes mandan allí, que al país, y en este caso a lo que es una decisión de Estado”.

Adicionalmente, planteó que la oposición está “tratando de instalar algo que yo creo que además es bien fuera de contexto y un poquito fuera también de lo que es el respeto a la figura de la expresidenta Michelle Bachelet, que tiene evidentemente todos los requisitos”.

“Yo espero que esto se haga con un análisis de política internacional, serio y no de barra brava”, zanjó.