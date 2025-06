Etcheverry descarta como prioridad del gobierno un nuevo proceso constituyente y enfatiza que candidatos deben tratar el tema

La ministra vocera (s) Aisén Etcheverry se refirió este domingo a la posición marcada por el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien espera que pueda reabrirse el debate por una nueva constitución y que la candidata de su partido, Jeannette Jara, pueda encabezar el proceso en su gobierno.

Consultada sobre los dichos del timonel comunista, Etcheverry señaló que el Ejecutivo “ha sido muy claro en esa materia”.

“Yo mismo al comienzo de las vocerías, cuando estaba recién partiendo, recuerdo haberme referido a esta materia. Las prioridades del gobierno están en impulsar el fin del CAE, están en impulsar el proyecto de ley que va a permitir sala cuna para Chile, está en el proyecto de ley de permisos sectoriales”, comenzó señalando.

“Nuestras prioridades están en esas materias, no en iniciar un nuevo proceso constituyente. Eso no es prioridad para el gobierno, no es algo que nosotros vayamos a impulsar ”, enfatizó quien también lidera la cartera de Ciencia.

“Respecto de las posturas de los distintos partidos de las candidaturas, son sus propios voceros los que tienen que referirse. Yo me puedo referir a las prioridades del Ejecutivo y, para el Ejecutivo, impulsar un nuevo proceso constituyente, lo que queda de este gobierno, no es una prioridad”, concluyó al respecto.

Liberación del exalcalde de Macul

Etcheverry también se refirió a la liberación del exalcalde Macul, Gonzalo Montoya, que fue confirmada durante esta mañana por la Policía de Investigaciones (PDI).

“La noticia que se dio a conocer en las últimas horas es algo que, por cierto, como Ejecutivo condenamos. Lo dijo el propio Presidente y transmitimos nuestra solidaridad al exalcalde, por supuesto. Estos son hechos que están hoy día en investigación y, por lo tanto, esa investigación tiene que llevarse adelante de la mejor manera posible”, señaló al respecto la ministra vocera (s).

Por otro lado, consultada respecto a las declaraciones sobre el tema de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien mencionó que “este nivel de criminalidad organizada no existía en Chile”, Etcheverry enfatizó que la estrategia del gobierno en materia de seguridad “está dando resultados”, pero que todavía “falta mucho por avanzar”.

“La percepción de seguridad sigue siendo una preocupación. Este sigue siendo un tema que es primera prioridad para los chilenos y chilenas. Y, por cierto, para el gobierno hay mucho que avanzar, pero el camino trazado está dando muestras claras de que es el camino correcto y, por lo tanto, vamos a seguir profundizando en él”, explicó.